Cao tốc Vũng Áng - Bùng dự kiến khai thác từ ngày 28/8

Cao tốc Vũng Áng - Bùng vừa được thông xe kỹ thuật ngày 19/8 vừa qua dự kiến sẽ được khai thác từ 28/8 tới nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, kết nối giữa các địa phương...

Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) vừa thông tin về kế hoạch khai thác tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, ngày 19/8, Ban Quản lý dự án 6 đã tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đưa ra kế hoạch khai thác tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 28/8 tới.

Cụ thể, các phương tiện được khai thác tuyến đường từ phía Bắc kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (lý trình khoảng Km568+200) đến phía Nam kết nối với Dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh (lý trình khoảng Km625+000), chiều dài khoảng 55,34km và đi qua 2/2 nút giao gồm: nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao Quốc lộ 12A (lý trình khoảng Km605+500).

Bên cạnh đó, trạm dừng nghỉ tại Km594+400 (bố trí hai bên đường cao tốc). Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3/2025. Hiện, nhà đầu tư đang thực hiện tổ chức xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng bao gồm hệ thống đường gom; hệ thống điều hành giao thông thông minh và các công trình khác.

Được biết, Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng. Đến nay, công trình này đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Dự án có điểm đầu tại Km658+200, thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng; điểm cuối khoảng Km624+228,79 thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) kết nối Dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh. Trong đó, có 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu-Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao Quốc lộ 12A (lý trình khoảng Km605+500). Đoạn tuyến thông xe có chiều dài khoảng 55,34 km.