Căng thẳng Mỹ - Trung lan sang Hàn Quốc

Ngày 14/10, Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 chi nhánh tại Mỹ của công ty đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean...

Bắc Kinh cáo buộc các chi nhánh này hỗ trợ chính phủ Mỹ trong việc điều tra và áp đặt các biện pháp thương mại nhằm vào ngành đóng tàu của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Đây được xem là một trong những động thái đáp trả việc Mỹ áp đặt phí cảng mới đối với tàu biển Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 14/10. Cùng ngày, Bắc Kinh cũng áp dụng mức phí cảng tương tự với các tàu liên quan đến Mỹ.

Các chi nhánh tại Mỹ của Hanwha Ocean bị trừng phạt bao gồm: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp.

Biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng trở lại. Bắc Kinh cho biết lệnh trừng phạt là một phần trong cuộc điều tra đối với các thực thể bị cho là tham gia vào hoạt động hỗ trợ Mỹ gây ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Trung Quốc trong ngành đóng tàu toàn cầu. Điều này cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang lan sang quốc gia thứ ba.

Thông báo trừng phạt của Bộ Thương mại Trung Quốc khiến cổ phiếu của tập đoàn Hàn Quốc này sụt mạnh 8% trong phiên giao dịch ngày 14/10.

“Các chi nhánh tại Mỹ của Hanwha đã hỗ trợ chính phủ Mỹ trong việc điều tra và triển khai các biện pháp nhắm vào ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc. Theo lệnh trừng phạt, các tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Trung Quốc bị cấm tham gia các giao dịch hoặc hợp tác liên quan đến Hanwha”, Bộ này cho biết.

Lệnh trừng phạt được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bắc Kinh thông báo mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và máy móc liên quan. Ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích động thái kiểm soát đất hiếm, cho rằng Trung Quốc đang làm tăng rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu và cảnh báo rằng chính Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Về phía Hanwha, giới phân tích cho rằng vai trò quan trọng của công ty trong nỗ lực hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ đã khiến công ty này trở thành một mục tiêu của Bắc Kinh. Năm ngoái, Hanwha hoàn tất mua lại công ty Philly Shipyard, một trong những hãng đóng tàu hàng đầu của Mỹ, với giá 100 triệu USD. Thương vụ này nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động và thâm nhập sâu vào thị trường đóng tàu Mỹ của tập đoàn Hàn Quốc.

Hanwha cũng là công ty đóng tàu Hàn Quốc đầu tiên giành được hợp đồng bảo trì, sửa chữa và đại tu tàu hải quân Mỹ tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc, hiện chiếm hơn 29% thị trường đóng tàu toàn cầu, cũng cam kết tài trợ 150 tỷ USD cho sáng kiến “Đưa ngành đóng tàu Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại”. Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Seoul vẫn đang đình trệ. Mỹ hiện chỉ chiếm thị phần 0,1% ngành đóng tàu thế giới - theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Trong một báo cáo nghiên cứu, các nhà phân tích của ngân hàng HSBC cho rằng vì vai trò trực tiếp của Mỹ trong ngành đóng tàu thương mại toàn cầu không lớn, nên Trung Quốc nhắm mục tiêu sang các thực thể liên quan tới Mỹ của quốc gia thứ ba nhằm gia tăng tác động.

Trong một thông cáo riêng ngày 14/10, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đã phối hợp với các bộ ngành khác khởi động cuộc điều tra nhằm đánh giá tác động từ cuộc điều tra của Washington theo Mục 301 Luật Thương mại Mỹ đối với ngành vận tải biển và đóng tàu của Trung Quốc.

“Cuộc điều tra sẽ xác định liệu các công ty, tổ chức hoặc cá nhân liên quan có thực hiện, hỗ trợ hoặc ủng hộ Mỹ áp đặt biện pháp hạn chế phân biệt đối xử đối với Trung Quốc trong chuỗi cung ứng vận tải biển, đóng tàu và các chuỗi công nghiệp liên quan hay không. Các biện pháp phù hợp sẽ được đưa ra kịp thời dựa trên kết quả điều tra", thông cáo nêu rõ.

Cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 đối với ngành vận tải biển và đóng tàu của Trung Quốc được khởi xướng vào ngày 17/4/2024, nhằm đánh giá liệu các chính sách và hành vi của Trung Quốc, góp phần dẫn đến vị thế thống trị trong lĩnh vực này, có gây thiệt hại kinh tế cho Mỹ hay không.