Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Phan Linh

12/09/2025, 16:48

Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) không bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như: tài khoản tiền gửi, số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), hoặc lịch sử giao dịch của khách hàng...

VnEconomy

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo CIC khẩn trương phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý sự cố; đồng thời, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam hoạt động hoàn toàn độc lập so với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam. Các dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện tại vẫn đang vận hành bình thường, liên tục, an toàn và ổn định.

Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam không bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như: tài khoản tiền gửi, số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), hoặc lịch sử giao dịch của khách hàng.

Về mặt quản lý, Ngân hàng Nhà nước đã và đang thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện việc rà soát hệ thống, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, khai thác, sử dụng, trao đổi hoặc cung cấp thông tin tín dụng trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Về mặt quản lý, Ngân hàng Nhà nước đã và đang thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện việc rà soát hệ thống, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, khai thác, sử dụng, trao đổi hoặc cung cấp thông tin tín dụng trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến nghị người dân tuân thủ đúng các hướng dẫn, khuyến cáo từ cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng về bảo mật thông tin, không cung cấp thông tin tài khoản hoặc mã xác thực cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ danh tính. Cần đặc biệt cảnh giác trước các hình thức lừa đảo tinh vi như: phát tán mã độc, giả mạo tin nhắn ngân hàng, hoặc giả danh nhân viên để chiếm đoạt tài sản.

