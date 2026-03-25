Trang chủ Dân sinh

Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Nhật Dương

25/03/2026, 16:30

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cảnh báo phát hiện thuốc tiêm YEZTUGO - một loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam…

Ảnh minh họa.

Trước đó, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Theo nội dung phản ánh, một y tá tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Tik Tok, Instagram, Zalo, Facebook để quảng cáo, bán thuốc tiêm YEZTUGO.

Qua tra cứu thông tin tra cứu trên Dịch vụ công Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, đơn vị này ghi nhận chưa có thuốc nào có tên thuốc tiêm YEZTUGO được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam nêu trên.

Các Sở Y tế cũng được yêu cầu kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan có chức năng liên quan.

Kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xác minh nguồn gốc hóa đơn chứng từ mua bán thuốc trên (nếu có), kịp thời phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc giả nêu trên.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, hôm 23/3, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100mg), do vi phạm mức độ 2 (số giấy đăng ký lưu hành: VD-18521-13), thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Deawoo sản xuất.

Các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc được yêu cầu ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

