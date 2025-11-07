Cần Thơ đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng làm hai tuyến giao thông kết nối

Hai dự án giao thông nhóm B là dự án quốc lộ 91 từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, và dự án đường nối vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2, đang được UBND TP. Cần Thơ cùng các sở ngành, đơn vị liên quan bàn phương án đầu tư xây dựng...

Hai dự án này đều thuộc nhóm B, cấp thiết kế đường cấp III đồng bằng, xây dựng trên địa bàn phường Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh (TP. Cần Thơ) do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Dự án quốc lộ 91 từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, có phương án tuyến với chiều dài nghiên cứu khoảng 5,3 km, với điểm đầu nút giao với tuyến tránh Thốt Nốt và điểm cuối giao với nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tổng mức đầu tư dự án (phương án đề xuất) hơn 2.246,55 tỷ đồng.

Dự án đường dẫn vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2, có phương án tuyến chiều dài nghiên cứu khoảng 2,6 km (gồm 2 tuyến) với điểm đầu tại khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) và điểm cuối quốc lộ 91 từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Tổng mức đầu tư dự án (phương án đề xuất) hơn 516,22 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - giao nhiệm vụ Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ và Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ đề xuất chủ trương đầu tư hai dự án phù hợp nhằm kết nối và phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, đồng thời mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian tới.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đưa các dự án trên vào quy hoạch điều chỉnh của Thành phố; đồng thời đề xuất nghiên cứu đưa ra phương án hoàn chỉnh theo quy hoạch với các yêu cầu cụ thể. Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu phải có hai phương án hoàn chỉnh để báo cáo Thường trực UBND TP. Cần Thơ chọn phương án tối ưu.

Tại buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên qua ngày 03/11, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, TP. Cần Thơ cũ, hai tỉnh Sóc Trăng cũ và Hậu Giang cũ đã sáp nhập, nên dù đầu tư trước hay sau cũng phải điều chỉnh quy hoạch. Bởi nếu không, sẽ phải cắt xén hạ tầng đã có thì không thể nào đầu tư.

Vừa qua, đường vành đai phía tây (giai đoạn 2) đã được thông qua phương án tuyến với chiều dài khoảng 17 km, kinh phí đầu tư khoảng 10.500 tỷ đồng, dự kiến đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Ông Hòa nhấn mạnh, nếu sắp tới, khu công nghiệp được lấp đầy thì phải đầu tư cả hai dự án đường vành đai phía tây giai đoạn 2 và quốc lộ 91 từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tất cả nhằm phục vụ doanh nghiệp và phương tiện ra vào khu công nghiệp.

Riêng với đường kết nối vào khu công nghiệp, UBND TP. Cần Thơ lưu ý các đơn vị cần tính toán suất đầu tư sát với thực tế, kể cả phương án bồi thường, quy mô đầu tư, giải phóng mặt bằng... Thành phố thống nhất sẽ làm 2 làn xe, định hướng 4 - 6 làn xe và chỉ nên làm một tuyến, thay vì hai tuyến như đề xuất.

Liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, chiều ngày 04/11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Cảnh Tuyên đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) nhằm trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất ý tưởng xây dựng cầu Cần Thơ 2 lưỡng dụng (đường sắt kết hợp đường bộ), đồng thời đề xuất cam kết làm đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Tập đoàn này cho biết, trong thời gian tới sẽ xúc tiến thành lập cơ quan đại diện khu vực Tây Nam Bộ, chọn TP. Cần Thơ đặt trụ sở làm cơ sở xúc tiến đầu tư các dự án trong tương lai.

Trước đây, TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long cùng phối hợp Bộ Xây dựng đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 theo phương án hai cầu độc lập; tuy nhiên, Tập đoàn Thái Bình Dương nêu ý tưởng cầu đường sắt kết hợp đường bộ. Vì vậy, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cho biết chờ sự hợp tác của tập đoàn trong việc nghiên cứu xây dựng.