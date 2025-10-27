Du lịch Quảng Ninh tăng tốc đón khách đoàn Trung Quốc

Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ, cảnh quan độc đáo và hệ sinh thái dịch vụ nâng cấp liên tục, Quảng Ninh chủ động mở chiến dịch quảng bá tại các địa bàn trọng điểm của Trung Quốc, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú…

Những tháng gần đây, số lượng du khách Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Móng Cái vào du lịch ở Quảng Ninh khá lớn. Trong khi đó, lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường hàng không hay đường biển rồi đến Quảng Ninh cũng có chiều hướng gia tăng.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hiện, mỗi ngày lượng người xuất, nhập cảnh qua Móng Cái, gồm cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 và 2, lên tới khoảng 20.000 người, trong đó gồm cả khách du lịch và những người đi có mục đích, nhiệm vụ khác. Một số quản lý các khách sạn 4 - 5 sao ở Bãi Cháy, từ nay đến cuối năm, các khách sạn của họ hầu như đã được đặt kín phòng để phục vụ du khách Trung Quốc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, dự báo trong các tháng cuối năm 2025, sẽ có khoảng từ 350.000 - 400.000 lượt khách Trung Quốc đến Quảng Ninh, trong đó sẽ có nhiều đoàn có số lượng trên 1.000 khách/đoàn, có đoàn 2.000 khách/đoàn.

Đoàn gần 1.000 khách du lịch MICE Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái giữa tháng 10 vừa qua.

So với những năm trước, du khách Trung Quốc sang Quảng Ninh hiện nay sử dụng dịch vụ tương đối cao (70% sử dụng dịch vụ khách sạn 4 -5 sao). Phần lớn khách Trung Quốc Quảng Ninh theo chương trình 3 ngày 2 đêm (chiếm khoảng 50 - 60%); Hiện nay, chương trình 3 ngày 4 đêm đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác, chào bán và đã được khách quan tâm.

Trong số các địa phương của Trung Quốc, Quảng Tây là thị trường gần gũi và có tầm quan trọng đặc biệt với Quảng Ninh. Để tăng cường xúc tiến du lịch giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Sở đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả, tổ chức đoàn công tác sang Nam Ninh và Phòng Thành Cảng, phối hợp phát triển du lịch qua các cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc), tham dự các hội nghị, tọa đàm hợp tác văn hóa, du lịch Việt - Trung.

Nhờ đó, lượng khách du lịch trao đổi giữa hai bên không ngừng tăng trưởng về số lượng. Ngày 14/10/2025, Quảng Ninh đón đoàn gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc theo hình thức MICE làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Đoàn khách đã tham gia hành trình du lịch 5 ngày 4 đêm tại Quảng Ninh: Đoàn nghỉ tại khách sạn FLC, chơi golf, tổ chức sự kiện và tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, Tổ hợp khu vui chơi Sun World…

Du khách chụp hình lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chuẩn bị cho chuyến tham quan.

Khách Trung Quốc đến Hạ Long bằng tàu biển cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ngày 10/10/2025, đoàn công tác của Tập đoàn Đầu tư Văn hoá Du lịch Không khoảng cách, Quảng Tây (Trung Quốc) đã có chuyến khảo sát tại Quảng Ninh để thúc đẩy đón khách 2 chiều du lịch trên chuyến tàu biển Bắc Hải - Hạ Long. Theo chia sẻ từ Công ty CP Du lịch Hồng Gai, trong thời gian tới hai công ty, tập đoàn sẽ tăng cường truyền thông, quảng bá, xúc tiến thị trường khách của hai bên.

Đặc biệt, làm mới tour du lịch phục vụ khách Trung Quốc khi đến Quảng Ninh theo hướng gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Không chỉ tập trung tại các phường du lịch trọng điểm và truyền thống như Bãi Cháy hay Hạ Long, tour du lịch dự kiến sẽ mở rộng sang các phường có sản phẩm du lịch đặc thù như xã Thống Nhất, phường Cẩm Phả, phường Quang Hanh với trải nghiệm du lịch sinh thái, show diễn nghệ thuật và tắm khoáng nóng onsen.

Đặc biệt, từ ngày 1/11/2025, kết nối bầu trời được tiếp sức bằng loạt chuyến bay charter từ Thâm Quyến đến Vân Đồn, khai thác bằng máy bay B737-800. Lịch trình cất cánh từ Thâm Quyến lúc 18h10 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 20h10; chiều ngược lại khởi hành từ Vân Đồn lúc 21h10 và đến Thâm Quyến lúc 0h00 (giờ Việt Nam).

Chuyến bay được duy trì định kỳ vào các ngày thứ bảy, thứ 5, thứ 2. Đường bay thẳng giúp rút ngắn hành trình, mở lối cho phân khúc khách chi trả cao đến thẳng Quảng Ninh thay vì quá cảnh qua các thành phố khác.

Ngày 1/11/2025, chuyến bay charter sẽ cất cánh từ Thâm Quyến lúc 18h10 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 20h10.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại trên cả ba trục đường bộ, đường không và đường thủy, cộng thêm lợi thế tài nguyên và dịch vụ ngày càng chuẩn hóa, Quảng Ninh có đủ điều kiện hút mạnh thị trường hơn 1,4 tỷ dân vốn thường chiếm gần 1/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Mục tiêu những tháng cuối năm của Quảng Ninh là đón khoảng 400.000 lượt khách Trung Quốc, tập trung phân khúc lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ cao cấp. Qua đó góp phần hiện thực hóa kế hoạch 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, với thị trường Trung Quốc giữ vai trò “đầu kéo” tăng trưởng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, dịp cuối năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đồng loạt tung ra các gói ưu đãi kích cầu. Các khách sạn như: FLC Hạ Long, The Yacht hotel, Mường Thanh Luxury Quảng Ninh… đều tặng mỗi khách lưu trú đêm thứ nhất 1 lon bia, đoàn khách ăn trưa hoặc tối được tặng thêm chả mực Hạ Long. Khách lưu trú đêm thứ hai tặng 20% giá trị phòng ngủ và khách lưu trú đêm thứ 3 tặng bữa ăn trưa hoặc tối có hải sản Hạ Long.

Đối với tập đoàn Sun Group, khách lưu trú ở khách sạn thuộc hệ sinh thái của tập đoàn tại Quảng Ninh sẽ được miễn phí vé Công viên rồng, giảm 50% vé công viên nước và cáp treo tại Sun World Hạ Long; combo 2 công viên giá giảm còn 280.000 đồng/trẻ em và 380.000 đồng/người lớn…

Hiện đội tàu tham quan trên vịnh Hạ Long cũng đang triển khai tặng đồ uống cho du khách, các tàu tham quan vịnh Hạ Long 99 khách giảm giá từ 10 – 20%. Một số tàu nhà hàng có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, đồng thời kết hợp hải trình ăn tối với lưu trú trên bờ.

Điển hình tàu Ambassador Cruise II giảm giá từ 40 - 60%, các đoàn từ 35 - 270 khách được miễn phí charter nhà hàng phù hợp với số lượng. Tàu Sea Octopus áp dụng chương trình tặng khách súp bào ngư tiến vua, charter nhà hàng theo số lượng từ 80 khách trở lên…