Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Kim Phong
10/10/2025, 12:11
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Chỉ số kết phiên sáng với mức tăng 15,26 điểm tương đương 0,89%. Chỉ riêng VHM tăng 4,78% đã đem về hơn 3,3 điểm. Trong 3 phiên lên giá mạnh liên tục, VHM đã tăng 16,7%. Điểm số còn được hỗ trợ từ BID tăng 1,35%, HPG tăng 2,25%, FPT tăng 1,7%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa sàn HoSE.
VN30-Index đang tăng 0,78% với 19 mã tăng/8 mã giảm. Đáng chú ý là thanh khoản rổ này giảm mạnh 24% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 8.732 tỷ đồng. Ba cổ phiếu giao dịch lớn nhất rổ là HPG, MBB, SHB, SSI và VPB chiếm 45,7% tổng giá trị khớp lệnh.
Mặc dù độ rộng tốt nhưng sức mạnh của các blue-chips đang phân hóa nhiều. VHM, HPG, FPT và BID là 4 mã duy nhất tăng trên 1%, còn lại đều kém. Phía giảm hiện không có mã nào đáng kể, yếu nhất là STB cũng chỉ mất 0,67%. Các trụ lớn đang giữ giá khá ổn định trong khi các mã tầm trung có tín hiệu bị ép xuống rõ nét. BID vẫn chốt được mức cao nhất, VHM chỉ tụt nhẹ 0,41%, TCB lùi 1 bước giá, VCB cũng trượt giảm không đáng kể. Ngược lại VPB, VRE, VJC, LPB, SSI, STB, GVR đều đã phải trả lại ít nhất 1% so với mức cao nhất đầu ngày.
Sáng nay có tín hiệu dịch chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm nhẹ hơn 7% so với sáng hôm qua, tương đương giảm tuyệt đối 1.284 tỷ đồng. Tuy nhiên rổ VN30 giảm tới 2.686 tỷ đồng. Nói cách khác, tiền vào ổn định hơn ở cổ phiếu tầm trung.
Chỉ số Midcap đang tăng 1,1% với độ rộng áp đảo 53 mã tăng/13 mã giảm. GEE và SBT đang kịch trần. Loạt cổ phiếu tăng mạnh và hút tiền có CII tăng 5,01% khớp 612 tỷ đồng; VCI tăng 2,79% với 374,1 tỷ; VND tăng 1,7% với 296,2 tỷ; PDR tăng 1,72% với 280,6 tỷ; BSR tăng 2,81% với 254,8 tỷ; VCG tăng 1,62% với 218,3 tỷ. Nhóm thanh khoản vượt trăm tỷ và giá tăng trên 1% cũng khá nhiều.
Tổng thể sàn HoSE có 79 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên thì rổ VN30 chỉ có 4 mã. Về mặt số lượng là không nhiều, nhưng mức độ tập trung thanh khoản lại cao, đạt 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Nói cách khác, dòng tiền đang dồn vào các cổ phiếu trọng điểm và cũng đạt hiệu quả giá khá tốt. Việc VN-Index vượt vùng đỉnh 1700 điểm đang đem lại sự vui buồn khác nhau và không phải nhà đầu tư nào cũng nhìn thấy danh mục của mình tăng trưởng.
Tuy vậy ở phía giảm giá cũng không có nhiều giao dịch đáng chú ý. 48 mã giảm hơn 1% trong nhóm đỏ thì chỉ có 4 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Dẫn đầu là HHS với 100,9 tỷ, giá giảm 1,52%. Còn lại là DCL giảm 1,68% với 14,3 tỷ; PHR giảm 1,08% với 11,1 tỷ, TNT giảm 1,69% với 10,8 tỷ. Như vậy nhà đầu tư có thể không vui vì danh mục không tăng nhiều, nhưng cũng không đến nỗi buồn vì thua lỗ ngược.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm 26% quy mô bán ra so với sáng hôm qua trong khi tăng nhẹ 2% phía mua. Điều này giúp vị thế ròng chỉ còn -356 tỷ đồng so với -1.091 tỷ đồng sáng hôm qua. Nhiều cổ phiếu được mua bán trái chiều quy mô lớn như VPB -198,9 tỷ đồng ròng thì HPG là +193,6 tỷ. CTG -186,9 tỷ thì VHM +163,3 tỷ. Ngoài ra MBB, VRE, STB, VCI, MSN, SSI, VIX là các mã khác bị bán ròng từ 50 tỷ đồng trở lên. Phía mua ròng có FPT, VIC, GEX, NLG là trên 30 tỷ mỗi mã.
Việc các trụ đang kéo VN-Index vượt lên xa khỏi mốc 1700 điểm vẫn chưa đem lại sự bùng nổ thanh khoản rõ rệt nào. Điều này không giống với diễn biến đột phá thường thấy. Có lẽ nhà đầu tư vẫn đang chú ý đến danh mục của mình và không tin tưởng nhiều vào hiện tượng kéo trụ.
Ngày 8/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ vượt 50.000 tỷ đồng, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng được ấn định là ngày 30/10/2025.
Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.
Trong tháng 9/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 giảm điểm so với tháng 8/2025 với mức giảm lần lượt là 1,22%, 1,47% và 0,12%.
“Giá dầu thô đang trong một giai đoạn điều chỉnh vì cuộc xung đột Israel - Hamas có vẻ sẽ chấm dứt”...
Sự ra đời của hợp đồng tương lai dựa trên rổ 100 cổ phiếu hàng đầu được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho thị trường phái sinh Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp phản ánh toàn diện hơn bức tranh thị trường, mà còn mang đến công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân…
