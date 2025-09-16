Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Theo Bộ Công an, ngày 10/9, sự cố an ninh mạng tại Trung tâm
Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) đã gây ra sự chú ý đặc biệt của dư luận. Lợi
dụng tình hình này, các đối tượng tội phạm công nghệ cao có thể triển khai nhiều
chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo khẩn,
nêu rõ các thủ đoạn phổ biến cũng như khuyến nghị người dân cần chủ động phòng
ngừa.
Theo cơ quan Công an, một trong những thủ đoạn thường gặp là
giả mạo tin nhắn, email hoặc thông báo của ngân hàng, CIC, tổ chức tín dụng với
nội dung như "Tài khoản của bạn đã bị lộ thông tin, cần xác minh lại",
"Do sự cố tại CIC, đề nghị thay đổi mật khẩu" hay "Phát hiện
giao dịch bất thường, nhập mã OTP để hủy bỏ".
Kèm theo đó, đối tượng gửi các đường link giả mạo dẫn đến
website chứa mã độc hoặc ứng dụng cài cắm virus để chiếm quyền điều khiển thiết
bị, đánh cắp thông tin đăng nhập. Ngoài ra, các đối tượng có thể giả mạo tổng
đài ngân hàng, CIC để gọi điện thoại thông báo tài khoản "không an
toàn", yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP.
Thủ đoạn tinh vi hơn là giả danh lực lượng Công an, nhất là
đơn vị an ninh mạng, gọi điện thông báo tài khoản có "giao dịch bất hợp
pháp" rồi đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân, buộc phải nộp tiền "chứng
minh vô tội" hoặc dựng kịch bản "bắt cóc online". Bên cạnh đó,
không loại trừ tình huống tội phạm rao bán dịch vụ "xóa nợ xấu CIC",
"chỉnh sửa thông tin tín dụng" để lừa đảo.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng mà tội phạm hướng
tới chủ yếu là người cao tuổi, ít hiểu biết về công nghệ; học sinh, sinh viên
còn thiếu kinh nghiệm xã hội; công nhân, lao động tự do thường xuyên sử dụng thẻ
tín dụng. Mục tiêu của chúng là thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản
lừa đảo tiếp theo, dụ dỗ nạn nhân tự chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng độc hại
nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để phòng ngừa, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân thường
xuyên cập nhật thông tin từ công an, ngân hàng và báo chí chính thống để nhận
diện thủ đoạn mới.
Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay bất
kỳ thông tin bảo mật nào qua điện thoại, tin nhắn, kể cả với đối tượng tự xưng
là cán bộ công an hoặc nhân viên ngân hàng. Đồng thời, không chuyển tiền đến
các tài khoản lạ chưa xác minh rõ ràng; khi cần thay đổi thông tin ngân hàng,
phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức.
Cơ quan công an nhấn mạnh, mỗi người cần chủ động chia sẻ
thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác. Phụ huynh
nên hướng dẫn con cái kiến thức xã hội, kỹ năng sống, trong khi con cháu cần hỗ
trợ ông bà, bố mẹ lớn tuổi nhận biết và từ chối các cuộc gọi lừa đảo