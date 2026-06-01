Hà Nội: Khai trương cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương có quy mô 300 giường bệnh
Nhật Dương
01/06/2026, 16:54
Việc đưa vào hoạt động cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương giúp giảm tải chơ cơ sở chính, đồng thời mở ra cơ hội để ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn…
Ngày 1/6/2026, đúng dịp Quốc
tế Thiếu nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức khai trương và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), Thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng
Lan nhấn mạnh, công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.
Những năm qua, ngành không chỉ tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà
còn chú trọng bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được tiếp cận
các dịch vụ y tế chất lượng.
Việc có thêm một cơ sở y tế khang trang,
hiện đại để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em là nỗ lực rất đáng ghi nhận của ngành y
tế trong việc thực hiện quyền trẻ em và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe
cho thế hệ tương lai.
Theo Bộ trưởng, việc đưa cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung
ươngvào
hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, giảm áp lực
cho cơ sở chính của Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành Hà Nội, và tạo điều kiện thuận lợi
hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, giảm tình trạng quá tải, chờ đợi...
Thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực triển
khai nhiều dự án trọng điểm nhằm mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh và nâng cao
năng lực phục vụ người dân.
Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương
là công trình đầu tiên được đưa vào hoạt động trong năm nay. Sau dự án này,
ngành y tế đang tiếp tục tập trung hoàn thiện và đưa vào sử dụng các dự án lớn
như cơ sở 2 Bệnh viện
Phụ sản Trung ương ngay bên cạnh; cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
cùng nhiều công trình y tế trọng điểm khác.
Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục rà soát toàn bộ
quy trình chuyên môn, kỹ thuật và công tác quản lý để bảo đảm vận hành đồng bộ
giữa hai cơ sở.
"Tiêu chí đặt ra là chất lượng
khám chữa bệnh của cơ sở
2 phải tương đương, thậm chí tốt hơn cơ sở chính. Cơ sở vật chất hiện đại hơn,
trang thiết bị mới hơn, đội ngũ cán bộ y tế giàu kinh nghiệm thì phải tạo ra chất
lượng phục vụ ngày càng cao hơn cho người bệnh", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Với vị trí thuận lợi tại khu vực phía
Tây Hà Nội, cùng sự phát triển mạnh mẽ của đô thị Hòa Lạc trong thời gian tới, cơ sở 2 sẽ trở thành địa chỉ
khám chữa bệnh quan trọng không chỉ đối với người dân Thủ đô, mà còn với các tỉnh khu vực phía Tây Bắc.
Theo Bộ trưởng, khám chữa bệnh cho trẻ
em luôn là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn rất cao. Vì vậy, bệnh
viện cần tiếp tục đầu tư phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, hội nhập quốc tế mạnh
mẽ hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phát huy tối đa
lợi thế của cơ sở vật chất hiện đại để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành
chính và xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn.
Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định
pháp lý liên quan đến mô hình bệnh viện nhiều cơ sở nhằm tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.
Theo GS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi
Trung ương, trong những
năm gần đây, nhu cầu khám chữa bệnh của trẻ em ngày càng gia tăng. Để đáp ứng
yêu cầu thực tiễn đó, Chính phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhằm
từng bước giảm tải cho cơ sở chính, nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia và mở rộng
khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhi.
Cơ sở 2 là đơn vị trực thuộc Bệnh
viện Nhi Trung ương, hoạt động theo mô hình thống nhất về chuyên môn, quản lý,
nhân lực và tài chính; cùng một thương hiệu, cùng một chất lượng chuyên môn,
cùng một hệ thống quy trình kỹ thuật.
Dự án cơ sở 2 được Chính phủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng
trên diện tích gần 6 ha. Theo mô hình tổ chức giai đoạn đầu, cơ sở 2 có 11 khoa lâm sàng cùng các đơn
vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết, tập trung vào những chuyên khoa có nhu
cầu khám chữa bệnh lớn, góp phần giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời mở rộng khả năng
tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh.
Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh
nội trú, năng lực tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.
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