Quảng Ninh: Hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt để phát triển du lịch

Từ ngày 10/12, các đơn vị lữ hành và bán vé phải thu thập thông tin cá nhân du khách chi tiết hơn khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số…

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, du khách Việt Nam phải cung cấp thông tin Căn cước công dân, trường hợp công dân chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân, sẽ dùng mã định danh cá nhân. Khách quốc tế tới Quảng Ninh cũng cần cung cấp thông tin hộ chiếu và quốc tịch.

Trường hợp trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ thì cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, bao gồm họ tên, số thẻ căn cước/hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu. Các thông tin chứng minh này sẽ được cung cấp cho nhân viên bán vé, kiểm soát tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định các thông tin cá nhân được sử dụng với mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành, cam kết bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của khách.

Đại diện Ban Quản lý cho biết hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tham quan du lịch, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện, mục tiêu đến ngày 1/1/2026 sẽ hoàn thiện thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán vé.

Quảng Ninh đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có buổi làm việc với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về đề xuất triển khai thanh toán quét mã QR trên địa bàn tỉnh đối với khách du lịch xuyên biên giới.

Theo đó, từ tháng 12/2025, du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã VietQR Global tại cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch. Giải pháp này được triển khai bởi NAPAS, UnionPay International, ICBC và Vietcombank.

Theo UBND tỉnh, việc triển khai giao dịch không dùng tiền mặt không những đảm bảo an toàn trong giao dịch thanh toán mà còn giúp du khách thanh toán thuận tiện, tiết kiệm thời gian, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch khi tới Quảng Ninh.

Có thể nói, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Quảng Ninh đang tập trung ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch hiện đại, lấy trải nghiệm và sự thuận tiện của du khách làm trung tâm. Hiện hệ thống bản đồ du lịch số được tích hợp dữ liệu từ hàng nghìn điểm du lịch, di tích, cơ sở lưu trú, nhà hàng, làng nghề, khu mua sắm, tuyến vận chuyển, đến các sự kiện, lễ hội diễn ra hàng năm.

Du khách có thể truy cập bản đồ trực tuyến qua ứng dụng hoặc quét mã QR tại các điểm đến để tra cứu thông tin, chỉ đường, đánh giá dịch vụ và gợi ý hành trình cá nhân hóa. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết: “Việc xây dựng bản đồ du lịch số là một phần trong Đề án chuyển đổi số của ngành Du lịch tỉnh, hướng tới hình thành "Du lịch Quảng Ninh thông minh" vào năm 2026”.

Quảng Ninh đang tập trung ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch hiện đại.

Hiện nay, công tác khảo sát, chụp ảnh, ghi nhận tọa độ GPS và thu thập dữ liệu số về các điểm đến trọng yếu đã được hoàn thành trên toàn địa bàn. Các khu, điểm du lịch lớn như vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, khu du lịch Vân Đồn, Móng Cái, Bình Liêu… đều đã có dữ liệu số hóa và đang được cập nhật chi tiết về hạ tầng, dịch vụ, tuyến kết nối.

Đặc biệt, để không “lỡ nhịp” trước xu hướng ứng dụng số hóa trong vận hành, quản lý hoạt động du lịch, “vùng đất mỏ” còn dẫn đầu khi đưa công nghệ vào du lịch cấp phường. Đơn cử như “Nền tảng du lịch thông minh Bãi Cháy” với bản đồ số, trải nghiệm VR360 và trợ lý ảo AI hỗ trợ đa ngôn ngữ. Mô hình này có khả năng tạo ra trải nghiệm liền mạch cho du khách, đồng thời giải phóng nhân lực truyền thống khỏi các khâu phục vụ cơ bản.

Tương tự, huyện đảo Cô Tô hiện vận hành hai website du lịch: Amazingcoto.vn và Cototourist.com, cung cấp thông tin đầy đủ về lịch sử, văn hóa, điểm đến, lưu trú cùng hình ảnh, video sống động và các chương trình khuyến mãi du lịch.

“Nền tảng du lịch thông minh Bãi Cháy” với bản đồ số, trải nghiệm VR360 và trợ lý ảo AI.

Công nghệ thực tế ảo VR 360 độ cũng đã được áp dụng tại các điểm du lịch nổi bật như Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Trúc Lâm, bãi đá Móng Rồng, và đảo Thanh Lân. Công nghệ này giúp người dùng trải nghiệm không gian ảo toàn cảnh và quan sát mọi hướng, như thể đang có mặt tại điểm đến.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển đổi số Du lịch Tripmap, cho biết: “Quảng Ninh có hạ tầng viễn thông đồng bộ, là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong du lịch. Những ứng dụng mới đã mở ra một cách làm mới: đưa công nghệ hòa vào đời sống du lịch, để hành trình của du khách thêm thuận tiện, hiện đại và nhiều trải nghiệm”.

Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tỉnh coi hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt. Bốn cơ sở dữ liệu hiện có - lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch – tới đây sẽ được chuẩn hóa và liên thông, đồng thời bổ sung thêm thống kê khách và sản phẩm du lịch.

Mục tiêu Quảng Ninh đặt ra từ đầu năm là đón 20 triệu khách trong năm nay. Sau 9 tháng, tỉnh thu hút số lượng khách vượt kế hoạch đề ra. Căn cứ vào đó, tỉnh đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là tổng khách du lịch trong cả năm đạt trên 21 triệu lượt khách (trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt 57.000 tỷ đồng.

Công nghệ thực tế ảo VR 360 độ tại huyện đảo Cô Tô.

Tính đến giữa tháng 11/2025, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Như vậy, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách đã đề ra trong năm 2025 và tiếp tục hướng về mục tiêu tổng doanh thu du lịch 58.000 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2025, Quảng Ninh dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn. Nổi bật là Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra ngày 20/12 tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử) với khoảng 15.000 người tham dự.

Bên cạnh đó, sự kiện Countdown 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) dự kiến thu hút gần 50.000 người. Nhờ đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.