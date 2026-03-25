Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Trước đó, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh về việc phát hiện
hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của
Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt
Nam.
Theo nội dung phản ánh, một y tá tại Bệnh viện Nhi Đồng
1 (TP.HCM) đã sử dụng
nhiều nền tảng mạng xã hội như Tik Tok, Instagram, Zalo, Facebook
để quảng cáo, bán thuốc tiêm
YEZTUGO.
Qua tra cứu thông tin tra cứu trên Dịch vụ công Cục Quản lý Dược
tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, đơn vị này ghi nhận chưa có thuốc nào có
tên thuốc tiêm YEZTUGO
được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và
sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân
biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir)
injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam nêu trên.
Các Sở Y tế cũng được yêu cầu kịp thời
thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan có chức năng
liên quan.
Kiểm tra và giám sát các đơn vị
thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Phối hợp với các cơ quan chức
năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xác minh nguồn gốc hóa đơn chứng từ
mua bán thuốc trên (nếu có), kịp thời phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng
thuốc giả nêu trên.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.
Trước đó, hôm 23/3, Cục Quản lý Dược cũng thu
hồi trên toàn quốc lô thuốc Viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100mg), do vi
phạm mức độ 2 (số giấy
đăng ký lưu hành: VD-18521-13),
thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Deawoo sản xuất.
Các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức
chuỗi nhà thuốc được yêu
cầu ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu
trên, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu
trên, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người
sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi
nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.