80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Dân sinh

Tái diễn thủ đoạn giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo tại TP.HCM

Nhật Dương

11/09/2025, 09:54

Một trong số thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để “tránh bị xử phạt” hoặc “hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng”...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân với mã số bảo hiểm xã hội. Việc này được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động, người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong quá trình chuyển đổi, mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết trước đó, cơ quan này đã có văn bản về việc cảnh báo việc mạo danh viên chức bảo hiểm xã hội yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội…

Tuy nhiên, gần đây một số đối tượng tiếp tục sử dụng số điện thoại từ các đầu số 093466…, 093640…, 083164… để mạo danh nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM gọi điện thoại cho người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội, đặc biệt cán bộ hưu trí, yêu cầu mang căn cước công dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để "đồng bộ dữ liệu", hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để "hướng dẫn cập nhật thông tin", nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn thường gặp là giả danh viên chức Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Facebook...) thông báo người dân có “sổ bảo hiểm xã hội chưa nhận”, “thẻ bảo hiểm y tế hết hạn”, hoặc “được hoàn trả quyền lợi”, và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng còn giả mạo tin nhắn thương hiệu có chữ “BHXH”, kèm đường link dẫn đến các website, ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu; mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để “tránh bị xử phạt” hoặc “hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng”.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số căn cước công dân và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai. Đồng thời, đơn vị này cũng không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Mọi thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TP.HCM khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, không bấm vào các đường link, không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ.

Khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nếu gặp khó khăn hoặc cần tư vấn, hoặc nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay Tổng đài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068, hoặc đường dây nóng Bảo hiểm xã hội TP.HCM (028) 39979039- 0703, hoặc Bảo hiểm xã hội cơ sở gần nhất để được hỗ trợ, xác minh. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, cùng phối hợp ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan Bảo hiểm xã hội để trục lợi bất chính.

Từ khóa:

bảo hiễm xã hội căn cước công dân dân sinh lừa đảo mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội Vneconomy

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: