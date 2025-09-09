Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương gặp khó giải phóng mặt bằng

Sau hơn hai tháng khởi công, dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đang vướng nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Theo báo cáo, đến nay nhà đầu tư đã khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã trình kế hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư để phục vụ dự án.

Tuy nhiên, tiến độ kiểm kê đất đai và tài sản trên đất của người dân vẫn còn chậm. Cụ thể, đến ngày 15/8, tại huyện Đức Trọng mới kiểm đếm được hơn 166.500 m2, đạt 11% tổng diện tích; huyện Bảo Lâm hoàn tất kiểm kê 71 hộ/176 hộ, đạt 40,3%; huyện Di Linh kiểm kê 388/1.913 thửa đất, đạt 20,28%. Riêng khu vực Bảo Lộc chưa triển khai do còn chờ trích lục bản đồ địa chính.

Khó khăn lớn hiện nay là việc xác định giá đất tại các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội, Hiệp Thạnh bị chậm; khu tái định cư tại tổ 8 thị trấn Lộc Thắng (nay là xã Bảo Lâm 1) chưa được bố trí vốn; đồng thời chưa có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về bố trí tái định cư cho các hộ không thuộc địa bàn xã.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Phạm Minh Đức thuộc Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương – cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành bảo lãnh hợp đồng BOT, kiện toàn bộ máy nhân sự và triển khai các thủ tục cần thiết.

Ngoài ra, công tác rà phá bom mìn bắt đầu từ ngày 10/9 và phải hoàn tất trước 30/11/2025. Nhà đầu tư cũng đang làm việc với các tổ chức tín dụng để hoàn thiện hồ sơ vay khoảng 8.500 tỷ đồng phục vụ dự án. Nếu được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, việc thi công sẽ khởi động trong tháng 11/2025 và hoàn thành vào tháng 12/2027.

Tuy nhiên, ông Đức cũng lưu ý tình trạng chồng lấn quy hoạch khoáng sản gây trở ngại. Theo văn bản của Cục Địa chất Việt Nam, trên tuyến dự án có diện tích khoảng 6,3 ha bauxit và đoạn dài 1,1 km có khoáng sản Puzolan, sẽ ảnh hưởng đến công tác triển khai.

Đại diện UBND các xã có dự án đi qua phản ánh thêm khó khăn như vai trò của UBND xã sau khi bỏ cấp huyện chưa rõ ràng, vướng mắc trong xác định phương án giá đất bồi thường và nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo hạ tầng phục vụ dân sinh, như đường gom, cầu gom, điện, nước để người dân sinh hoạt bình thường trong quá trình thi công. Ban Quản lý dự án được yêu cầu cập nhật thông tin kịp thời, phối hợp trực tiếp nhiều hơn thay vì chỉ gửi văn bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao thời hạn cho UBND các xã rà soát nhu cầu tái định cư của người dân, gửi Ban Quản lý dự án trước ngày 12/9; Ban Quản lý dự án phải tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/9. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao rà soát các quy định pháp luật về quy hoạch khu tái định cư, xây dựng phương án tham mưu UBND tỉnh trước ngày 12/9.