Căn hộ Park Residence khu Nam Hà Nội: Cơ hội cho thuê hoặc đầu tư sinh lời hấp dẫn

Khách thuê hỏi liên tục, căn hộ nhanh chóng kín chỗ, thị trường căn hộ phía Nam Thủ đô đang khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” trước cơ hội tạo dòng tiền ấn tượng từ các sản phẩm chỉ vừa mới bàn giao.

Căn hộ 2 phòng ngủ của chị Ngọc Liên (phường Hà Nam, Ninh Bình), nằm tại tòa Art Residence trong khu đô thị Sun Urban City, vừa hoàn thiện nội thất chưa đầy một tháng đã lập tức có khách thuê với mức giá khoảng 8 triệu đồng/tháng, ký hợp đồng dài hạn theo năm.

CĂN HỘ CHO THUÊ “KÍCH HOẠT” SỨC NÓNG THỊ TRƯỜNG

Đô thị Sun Urban City đón dòng tiền đầu tư khai thác cho thuê căn hộ. Ảnh: Ánh Dương.

Theo chị Liên, mức giá thuê trên đã đáp ứng đúng kỳ vọng ban đầu, thậm chí nếu đặt vào bài toán đầu tư mở rộng quỹ căn thời gian tới, so với khu vực nội đô đây sẽ là khoản sinh lời đáng mong chờ.

“Tôi đang sở hữu một căn hộ diện tích 80m2 tại Hà Nội, giá khoảng 10 tỷ đồng nhưng chỉ cho thuê được khoảng 17 triệu đồng/tháng. Nếu tính trên cùng một số vốn, thay vì dồn vào một căn hộ lớn, tôi có thể mua được khoảng 5 căn tương tự tại Sun Urban City. Khi đó, tổng dòng tiền mỗi tháng có thể đạt khoảng 40 triệu đồng”, chị Ngọc Liên phân tích.

Không chỉ riêng căn hộ của chị Liên, nhiều căn hộ tại Art Residence sau khi bàn giao cũng nhanh chóng được lấp đầy, mức giá thuê phổ biến từ 6-15 triệu đồng/tháng tùy căn.

Hầu hết khách hàng đánh giá mức giá thuê là hợp lý khi căn hộ nằm trong một khu đô thị được đầu tư bài bản. “Tôi đã sống ở đây khoảng 3 tháng. Với những người làm kinh doanh như chúng tôi, hoặc những ai yêu thích nhịp sống năng động nhưng vẫn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách chậm rãi hơn, sinh thái hơn, thì đây là nơi rất phù hợp,” ông Vương Bình (Trung Quốc) chia sẻ.

Lý giải cho điều này, giới chuyên môn cho rằng căn hộ cao tầng từ lâu đã là “cơn khát” tại khu vực phía Nam Thủ đô, đặc biệt là các sản phẩm được phát triển đồng bộ, đi kèm hệ sinh thái tiện ích đầy đủ gần như vắng bóng trên thị trường.

Trong khi đó, nguồn cầu lại rất lớn, đến từ hàng trăm nghìn lao động tại các khu công nghiệp, những người có nhu cầu tìm kiếm không gian sống tiện nghi và ổn định lâu dài. Sự xuất hiện của đại đô thị Sun Urban City với quỹ sản phẩm cao tầng đã góp phần “giải cơn khát” này cho thị trường bất động sản khu vực.

CUỘC ĐUA ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DÒNG TIỀN

Người “chinh chiến” lâu năm trên thị trường như anh Phi Hùng cũng không đứng ngoài xu hướng dịch chuyển dòng tiền. Ngay trong sự kiện giới thiệu 4 tháp cao tầng mới Park Residence diễn ra ngày 11/4 của Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), anh đã thay đổi chiến lược, rời khỏi kênh đất nền để chuyển sang phân khúc căn hộ.

