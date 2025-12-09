Quảng Ninh: Hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt để phát triển du lịch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Tường Bách
09/12/2025, 09:56
Từ ngày 10/12, các đơn vị lữ hành và bán vé phải thu thập thông tin cá nhân du khách chi tiết hơn khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số…
Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, du khách Việt Nam phải cung cấp thông tin Căn cước công dân, trường hợp công dân chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân, sẽ dùng mã định danh cá nhân. Khách quốc tế tới Quảng Ninh cũng cần cung cấp thông tin hộ chiếu và quốc tịch.
Trường hợp trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ thì cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, bao gồm họ tên, số thẻ căn cước/hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu. Các thông tin chứng minh này sẽ được cung cấp cho nhân viên bán vé, kiểm soát tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.
Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định các thông tin cá nhân được sử dụng với mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành, cam kết bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của khách.
Đại diện Ban Quản lý cho biết hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tham quan du lịch, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện, mục tiêu đến ngày 1/1/2026 sẽ hoàn thiện thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán vé.
Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có buổi làm việc với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về đề xuất triển khai thanh toán quét mã QR trên địa bàn tỉnh đối với khách du lịch xuyên biên giới.
Theo đó, từ tháng 12/2025, du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã VietQR Global tại cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch. Giải pháp này được triển khai bởi NAPAS, UnionPay International, ICBC và Vietcombank.
Theo UBND tỉnh, việc triển khai giao dịch không dùng tiền mặt không những đảm bảo an toàn trong giao dịch thanh toán mà còn giúp du khách thanh toán thuận tiện, tiết kiệm thời gian, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch khi tới Quảng Ninh.
Có thể nói, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Quảng Ninh đang tập trung ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch hiện đại, lấy trải nghiệm và sự thuận tiện của du khách làm trung tâm. Hiện hệ thống bản đồ du lịch số được tích hợp dữ liệu từ hàng nghìn điểm du lịch, di tích, cơ sở lưu trú, nhà hàng, làng nghề, khu mua sắm, tuyến vận chuyển, đến các sự kiện, lễ hội diễn ra hàng năm.
Du khách có thể truy cập bản đồ trực tuyến qua ứng dụng hoặc quét mã QR tại các điểm đến để tra cứu thông tin, chỉ đường, đánh giá dịch vụ và gợi ý hành trình cá nhân hóa. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết: “Việc xây dựng bản đồ du lịch số là một phần trong Đề án chuyển đổi số của ngành Du lịch tỉnh, hướng tới hình thành "Du lịch Quảng Ninh thông minh" vào năm 2026”.
Hiện nay, công tác khảo sát, chụp ảnh, ghi nhận tọa độ GPS và thu thập dữ liệu số về các điểm đến trọng yếu đã được hoàn thành trên toàn địa bàn. Các khu, điểm du lịch lớn như vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, khu du lịch Vân Đồn, Móng Cái, Bình Liêu… đều đã có dữ liệu số hóa và đang được cập nhật chi tiết về hạ tầng, dịch vụ, tuyến kết nối.
Đặc biệt, để không “lỡ nhịp” trước xu hướng ứng dụng số hóa trong vận hành, quản lý hoạt động du lịch, “vùng đất mỏ” còn dẫn đầu khi đưa công nghệ vào du lịch cấp phường. Đơn cử như “Nền tảng du lịch thông minh Bãi Cháy” với bản đồ số, trải nghiệm VR360 và trợ lý ảo AI hỗ trợ đa ngôn ngữ. Mô hình này có khả năng tạo ra trải nghiệm liền mạch cho du khách, đồng thời giải phóng nhân lực truyền thống khỏi các khâu phục vụ cơ bản.
Tương tự, huyện đảo Cô Tô hiện vận hành hai website du lịch: Amazingcoto.vn và Cototourist.com, cung cấp thông tin đầy đủ về lịch sử, văn hóa, điểm đến, lưu trú cùng hình ảnh, video sống động và các chương trình khuyến mãi du lịch.
Công nghệ thực tế ảo VR 360 độ cũng đã được áp dụng tại các điểm du lịch nổi bật như Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Trúc Lâm, bãi đá Móng Rồng, và đảo Thanh Lân. Công nghệ này giúp người dùng trải nghiệm không gian ảo toàn cảnh và quan sát mọi hướng, như thể đang có mặt tại điểm đến.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển đổi số Du lịch Tripmap, cho biết: “Quảng Ninh có hạ tầng viễn thông đồng bộ, là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong du lịch. Những ứng dụng mới đã mở ra một cách làm mới: đưa công nghệ hòa vào đời sống du lịch, để hành trình của du khách thêm thuận tiện, hiện đại và nhiều trải nghiệm”.
Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tỉnh coi hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt. Bốn cơ sở dữ liệu hiện có - lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch – tới đây sẽ được chuẩn hóa và liên thông, đồng thời bổ sung thêm thống kê khách và sản phẩm du lịch.
Mục tiêu Quảng Ninh đặt ra từ đầu năm là đón 20 triệu khách trong năm nay. Sau 9 tháng, tỉnh thu hút số lượng khách vượt kế hoạch đề ra. Căn cứ vào đó, tỉnh đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là tổng khách du lịch trong cả năm đạt trên 21 triệu lượt khách (trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt 57.000 tỷ đồng.
Tính đến giữa tháng 11/2025, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Như vậy, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách đã đề ra trong năm 2025 và tiếp tục hướng về mục tiêu tổng doanh thu du lịch 58.000 tỷ đồng.
Từ nay đến cuối năm 2025, Quảng Ninh dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn. Nổi bật là Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra ngày 20/12 tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử) với khoảng 15.000 người tham dự.
Bên cạnh đó, sự kiện Countdown 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) dự kiến thu hút gần 50.000 người. Nhờ đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
Vùng đất Scandinavia đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch chậm, khi du khách có thể thực sự thư giãn và tận hưởng mọi thứ mà không vướng bận gì...
Mới đây, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA), TP.HCM đã được gọi tên ở hai hạng mục danh giá nhất khu vực châu Á: "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch công tác hàng đầu châu Á"…
Theo báo cáo của UN Tourism, tốc độ phục hồi của du lịch Việt Nam được đánh giá đặc biệt ấn tượng, thuộc nhóm cao nhất thế giới cùng với Nhật Bản. Điều này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á -Thái Bình Dương mới phục hồi được 90% so với trước đại dịch…
TP. Hồ Chí Minh đang cho thấy một bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển du lịch, khi MICE được xác định là một trong những sản phẩm chiến lược để nâng tầm vị thế của Thành phố trên bản đồ du lịch Châu Á...
Mới đây, TP. Cát Lâm (Trung Quốc) gây chú ý khi tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch mùa Đông tại Hà Nội. Ngược lại, điểm đến Việt Nam cũng được kỳ vọng xuất hiện nhiều hơn trên các kênh truyền thông của Cát Lâm nhằm tiếp cận giới trẻ Trung Quốc...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: