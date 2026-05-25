Trang chủ Bất động sản

Ngành xây dựng trước bài toán phát triển bền vững

Thanh Xuân

25/05/2026, 15:44

Không chỉ dừng lại ở những con số cảnh báo, áp lực giảm phát thải đang buộc ngành xây dựng phải tái định nghĩa toàn bộ tư duy phát triển, từ thiết kế, thi công cho đến lựa chọn vật liệu…

Ảnh minh họa.

Trước yêu cầu phát triển bền vững và giảm tác động tới môi trường, việc thúc đẩy kiến trúc xanh, đặc biệt là sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trở thành xu hướng được ngành xây dựng quan tâm, bởi không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải mà còn tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

XU HƯỚNG GẮN VỚI SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, kiến trúc xanh đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, là tiêu chí phát triển trong tương lai. Cộng đồng các nước tiên tiến đã sớm nhận thức được điều này. Tuy nhiên, nhận thức xanh giữa Việt Nam và các nước vẫn có sự khác nhau, vì vậy, cần tiếp tục lan tỏa thông qua chính sách, giáo dục cộng đồng.

Đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng kiến trúc xanh hình thành từ 5 yếu tố cốt lõi, gồm: thiết kế đáp ứng sinh khí hậu; vật liệu xanh; hiệu quả năng lượng/nước; đáp ứng môi trường lành mạnh; hài hoà với cảnh quan. Trong đó, vật liệu xanh có vai trò quan trọng đối với việc hình thành các công trình kiến trúc bền vững.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Công Giang, nguyên Trưởng khoa công trình ngầm, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, nhấn mạnh phải thay đổi tư duy thiết kế kiến trúc theo hướng ưu tiên sử dụng vật liệu xanh, và tận dụng yếu tố tự nhiên trong công trình.

Qua quá trình tham gia thiết kế hàng trăm công trình tại nhiều tỉnh, thành, TS. Nguyễn Công Giang nhận thấy vật liệu xây dựng thân thiện môi trường thể hiện rõ hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Ông dẫn chứng trước đây, việc sử dụng điều hòa tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng khi áp dụng vật liệu xanh và giải pháp thiết kế phù hợp, hiệu quả tiết kiệm năng lượng được cải thiện đáng kể.

“Tại Nhật Bản, nhiều công trình không phụ thuộc quá vào điều hòa mà tận dụng vật liệu phù hợp, thiết kế thông gió, ánh sáng tự nhiên để tạo môi trường sống thoải mái. Đây vừa là giải pháp kỹ thuật, vừa là hướng đi lâu dài giúp ngành xây dựng phát triển bền vững”, TS. Giang chia sẻ.

Theo các chuyên gia, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra ngành xây dựng chiếm tới 37% lượng phát thải CO2 toàn cầu. Song, không chỉ dừng lại ở con số cảnh báo, áp lực giảm phát thải buộc ngành xây dựng phải tái định nghĩa toàn bộ tư duy phát triển, từ thiết kế, thi công cho đến lựa chọn vật liệu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, Việt Nam được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và thời tiết cực đoan. Riêng năm 2025, Việt Nam ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến 420 người thiệt mạng, 730 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 100 nghìn tỷ đồng.

HOÀN THIỆN KHUNG CHÍNH SÁCH MỚI 

Thực tế này đòi hỏi yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh phát triển các công trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Trong đó, phát triển vật liệu xanh là giải pháp then chốt.

Chia sẻ tại một sự kiện về vật liệu xây dựng, trong bối cảnh mới hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng với kỳ vọng tạo bước chuyển mới cho toàn ngành.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo nghị định có nhiều điểm mới quan trọng. Đáng chú ý là chuyển từ cách tiếp cận mang tính khuyến khích sang xây dựng một khung chính sách phát triển xanh có cấu trúc đầy đủ. Nếu trước đây quy định chỉ đề cập chung đến vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi trường, thì nay dự thảo nghị định xác định 7 nhóm vật liệu trọng tâm, gồm: vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ, vật liệu thân thiện môi trường và vật liệu phù hợp với khu vực ven biển, hải đảo. Đây sẽ là cơ sở để đề xuất các chính sách ưu đãi cụ thể vào giai đoạn tới.

