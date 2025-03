Hà Nội lắp đặt thêm 3.700 camera AI

Theo Công an TP Hà Nội, chuyển đổi số là một trong những định hướng trọng tâm, đóng vai trò then chốt trong công tác quản lý và đảm bảo trật tự an toàn. Thời gian qua, lực lượng công an Thủ đô đã tập trung đầu tư vào hạ tầng và nền tảng số, đồng thời chú trọng bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ thông tin mật trong quá trình hiện đại hóa.

Hiện nay, Công an TP Hà Nội vận hành 3 trung tâm chỉ huy, quản lý hơn 720 camera phục vụ công tác theo dõi, giám sát an ninh. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, đơn vị cũng chú trọng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ và hoàn thiện hệ thống kết nối mạng nội bộ từ cấp thành phố đến công an địa phương.

Ngoài ra, thành phố đang mở rộng việc triển khai hệ thống camera giám sát thông minh, tích hợp AI để hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh trật tự và giám sát giao thông hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính và mang lại tiện ích thực tế cho người dân.

Trung bình mỗi ngày, Công an Hà Nội tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Hồ sơ được xử lý thông qua ứng dụng VNeID chỉ mất từ 3 đến 9 ngày, trong khi phương thức truyền thống hoặc qua cổng dịch vụ công có thể kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Ngoài ra, mỗi tháng đơn vị cũng tiếp nhận và giải quyết khoảng 20.000 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.