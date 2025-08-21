Cần Thơ lên phương án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô, khu vực nghiên cứu có diện tích 69,37ha tại phường Hưng Phú được định hướng là trung tâm hành chính tập trung, kết hợp với Trung tâm văn hóa Tây Đô. Dự kiến tổ hợp này sẽ hội tụ trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành thành phố…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 69,37ha, thuộc phường Hưng Phú (quận Cái Răng cũ), tiếp giáp các trục giao thông và sông Cần Thơ. Khu vực này được định hướng là trung tâm hành chính tập trung kết hợp Trung tâm văn hóa Tây Đô, bao gồm: trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành thành phố; đồng thời tích hợp nhiều công trình văn hóa, dịch vụ - thương mại, quảng trường, bảo tàng, nhà hát, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, khu lưu niệm danh nhân, công viên ven sông…

So với đồ án được duyệt trước đây, phương án điều chỉnh năm 2025 có nhiều điểm mới. Đáng chú ý, diện tích đất khu hành chính tập trung được mở rộng từ hơn 10,8 ha lên 20ha. Cơ cấu sử dụng đất cũng điều chỉnh theo hướng giảm diện tích đất thương mại - dịch vụ, tăng diện tích khối hành chính và công trình văn hóa.

Về quy hoạch không gian, phương án mới quy định chiều cao công trình tối đa 18 tầng, mật độ xây dựng toàn khu không vượt quá 40%, bảo đảm không gian xanh tối thiểu 30%. Không gian được tổ chức theo hướng mở, hình thành quảng trường trung tâm ven sông, kết nối hài hòa giữa các công trình văn hóa và hành chính, tạo điểm nhấn kiến trúc mang bản sắc đô thị sông nước Cần Thơ.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, phương án đề xuất đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, trong đó có các dự án lớn như: cải tạo nút IC3, hoàn thiện trục giao thông đối ngoại kết nối khu vực trung tâm với các cửa ngõ thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố thống nhất giữ nguyên tổng diện tích 69,37ha nhưng triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng những hạng mục cốt lõi gồm khối nhà làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, trung tâm hội nghị quốc tế và quảng trường.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các công trình phải được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, tận dụng lợi thế cảnh quan bờ sông Cần Thơ, xây dựng cao tầng để sử dụng hiệu quả quỹ đất, hình thành điểm nhấn kiến trúc hiện đại, trở thành biểu tượng phát triển mới của thành phố.