Căng thẳng ở Venezuela: 5 tín hiệu giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi

5 tín hiệu quan trọng mà các nhà đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá tác động của tình hình Venezuela lên thị trường tài chính...

Căng thẳng chính trị tại Venezuela sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tuần vừa rồi đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Nhà đầu tư đang ra sức tìm kiếm những tín hiệu về ảnh hưởng của sự kiện này đến thị trường tài chính.

Dưới đây là 5 tín hiệu quan trọng mà các nhà đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá tác động của tình hình Venezuela lên thị trường tài chính - theo hãng tin CNBC:

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG DẦU LỬA LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

Việc liệu những diễn biến ở Venezuela có ảnh hưởng mang tính hệ thống đến thị trường dầu lửa hay không sẽ không nằm ở việc giá dầu tăng hay giảm ở thời điểm này, mà nằm ở việc thị trường có cấu trúc như thế nào.

Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung vào giá dầu hiện tại, các nhà đầu tư đang chú ý đến cấu trúc của thị trường dầu lửa.

Theo ông Billy Leung, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại công ty Global X ETFs, mấu chốt của vấn đề là liệu nguồn cung dầu có rơi vào tình trạng thắt chặt hay không. Hiện tại, giá dầu Brent vẫn duy trì quanh mức 60 USD và đường cong kỳ hạn của giá dầu vẫn ở trạng thái “contango” (giá hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay), cho thấy nguồn cung dầu đang dồi dào và ít có lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Venezuela.

Nếu thị trường chuyển sang trạng thái “backwardation” (giá hợp đồng tương lai thấp hơn hợp đồng giao sau), điều đó sẽ cho thấy một vấn đề nguồn cung thực sự, nhưng điều này chưa xảy ra - ông Leung nhấn mạnh.

Khi một cuộc khủng hoảng thực sự đe dọa nguồn cung dầu, người mua thường đổ xô mua dầu ngay lập tức, đẩy giá dầu giao ngay lên cao hơn giá tương lai, dẫn tới cấu trúc thị trường dạng “backwardation” - dấu hiệu kinh điển của sự khan hiếm nguồn cung hoặc tâm lý hoảng loạn. Cho tới khi đường cong kỳ hạn của giá dầu đảo chiều, nhà đầu tư sẽ không xem những diễn biến ở Venezuela là một mối đe dọa thực sự đối với hệ thống năng lượng toàn cầu.

Quan điểm này đang phổ biến trên thị trường dầu lửa toàn cầu. Venezuela sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu, và cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành dầu khí nước này vẫn đang hoạt động bình thường.

Các chuyên gia năng lượng khác cũng lưu ý rằng việc liên minh OPEC+ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh đã tạm dừng tăng sản lượng, lượng tồn trữ dầu đang dồi dào và tình trạng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối giá dầu.

MỨC ĐỘ SỢ HÃI TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Mức độ biến động của thị trường là một chỉ báo rõ ràng về việc nhà đầu tư có đang hoảng sợ hay không. Chỉ số biến động (VIX) theo dõi kỳ vọng về biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ trong 30 ngày tới - được xem là một thước đo về nỗi sợ hãi ở Phố Wall - hiện đang ở mức 14,5 điểm, thấp hơn nhiều so với mức được cho là căng thẳng và cũng thấp hơn nhiều với mức tăng đột biến trên 50 điểm khi thị trường hứng các cú sốc thuế quan vào năm ngoái.

Chỉ số VIX cao hơn cho thấy sự không chắc chắn và căng thẳng gia tăng, và ngược lại, VIX giảm cho thấy tâm lý thoải mái của nhà đầu tư. Mức điểm hiện tại của chỉ số phản ánh rằng thị trường không sẵn sàng trả giá cao cho các biện pháp bảo vệ khỏi rủi ro cho dù căng thẳng địa chính trị đang tăng.

Hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/1. Sắc xanh cũng phủ khắp các thị trường chứng khoán châu Âu vào đầu phiên cùng ngày.

Chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán thế giới tăng gần 0,5% trước khi phiên giao dịch ngày 5/1 tại thị trường Mỹ bắt đầu.

LỢI SUẤT THỰC VÀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG

Lợi suất thực của trái phiếu kho bạc Mỹ và chênh lệch tín dụng cũng là những yếu tố mà nhà đầu tư đang theo dõi. Nếu tình hình Venezuela dẫn tới một cuộc định giá lại tài sản trên diện rộng, điều đó sẽ được thể hiện qua lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và kỳ vọng lạm phát tăng. Tuy nhiên, điều này đến hiện tại chưa xảy ra.

Lợi suất thực của trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn đang giữ ở mức cao, một phần phản ánh gánh nặng nợ nần của Mỹ. Kỳ vọng lạm phát cũng ổn định, cho thấy chưa có thay đổi đáng kể nào trong triển vọng tăng trưởng hoặc lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hầu như không thay đổi, với lợi suất của các kỳ hạn 10 năm và 2 năm ổn định ở mức tương ứng gần 4,19% và 4,48%.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang theo dõi thị trường tín dụng, nơi thường báo hiệu tâm lý căng thẳng sớm hơn thị trường cổ phiếu - theo ông Leung. “Lợi suất cao và chênh lệch lợi suất của trái phiếu các thị trường mới nổi là những chỉ báo chính cần theo dõi. Bản thân trái phiếu Venezuela không mang lại thông tin, vì những trái phiếu này đã bị bán tháo từ trước và phần lớn không liên quan đến định giá rủi ro toàn cầu”, ông nói.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

Vàng đang là tài sản hưởng lợi chính từ các diễn biến ở Venezuela, sau khi đã liên tục lập kỷ lục trong năm 2025. Phiên ngày 5/1, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có lúc tăng gần 100 USD/oz. Tương tự, giá bạc tăng hơn 4%.

Những mức tăng giá này của kim loại quý cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị đang tăng. Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ đạt 4.800 USD/oz trong năm nay.

Vàng có khuynh hướng tăng khi các tài sản khác giảm giá, song vàng thường tăng giá mạnh nhất "khi mọi người mất niềm tin vào cách thế giới vận hành" - theo Giám đốc đầu tư Steve Brice của Standard Chartered.

KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC ĐIỂM NÓNG XUNG ĐỘT KHÁC

Giới chuyên gia cho rằng rủi ro dài hạn không nằm ở Venezuela, mà là liệu sự kiện ở Venezuela có dẫn tới thay đổi hành vi chính trị ở các khu vực khác trên thế giới hay không. Venezuela đã gia nhập một danh sách vốn đã dài các điểm nóng, bao gồm Trung Đông, Ukraine và Đài Loan. Cho đến nay, những rủi ro đó chưa ngăn được thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, dù đã đẩy giá kim loại quý tăng mạnh.

Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại coi các diễn biến ở Venezuela là một cú sốc chiến thuật, thay vì một sự thay đổi căn bản đối với thị trường. “Diễn biến giá các tài sản đang cho thấy một phần bù rủi ro địa chính trị tạm thời hơn là một sự thay đổi mang tính cấu trúc”, CEO Jung In Yung của công ty Fibonacci Asset Management nhận xét.