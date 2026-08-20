Cảng Quảng Ninh: Lợi nhuận 6 tháng đạt 79% kế hoạch, cổ tức 10%

Doanh thu thuần đạt 448,7 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 132,4 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Đáng chú ý, sau nửa đầu năm, CQN đã hoàn thành gần 79% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Quảng Ninh ghi nhận 448,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 100,1 tỷ đồng, tương đương 28,7% so với mức 348,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.
So sánh với mục tiêu doanh thu năm đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chỉ sau 6 tháng, Cảng Quảng Ninh đã hoàn thành 62,7% doanh thu năm (448,7 tỷ đồng so với mục tiêu 716 tỷ đồng mục tiêu). Đây là điểm sáng đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của Cảng, cho thấy quy mô hoạt động đang được mở rộng tích cực và tạo nền tảng cho việc tiếp tục hoàn thành, thâm chí vượt kế hoạch trong những tháng cuối năm.
Xét về lợi nhuận trước thuế, sau 2 quý đầu năm, Cảng Quảng Ninh cũng đạt 132,4 tỷ đồng, tăng khoảng 20,1% so với cùng kỳ. Đặt trong thế đối sánh với mục tiêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, khoản lợi nhuận này đạt tới 78,8% (132,4 tỷ so với 168,1 tỷ đồng). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 105,9 tỷ đồng, tăng 20% so với 88,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Riêng quý 2/2026, doanh thu thuần của Cảng đạt 235 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của Cảng Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và có sự tăng tốc rõ nét trong quý 2.
Lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 147,3 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 120,1 tỷ đồng, tăng hơn 25%.
Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu 2026 cho thấy Cảng Quảng Ninh có sự tăng trưởng đồng thời về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.
Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, Cảng Quảng Ninh cũng tiếp tục thực hiện chính sách phân phối lợi ích cho cổ đông. Cụ thể, ngày 23/7/2026, CQN đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.
Việc doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức đúng kế hoạch là thông tin tích cực đối với cổ đông, đồng thời cho thấy Cảng Quảng Ninh có khả năng tạo dòng tiền và phân phối lợi ích từ kết quả hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.
Trong bối cảnh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng, việc duy trì chính sách cổ tức cũng góp phần củng cố niềm tin của cổ đông đối với triển vọng hoạt động của doanh nghiệp.
Với nền tảng kết quả kinh doanh hiện tại, cùng việc đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, Cảng Quảng Ninh đang cho thấy hình ảnh một doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, kiểm soát tốt chi phí tài chính và chú trọng đảm bảo lợi ích cổ đông.
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm, CQN có nhiều cơ sở để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, đặc biệt là mục tiêu lợi nhuận trước thuế 168,1 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Với việc đã đạt 78,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, CQN hiện chỉ còn khoảng 35,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế để hoàn thành mục tiêu cả năm 2026. Đây là một khoảng cách tương đối khiêm tốn so với kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm, qua đó tạo cơ sở để kỳ vọng doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm.
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