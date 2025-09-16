Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC)...

Theo Bộ Công an, ngày 10/9, sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) đã gây ra sự chú ý đặc biệt của dư luận. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng tội phạm công nghệ cao có thể triển khai nhiều chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo khẩn, nêu rõ các thủ đoạn phổ biến cũng như khuyến nghị người dân cần chủ động phòng ngừa.

Theo cơ quan Công an, một trong những thủ đoạn thường gặp là giả mạo tin nhắn, email hoặc thông báo của ngân hàng, CIC, tổ chức tín dụng với nội dung như "Tài khoản của bạn đã bị lộ thông tin, cần xác minh lại", "Do sự cố tại CIC, đề nghị thay đổi mật khẩu" hay "Phát hiện giao dịch bất thường, nhập mã OTP để hủy bỏ".

Kèm theo đó, đối tượng gửi các đường link giả mạo dẫn đến website chứa mã độc hoặc ứng dụng cài cắm virus để chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập. Ngoài ra, các đối tượng có thể giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản "không an toàn", yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP.

Thủ đoạn tinh vi hơn là giả danh lực lượng Công an, nhất là đơn vị an ninh mạng, gọi điện thông báo tài khoản có "giao dịch bất hợp pháp" rồi đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân, buộc phải nộp tiền "chứng minh vô tội" hoặc dựng kịch bản "bắt cóc online". Bên cạnh đó, không loại trừ tình huống tội phạm rao bán dịch vụ "xóa nợ xấu CIC", "chỉnh sửa thông tin tín dụng" để lừa đảo.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng mà tội phạm hướng tới chủ yếu là người cao tuổi, ít hiểu biết về công nghệ; học sinh, sinh viên còn thiếu kinh nghiệm xã hội; công nhân, lao động tự do thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng. Mục tiêu của chúng là thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo tiếp theo, dụ dỗ nạn nhân tự chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin từ công an, ngân hàng và báo chí chính thống để nhận diện thủ đoạn mới.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ thông tin bảo mật nào qua điện thoại, tin nhắn, kể cả với đối tượng tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên ngân hàng. Đồng thời, không chuyển tiền đến các tài khoản lạ chưa xác minh rõ ràng; khi cần thay đổi thông tin ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mỗi người cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác. Phụ huynh nên hướng dẫn con cái kiến thức xã hội, kỹ năng sống, trong khi con cháu cần hỗ trợ ông bà, bố mẹ lớn tuổi nhận biết và từ chối các cuộc gọi lừa đảo