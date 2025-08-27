Thứ Tư, 27/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Tiêu điểm

Cảnh báo mạo danh các sự kiện, fanpage du lịch để lừa đảo dịp 2/9

Đỗ Như

27/08/2025, 14:41

Trong dịp 2/9, nhiều đối tượng tạo dựng các trang web giả mạo khách sạn, nhà nghỉ; thậm chí mạo danh các tổ chức uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, tạo ra các sự kiện giả mạo như "Duyệt binh nhí", "Lễ hội áo dài", giải chạy... nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, các đối tượng đã sử dụng chiêu trò lừa đảo bằng cách tạo các trang web, fanpage giả mạo khách sạn, nhà nghỉ để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Thủ đoạn này đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân bị lừa và mất tài sản.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các trang giả mạo thường có giao diện gần giống website, fanpage chính thức của khách sạn, resort, homestay, thậm chí có gắn tích xanh để đánh lừa khách đặt phòng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng chạy quảng cáo Facebook với hàng chục nghìn lượt theo dõi, kèm số điện thoại hotline, tạo bình luận “ảo” khen ngợi và tung ra các chương trình khuyến mại với mức giá hấp dẫn, từ đó dễ dàng dụ khách chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lừa đảo thông báo khách hàng “chuyển sai nội dung” và yêu cầu chuyển lại để bộ phận kế toán xác nhận, hoàn tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản của nạn nhân.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi đặt phòng trực tuyến cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với các quảng cáo giá rẻ bất thường; nên so sánh giá trên nhiều nền tảng để đảm bảo hợp lý và chỉ đặt qua các kênh uy tín.

Người dân cần gọi điện trực tiếp đến khách sạn để xác thực thông tin trước khi chuyển tiền; không thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền với lý do sai cú pháp, treo tiền trên hệ thống; tuyệt đối không tải ứng dụng lạ hoặc bấm vào đường link không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng nên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao cảnh giác, phòng tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, theo VTV, trong dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý muốn tham gia các sự kiện ý nghĩa của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chúng mạo danh các tổ chức uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, tạo ra các sự kiện giả mạo như "Duyệt binh nhí", "Lễ hội áo dài", giải chạy... nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Dù thủ đoạn không mới, vẫn có người bị lừa, mất tới hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp gia đình chị Q. đăng ký tham gia “Lễ hội áo dài” giả mạo và mất hàng trăm triệu đồng.

Còn chị N. cho biết mong muốn con tham gia chương trình “Duyệt binh nhí” ngày 2/9, chị đã gửi liên hệ và gửi thông tin của hai mẹ con để đăng ký tham gia.

 “Sự kiện chỉ tuyển 30 bạn tham gia trên toàn quốc nên mình tin là thật. Sau đó, có người tự xưng là biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ.

Người này thông báo chương trình được tài trợ miễn phí song điều kiện dự tuyển là phụ huynh phải chuyển khoản tiền mua sản phẩm của nhà tài trợ, hứa hẹn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền sau khi sự kiện kết thúc”, chị N. cho hay và sau đó chị không làm theo. Song chị này lo ngại về việc để lộ thông tin của bản thân.

Từ khóa:

lừa đảo mạo danh

