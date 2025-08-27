Cảnh báo mạo danh các sự kiện, fanpage du lịch để lừa đảo dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lợi dụng nhu cầu du
lịch của người dân tăng cao, các đối tượng đã sử dụng chiêu trò lừa đảo bằng
cách tạo các trang web, fanpage giả mạo khách sạn, nhà nghỉ để chiếm đoạt tiền
đặt cọc. Thủ đoạn này đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân bị lừa và
mất tài sản.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các trang giả mạo thường có giao
diện gần giống website, fanpage chính thức của khách sạn, resort, homestay, thậm
chí có gắn tích xanh để đánh lừa khách đặt phòng.
Để tạo sự tin tưởng, các đối
tượng chạy quảng cáo Facebook với hàng chục nghìn lượt theo dõi, kèm số điện
thoại hotline, tạo bình luận “ảo” khen ngợi và tung ra các chương trình khuyến
mại với mức giá hấp dẫn, từ đó dễ dàng dụ khách chuyển tiền đặt cọc.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lừa đảo thông báo
khách hàng “chuyển sai nội dung” và yêu cầu chuyển lại để bộ phận kế toán xác
nhận, hoàn tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ
chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản của nạn nhân.
Để phòng tránh, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân
khi đặt phòng trực tuyến cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với các
quảng cáo giá rẻ bất thường; nên so sánh giá trên nhiều nền tảng để đảm bảo hợp
lý và chỉ đặt qua các kênh uy tín.
Người dân cần gọi điện trực tiếp đến khách sạn để xác thực
thông tin trước khi chuyển tiền; không thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền với
lý do sai cú pháp, treo tiền trên hệ thống; tuyệt đối không tải ứng dụng lạ hoặc
bấm vào đường link không rõ nguồn gốc.
Người dân cũng nên chia sẻ thông tin cảnh
báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao cảnh giác, phòng tránh bị lừa
đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, theo VTV, trong dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối
tượng xấu đã lợi dụng tâm lý muốn tham gia các sự kiện ý nghĩa của người dân để
thực hiện hành vi lừa đảo.
Chúng mạo danh các tổ
chức uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, tạo ra các sự kiện giả mạo như
"Duyệt binh nhí", "Lễ hội áo dài", giải chạy... nhằm chiếm
đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Dù thủ đoạn không mới, vẫn có người bị lừa,
mất tới hàng trăm triệu đồng.
Đơn cử như trường hợp gia đình chị Q. đăng ký tham gia “Lễ hội
áo dài” giả mạo và mất hàng trăm triệu đồng.
Còn chị N. cho biết mong muốn con
tham gia chương trình “Duyệt binh nhí” ngày 2/9, chị đã gửi liên hệ và gửi thông
tin của hai mẹ con để đăng ký tham gia.
“Sự kiện chỉ tuyển 30
bạn tham gia trên toàn quốc nên mình tin là thật. Sau đó, có người tự xưng là
biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ.
Người này thông báo chương trình được tài
trợ miễn phí song điều kiện dự tuyển là phụ huynh phải chuyển khoản tiền mua sản
phẩm của nhà tài trợ, hứa hẹn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền sau khi sự kiện
kết thúc”, chị N. cho hay và sau đó chị không làm theo. Song chị này lo ngại về việc
để lộ thông tin của bản thân.