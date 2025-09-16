Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng

Cần Thơ đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tích cực. Cùng với đó, dự kiến, ngày 22/9, thành phố sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng…

UBND TP. Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, thành phố đã tập trung cao độ để triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đi qua địa bàn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1, các dự án thành phần 2, 3, 4), công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã hoàn thành 100%. Khối lượng thực hiện đạt hơn 43% giá trị hợp đồng, trong đó nhiều hạng mục cầu vượt tiến độ đề ra. Công tác giải ngân đạt gần 70% kế hoạch vốn.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau), Cần Thơ đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trên phạm vi 361,53 ha, liên quan 2.067 hộ dân; đồng thời, xây dựng 4 khu tái định cư, bàn giao nền cho người dân ổn định chỗ ở. Lũy kế sản lượng thi công hiện đạt gần 77% giá trị hợp đồng, các gói thầu đang được tăng tốc để kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2025.

Cùng với đó, các dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kết nối vùng cũng được triển khai đúng kế hoạch. Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (25 km đi qua Cần Thơ), với tổng vốn 750 tỷ đồng đã được khởi động. Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ (3,8 km qua địa bàn Cần Thơ) với tổng vốn 950 tỷ đồng cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho thi công theo tiến độ.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác đăng ký và chuẩn bị danh mục công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua báo cáo của các sở, ngành, có nhiều công trình, dự án đủ điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công.

Cụ thể, các dự án đủ điều kiện khởi công như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn km0-km7) tại TP. Cần Thơ; xây dựng, thay thế một số cầu yếu trên tuyến tỉnh lộ Sóc Trăng; tuyến đường và cầu Ba Láng nối Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh; dự án phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy (Hậu Giang cũ); khu tái định cư Phường 4 (TP. Vị Thanh, Hậu Giang cũ); khu tái định cư Đông Phú 4; khu tái định cư thị trấn Cái Tắc (Châu Thành A, Hậu Giang cũ); tuyến đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt (TP. Sóc Trăng cũ).

Bên cạnh đó, đối với các công trình đủ điều kiện khánh thành gồm: mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp; kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh cũ); Trung tâm Hội nghị phường Ô Môn; khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); khu tái định cư Mái Dầm; khu tái định cư Tân Hòa; khu tái định cư Tân Phú Thạnh (Hậu Giang cũ); Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng cũ); cùng dự án ngoài ngân sách của Công ty CP Westfood Hậu Giang.

Theo thống nhất, ngày 22/9, thành phố sẽ đồng loạt diễn ra các lễ khởi công, khánh thành. Trong đó, có 13 công trình quy mô đầu tư trên 100 tỷ đồng thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; 5 công trình có quy mô dưới 100 tỷ đồng tổ chức nghi thức khởi công, khánh thành theo quy định.