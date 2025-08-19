Theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu TH, THCS thuộc phường Dương Nội, chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phần nổi không thay đổi; nhưng đề xuất bố cục lại mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bổ sung chỉ tiêu quy hoạch đối với tầng hầm…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4171/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu TH, THCS thuộc phường Dương Nội (sau sắp xếp).

Cụ thể, ô quy hoạch ký hiệu TH có phía Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc giáp đường; phía Đông Nam giáp khu đất trường phổ thông liên cấp HAS, với diện tích khoảng 7.319m2, chức năng sử dụng là đất trường tiểu học. Ô quy hoạch ký hiệu THCS có phía Tây Bắc giáp Trường mầm non Froebel, các phía còn lại giáp đường, diện tích 7.543m2, chức năng sử dụng là đất trường trung học cơ sở.

Nguyên tắc điều chỉnh là không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phần nổi (diện tích đất, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất), đã được xác định theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C26-CC1, C29-CC2, C17-TT1, C18-PKĐK1, tỷ lệ 1/500 được duyệt. Tuy nhiên, đề xuất bố cục lại mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bổ sung chỉ tiêu quy hoạch đối với tầng hầm; không làm ảnh hưởng và giữ nguyên các nội dung đã phê duyệt về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án.

Các nội dung khác không thuộc nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu TH, THCS, phường Dương Nội (sau sắp xếp) thì được giữ nguyên.

Đồ án được phê duyệt nhằm mục tiêu cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/5000 (Quyết định số 4324/QĐ-UBND của UBND Thành phố); cùng với đồ án điều chỉnh cục bộ đã được duyệt trước đây (Quyết định số 2249/QĐ-UBND).

Đồng thời, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực; làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và các cấp chính quyền quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND Thành phố giao UBND phường Dương Nội chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được phê duyệt để các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân biết theo quy định.