Cạnh tranh với gần 1.000 khách hàng tham gia trực tiếp, anh Hùng quyết định “chốt sớm” một căn studio ngay giai đoạn mở bán để giữ lợi thế quỹ căn đẹp, đồng thời tận dụng “đòn bẩy” tài chính hấp dẫn từ chính sách bán hàng của chủ đầu tư, chỉ áp dụng đến hết 25/4/2026.

Cụ thể, với cấu trúc tài chính hiện tại, anh Hùng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị căn hộ, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%, đi kèm chính sách hỗ trợ lãi suất kéo dài đến 30 tháng (không muộn hơn 31/10/2028) và được giãn tiến độ thanh toán lên tới 36 tháng.

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận một tài sản giá trị với số vốn ban đầu khá “thoáng”, giảm áp lực về dòng tiền trong giai đoạn đầu sở hữu. Đáng chú ý, với chính sách Sun Early Key, khách hàng chỉ cần thanh toán 70% giá trị là có thể sử dụng ngay 100% bất động sản, sớm đưa tài sản vào khai thác và vận hành.

Khách mua căn hộ Park Residence sớm được hưởng loạt chính sách ưu đãi. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Trót “mê đắm” không gian tại Sun Urban City, mỗi cuối tuần, anh Hùng thường xuyên dạo bộ, ngồi cà phê dọc trục đại lộ lễ hội vào buổi tối, đưa gia đình đi vui chơi cuối tuần tại Công viên Sun World Hà Nam để cảm nhận sức sống nơi đây.

“Một số người bạn của tôi đang trực tiếp vận hành cho thuê căn hộ tại Sun Urban City chia sẻ rằng thật sự không còn quỹ căn để cho thuê, nhất là những căn studio hay căn 1 phòng ngủ +. Từ đầu năm đến giờ, chỉ một nhóm bạn ấy thôi đã cho chuyên gia thuê hơn 50 căn. Một sự bảo chứng quá tuyệt vời”, anh Hùng chia sẻ.

Chưa kể, quanh khu vực Park Residence tương lai còn được quy hoạch đồng bộ với đại lộ hoa quy mô 10ha, hồ cảnh quan hơn 16ha, chuỗi tiện ích giáo dục - y tế gồm trường mầm non, tiểu học, trường liên cấp 1-2-3, Học viện Sun Group cùng Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt trời. Gần đó còn có Công viên Sun World, Công viên Thể thao, Công viên Sinh thái, Công viên Văn hóa cùng các trục nhà phố thấp tầng và tuyến phố thương mại sầm uất…

“Trải nghiệm sống tại một khu đô thị có đầy đủ tiện ích như Sun Urban City là chưa từng có ở khu vực cửa ngõ phía Nam. Vài năm nữa, khi mọi tiện ích và hạ tầng đồng bộ hết, dư địa tăng trưởng ở đây sẽ ngày càng lớn”, anh Hùng nhấn mạnh.

Căn hộ Park Residence thiết kế đa năng, khai thác linh hoạt. Ảnh: Ánh Dương.

Một điểm then chốt nữa nằm ở vị trí “giao lộ trung tâm” của Park Residence, tiếp giáp trực tiếp 2 trục đường huyết mạch 36m và 50m, kết nối Sun Urban City và Sun Mega City, đồng thời liên thông đến loạt hạ tầng trọng điểm như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, khu đô thị Đại học Nam Cao với hơn 20 cơ sở đào tạo, cùng các khu công nghiệp Đồng Văn V, VI đang mở rộng.

Đây sẽ là điểm hội tụ của các dòng dịch chuyển cư dân tương lai, từ bác sĩ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên cho tới chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao… mở ra lực cầu ở thực và cho thuê có khả năng bùng nổ rõ nét trong 1-2 năm tới.

Tổ hợp căn hộ mới ra mắt Park Residence đang nổi lên như lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại cho khách hàng có nhu cầu đầu tư bất động sản dòng tiền khu Nam thủ đô. Nhất là khi quỹ căn Art Residence đã được hấp thụ hoàn toàn và gần như không ghi nhận nguồn hàng chuyển nhượng trên thị trường.