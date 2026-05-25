Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền

Hoàng Bách

25/05/2026, 15:24

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền...

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố có các xã biên giới đất liền đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn khó khăn; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu. Đặc biệt, một số công trình mới ở giai đoạn thi công móng, tầng 1, có nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn…

Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, tổng hợp đầy đủ đề xuất, kiến nghị của địa phương có các xã biên giới về nhu cầu kinh phí xây dựng trường theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2026.

Đối với Bộ Tài chính, cơ quan này được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan địa phương liên quan trên cơ sở tổng hợp kiến nghị, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án phân bổ số kinh phí đã được bố trí còn lại chưa phân bổ, khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; và hướng dẫn địa phương về sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường; chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; chủ trì phối hợp rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu; hướng dẫn địa phương về cơ chế, giải pháp, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn công trình.  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương về thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng; xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi đổ thải, cấp phép mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho việc xây dựng các trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30/8/2026).

Rà soát chặt chẽ danh mục và quy mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; bảo đảm quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa hạng mục chưa thực sự cấp thiết.

Tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động báo cáo các bộ, cơ quan liên quan để kịp giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

