Căng thẳng xuống thang, thượng đỉnh Mỹ - Trung vẫn diễn ra cuối tháng này

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11/2025...

Theo thông tin từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tháng này trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực xuống thang căng thẳng thương mại.

Tuần trước, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang sau khi Bắc Kinh thông báo mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Động thái này đã khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt mức thuế quan bổ sung 100% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu nhiều công nghệ quan trọng. Tuyên bố của ông Trump đã gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu, khiến chỉ số S&P 500 giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 4.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business Network, ông Bessent cho biết các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi nhiều vấn đề vào cuối tuần qua và dự kiến sẽ tiếp tục có thêm các cuộc gặp trong thời gian tới.

“Chúng tôi đã xuống thang căng thẳng đáng kể. Tổng thống Trump nói rằng thuế quan bổ sung 100% sẽ chưa có hiệu lực cho tới ngày 1/11. Ông ấy sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Tôi tin rằng cuộc gặp sẽ vẫn diễn ra”, ông Bessent cho biết.

Theo dự kiến trước khi căng thẳng leo thang trở lại, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11/2025.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), đồng USD tăng giá khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ kiềm chế leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc bởi lập trường của Tổng thống Trump đã có sự thay đổi từ cứng rắn sang hòa dịu hơn với Trung Quốc so với tuần trước.

Ông Bessent cũng cho biết một số cuộc gặp ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức tuần này, bên lề chuỗi sự kiện thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang diễn ra tại Washington.

“Mức thuế quan 100% không nhất thiết phải được áp dụng. Mối quan hệ giữa hai bên tương đối tốt bất chấp thông báo thuế quan được đưa ra tuần trước. Các kênh trao đổi đã được mở lại, chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao”, ông Bessent nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính khẳng định Mỹ sẽ phản ứng quyết liệt nếu Trung Quốc leo thang căng thẳng.

“Mỹ đã liên hệ với các đồng minh và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ châu Âu, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia châu Á”, ông Bessent cho biết.

Trong khi Mỹ cho rằng Trung Quốc có hành động “khiêu khích” khi siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington làm leo thang căng thẳng. Quốc gia châu Á cho rằng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thiết bị sản xuất đất hiếm của mình nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo quy định mới của Trung Quốc, các nhà sản xuất đất hiếm và nam châm liên quan - mặt hàng nằm trong danh sách bị kiểm soát - sẽ cần phải xin giấy phép nếu thành phẩm của họ có chứa hoặc được làm bằng các thiết bị hoặc vật liệu của Trung Quốc. Quy định này áp dụng kể cả khi hoạt động sản xuất không có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc

“Mỹ sẽ không chấp nhận các yêu cầu buộc chúng tôi phải xin cấp phép từ Trung Quốc”, ông Bessent khẳng định.