Ngoài ra, dự thảo đặt chuyển đổi xanh vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển ngành. Việc xây dựng chiến lược ở cấp Trung ương và kế hoạch phát triển tại địa phương đều gắn với mục tiêu xanh hóa, thay vì chỉ dừng ở nguyên tắc định hướng.

Đặc biệt, yêu cầu xanh hóa được cụ thể hóa đến cấp địa phương. Trong các kế hoạch phát triển xây dựng, địa phương phải lồng ghép nội dung phát triển vật liệu xanh, đồng thời xây dựng chương trình, lộ trình triển khai rõ ràng. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu, các chủ thể liên quan cần ưu tiên sử dụng vật liệu mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ.

Theo ThS. Trần Ngọc Hiếu, Hội Xây dựng TP.Đà Nẵng, ngành vật liệu xây dựng đang ở giai đoạn chuyển đổi mang tính bước ngoặt, nhằm đáp ứng cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Ông Hiếu cho rằng ngành xây dựng hiện tập trung vào việc thay đổi công nghệ sản xuất, giảm thiểu khí nhà kính từ xi măng, thép và thúc đẩy sử dụng vật liệu thân thiện như gạch không nung, vật liệu tái chế. Tuy nhiên cũng cần lưu ý minh bạch dữ liệu để chứng minh và quản lý được tính xanh của những vật liệu này xuyên suốt tuổi thọ công trình.

“Xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không đơn thuần là thay đổi công thức hóa học hay quy trình nung đốt. Trong kỷ nguyên 4.0, “xanh” phải đi liền với “số”. Việc tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu mở, minh bạch và xuyên suốt bằng công nghệ BIM không chỉ giúp ngành xây dựng Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ Net Zero vào năm 2050 một cách đo lường được, mà còn định hình lại chuỗi cung ứng, nâng tầm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế”, ThS. Hiếu nhận định.

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành "thước đo" của thị trường

08:00, 22/05/2026

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường

Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

15:43, 21/05/2026

Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

17:00, 19/05/2026

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội

Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội

Giữa tâm điểm đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, Masterise Homes chính thức tổ chức lễ bàn giao LUMIÈRE Evergreen, đánh dấu cột mốc hiện thực hóa dấu ấn đầu tiên của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Hà Nội.

Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới

Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới

Sự bứt phá về kinh tế, hạ tầng và dòng vốn FDI đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Nghệ An, kéo theo sức nóng của thị trường bất động sản. Giữa xu hướng dòng tiền tìm về các tài sản thực, những bất động sản biển sở hữu lâu dài, nằm tại các vùng biển nguyên sơ đang trở thành tài sản chiến lược được săn đón.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền...

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND công bố danh mục 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn đọng kéo dài…

Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở

Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở

Thị trường nhà ở của Việt Nam đang “ủ” nhiều căn bệnh mạn tính (giá quá cao, lệch cung cầu, đầu cơ tràn lan, thiếu nguồn vốn dài hạn…), cần phải có phác đồ điều trị hiệu quả và liệu pháp cần thiết là sự can thiệp chiến lược của Nhà nước – vừa làm “bác sĩ” chữa lành méo mó thị trường, vừa làm “kiến trúc sư” xây dựng trật tự mới để thị trường vận hành lành mạnh, phục vụ mục tiêu chung. Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở, với các trụ cột về thể chế và tài chính, sẽ là bản thiết kế cho trật tự mới đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

1

Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp

Kinh tế xanh

2

Nội dung dài trên YouTube đang là công cụ marketing yêu thích của các thương hiệu

Tiêu & Dùng

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Tiêu điểm

4

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

