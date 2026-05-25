Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền

Thời gian qua, các bộ, cơ quan
trung ương và UBND các tỉnh, thành phố có các xã biên giới đất liền đã có nhiều
nỗ lực, tích cực triển khai chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội
trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Tuy nhiên, một số địa phương vẫn
gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải
phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn khó khăn; tổng mức đầu tư
nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu. Đặc biệt, một số công trình mới ở
giai đoạn thi công móng, tầng 1, có nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn…
Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính
phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan, địa
phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền;
trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của
Ban Chỉ đạo.
Đồng thời, tổng hợp đầy đủ đề xuất,
kiến nghị của địa phương có các xã biên giới về nhu cầu kinh phí xây dựng trường
theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2026.
Đối với Bộ Tài chính, cơ quan này
được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan địa phương
liên quan trên cơ sở tổng hợp kiến nghị, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
phương án phân bổ số kinh phí đã được bố trí còn lại chưa phân bổ, khẩn trương
rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; và hướng dẫn địa phương về sử dụng nguồn
vốn ngân sách trung ương hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công
an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào
tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường;
chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân
công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án.
Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn, hỗ
trợ địa phương điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;
chủ trì phối hợp rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho nhà thầu liên quan
đến yếu tố biến động giá vật liệu; hướng dẫn địa phương về cơ chế, giải pháp,
những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn công
trình.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ
động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương về thủ tục giao đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng; xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến
bãi đổ thải, cấp phép mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng
thông thường phục vụ cho việc xây dựng các trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ
theo quy định.
Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bí
thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, tổng
mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối
với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa
bàn.
Huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện
trường, đôn đốc nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối
đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ,
xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động “chiến dịch 100
ngày đêm cao điểm”, bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề
ra (trước ngày 30/8/2026).
Rà soát chặt chẽ danh mục và quy
mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; bảo đảm quá trình lập,
thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập
trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải,
không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa hạng mục chưa thực sự cấp thiết.
Tập trung chỉ đạo xử lý các khó
khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động báo cáo các bộ, cơ quan liên quan để
kịp giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.