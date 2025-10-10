Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc bất ngờ siết chặt thêm xuất khẩu đất hiếm

An Huy

10/10/2025, 09:41

Nước đi này cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đòn bẩy cho các vòng đàm phán thương mại quan trọng tiếp theo với Washington...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc, nước thống lĩnh ngành công nghiệp đất hiếm toàn cầu, vừa công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm củng cố vị thế số 1 về các khoáng sản quan trọng này.

Động thái trên diễn ra không lâu trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc trong tháng này, cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đòn bẩy cho các vòng đàm phán thương mại quan trọng tiếp theo với Washington.

Theo quy định mới được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 9/10, các công ty nước ngoài sẽ cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để xuất khẩu nam châm chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng các phương pháp khai thác, tinh chế hoặc công nghệ sản xuất nam châm của nước này.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng một phiên bản của quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài mà Mỹ đã áp dụng. Quy tắc này là cách để Washington kiểm soát hoạt động xuất khẩu liên quan đến bán dẫn từ các nước thứ ba sang Trung Quốc.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ Mỹ đang "đánh giá kỹ lưỡng bất kỳ tác động nào từ các quy định mới" của Trung Quốc, đồng thời cho rằng động thái của Bắc Kinh dường như là một "nỗ lực nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ của toàn thế giới".

Ông Jimmy Goodrich, một chuyên gia về chuỗi cung ứng bán dẫn tại Viện Nghiên cứu xung đột và hợp tác toàn cầu của Đại học California, nhận xét: "Nếu quy định đó được thực thi, và Mỹ không có phản ứng mạnh mẽ, Bắc Kinh có thể kiểm soát hoàn toàn chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến. Ngay cả các chip AI của Mỹ được sản xuất tại một nhà máy của Mỹ gửi đến một phòng thí nghiệm AI của Mỹ cũng sẽ cần có sự cho phép của Bắc Kinh”.

Ông Chris McGuire, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định quy định mới có phạm vi rộng, nhưng không rõ Bắc Kinh sẽ thực thi những quy định đó hiệu quả đến mức nào.

Ông McGuire cũng cho rằng việc thực thi những quy định đó có thể gây ra rủi ro đối với Trung Quốc. "Mỹ có thể sẽ phản công mạnh mẽ, chẳng hạn như yêu cầu giấy phép của Mỹ cho việc xuất khẩu bất kỳ chip nào được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ sang Trung Quốc. Một quy định như vậy sẽ đặt toàn bộ ngành công nghệ của Trung Quốc vào tình thế nguy hiểm, vì nước này phụ thuộc rất nhiều vào các chip được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ”, ông nói.

Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm vào tháng 4 năm nay để trả đũa thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên nước này. Mỹ đã ngồi vào bàn đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi sự thiếu hụt đất hiếm từ Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất trong chuỗi cung ứng xe cộ của Mỹ. Kể từ đó, vấn đề đất hiếm đã trở thành một chủ đề quan trọng trong các vòng đàm phán thương mại giữa hai nước.

Bà Gracelin Baskaran, một chuyên gia về khoáng sản quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), nhận định: "Thời điểm của chính sách mới này là có chiến lược. Trung Quốc vừa đặt một số quân cờ mới lên bàn đàm phán”.

Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm, 90% hoạt động phân tách và chế biến, và 93% hoạt động sản xuất nam châm đất hiếm trên thế giới - theo phân tích của Financial Times.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp mới nhằm "bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia" và ngăn chặn "việc sử dụng sai mục đích các vật liệu đất hiếm trong các lĩnh vực quân sự và nhạy cảm khác". Bộ này nói rằng một số công ty nước ngoài đã gây hại đáng kể cho an ninh của Trung Quốc bằng cách chuyển giao các vật liệu và công nghệ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc cho các mục đích quân sự.

Chế độ cấp phép mới sẽ bao trùm các nam châm đất hiếm sản xuất ở nước ngoài và một số vật liệu bán dẫn có giá trị chứa ít nhất 0,1% đất hiếm nặng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các quy định sẽ được thực hiện từ ngày 1/12, và hầu hết các giấy phép xuất khẩu để bán hàng đến người dùng trong lĩnh vực quân sự sẽ bị từ chối. Việc bán cho các nhà sản xuất chất bán dẫn và thiết bị liên quan sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Tin Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đã đẩy giá cổ phiếu của các tập đoàn đất hiếm lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tăng mạnh trong phiên ngày 9/10. Cổ phiếu của China Northern Rare Earth tăng 10%, trong khi cổ phiếu của Rising Nonferrous Metals Share tăng hơn 6%.

Việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát đất hiếm thời gian qua đã buộc Mỹ phải triển khai các biện pháp hỗ trợ lớn dành cho cho các nhà khai thác đất hiếm và sản xuất nam châm của Mỹ cũng như của các nước đồng minh nhằm phá vỡ thế gọng kìm của Bắc Kinh trong lĩnh vực này. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) cũng đang tìm cách xây dựng một chuỗi cung ứng đất hiếm không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

13:13, 25/09/2025

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

16:50, 10/07/2025

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

Gặp khó ở Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc “đổ bộ” thị trường châu Âu

09:15, 07/10/2025

Gặp khó ở Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc “đổ bộ” thị trường châu Âu

Từ khóa:

đất hiếm kiểm soát xuất khẩu thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Mexico hoãn tăng thuế quan đối với Trung Quốc và một số nước châu Á

Mexico hoãn tăng thuế quan đối với Trung Quốc và một số nước châu Á

Việc hoãn tăng thuế nhằm mục đích để Chính phủ Mexico nghiên cứu thêm và đưa ra các điều chỉnh cần thiết...

Chứng khoán Mỹ giảm sau kỷ lục mới, giá dầu lao dốc vì tin Trung Đông

Chứng khoán Mỹ giảm sau kỷ lục mới, giá dầu lao dốc vì tin Trung Đông

“Giá dầu thô đang trong một giai đoạn điều chỉnh vì cuộc xung đột Israel - Hamas có vẻ sẽ chấm dứt”...

CEO PepsiCo bị gây áp lực cải tổ công ty

CEO PepsiCo bị gây áp lực cải tổ công ty

Công ty quản lý quỹ Elliott Management, một nhà đầu tư chủ động (activist investor), đang gây sức ép mạnh mẽ đối với CEO Ramon Laguarta của PepsiCo, yêu cầu cải tổ công ty để ứng phó với những thách thức hiện tại...

Giá vàng tuột khỏi mốc 4.000 USD/oz do áp lực chốt lời và đồng USD tăng mạnh

Giá vàng tuột khỏi mốc 4.000 USD/oz do áp lực chốt lời và đồng USD tăng mạnh

Một nhà giao dịch nói “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”...

Một cá nhân rời ghế cổ đông lớn của DQC

Sau giao dịch, bà Lĩnh đã giảm sở hữu từ gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,44% xuống còn 349.722 cổ phiếu, chiếm 1,27%.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Kinh tế xanh

2

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Thế giới

3

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

Đẹp +

4

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn

5

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy