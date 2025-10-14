Căng thẳng xuống thang, thượng đỉnh Mỹ - Trung vẫn diễn ra cuối tháng này

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Ngọc Trang
14/10/2025, 08:28
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11/2025...
Theo thông tin từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tháng này trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực xuống thang căng thẳng thương mại.
Tuần trước, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang sau khi Bắc Kinh thông báo mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Động thái này đã khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt mức thuế quan bổ sung 100% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu nhiều công nghệ quan trọng. Tuyên bố của ông Trump đã gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu, khiến chỉ số S&P 500 giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 4.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business Network, ông Bessent cho biết các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi nhiều vấn đề vào cuối tuần qua và dự kiến sẽ tiếp tục có thêm các cuộc gặp trong thời gian tới.
“Chúng tôi đã xuống thang căng thẳng đáng kể. Tổng thống Trump nói rằng thuế quan bổ sung 100% sẽ chưa có hiệu lực cho tới ngày 1/11. Ông ấy sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Tôi tin rằng cuộc gặp sẽ vẫn diễn ra”, ông Bessent cho biết.
Theo dự kiến trước khi căng thẳng leo thang trở lại, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11/2025.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), đồng USD tăng giá khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ kiềm chế leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc bởi lập trường của Tổng thống Trump đã có sự thay đổi từ cứng rắn sang hòa dịu hơn với Trung Quốc so với tuần trước.
Ông Bessent cũng cho biết một số cuộc gặp ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức tuần này, bên lề chuỗi sự kiện thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang diễn ra tại Washington.
“Mức thuế quan 100% không nhất thiết phải được áp dụng. Mối quan hệ giữa hai bên tương đối tốt bất chấp thông báo thuế quan được đưa ra tuần trước. Các kênh trao đổi đã được mở lại, chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao”, ông Bessent nói.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính khẳng định Mỹ sẽ phản ứng quyết liệt nếu Trung Quốc leo thang căng thẳng.
“Mỹ đã liên hệ với các đồng minh và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ châu Âu, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia châu Á”, ông Bessent cho biết.
Trong khi Mỹ cho rằng Trung Quốc có hành động “khiêu khích” khi siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington làm leo thang căng thẳng. Quốc gia châu Á cho rằng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thiết bị sản xuất đất hiếm của mình nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo quy định mới của Trung Quốc, các nhà sản xuất đất hiếm và nam châm liên quan - mặt hàng nằm trong danh sách bị kiểm soát - sẽ cần phải xin giấy phép nếu thành phẩm của họ có chứa hoặc được làm bằng các thiết bị hoặc vật liệu của Trung Quốc. Quy định này áp dụng kể cả khi hoạt động sản xuất không có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc
“Mỹ sẽ không chấp nhận các yêu cầu buộc chúng tôi phải xin cấp phép từ Trung Quốc”, ông Bessent khẳng định.
08:46, 11/10/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), hồi phục một phần số điểm bị mất trong phiên bán tháo hôm thứ Sáu, nhờ lời trấn an của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung “sẽ ổn cả thôi”...
Theo giới phân tích, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng và bạc đều đang ở trong trạng thái mua quá nhiều (overbought)...
Trong bối cảnh Mỹ đang ngày càng phụ thuộc vào pin năng lượng Trung Quốc để bình ổn lưới điện và đáp ứng nhu cầu điện bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, mặt hàng này trở thành một lợi thế chiến lược mới của Bắc Kinh...
Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong thời gian gần đây, và một trong những nguyên nhân chính được cho là sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào các ngân hàng trung ương...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: