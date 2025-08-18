CapitaLand Development Việt Nam mở rộng “bộ sưu tập di sản” với The Fullton

The Fullton - dự án biệt thự thấp tầng khép kín hạng sang đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) tại phía Bắc chính là bước đi chiến lược hiện thực hoá cho khát vọng kiến tạo những công trình bền vững, nơi mỗi tổ ấm không chỉ là chốn an cư mà còn là điểm tựa cho hành trình sống mang đậm dấu ấn di sản...

Hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Châu Á đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với tầm nhìn phát triển bền vững, song hành cùng thiết kế lấy con người làm trung tâm. Điều này được thể hiện rõ nét qua hàng loạt dự án căn hộ cao cấp như Feliz En Vista, Define, d’Edge Thảo Điền, Heritage West Lake, Lumi Hanoi, The Senique Hanoi,…

HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO “BỘ SƯU TẬP DI SẢN”

Trong vài năm trở lại đây, CLD VN cũng đã đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở thấp tầng cao cấp, một bước đi chủ động nhằm đón đầu xu hướng giãn dân khỏi khu vực nội đô và khai thác tiềm năng phát triển mạnh mẽ của các đô thị vệ tinh. Ngoài các thị trường trọng điểm với nhiều dự án mang tính dấu ấn như Hà Nội hay TP. HCM, các khu vực lân cận như Hưng Yên, Bình Dương với hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ cũng là điểm đến được CLD VN lựa chọn cho những cột mốc tiếp theo.

Tư duy phát triển bài bản được hiện thực hóa qua dự án Sycamore - dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam, phục vụ khoảng 13.000 cư dân tương lai. Sycamore nằm ở phường Bình Dương, “vùng lõi mở rộng” của siêu đô thị TP. HCM giàu tiềm năng, nơi hạ tầng đang bứt tốc và có sự kết nối liên vùng hoàn thiện như Vành đai 3, Metro số 1 kéo dài,... Đặc biệt, việc sáp nhập vào TP. HCM gần đây đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của CLD VN, đón đầu những cơ hội khi Bình Dương đang vươn lên trở thành cực tăng trưởng phía Đông Bắc.

Phối cảnh tổng thể Sycamore, khu đô thị đẳng cấp khu vực phía Nam của CLD VN, sở hữu vị trí đắc địa tại phường Bình Dương (TP. HCM). Ảnh: CapitaLand.

The Orchard, phân khu nhà ở thấp tầng khép kín đầu tiên thuộc dự án Sycamore đã mở bán thành công và bắt đầu bàn giao từ tháng 8/2025, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và người mua định cư nhờ sở hữu loạt ưu điểm vượt trội về vị trí, thiết kế, tiện ích và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đây là minh chứng cho kinh nghiệm phát triển nhà ở thấp tầng của CLD VN và cam kết vững chắc của tập đoàn trong việc kiến tạo nên không gian sống bền vững.

THE FULLTON - TIẾP NỐI GIÁ TRỊ “DI SẢN” BỀN VỮNG

Tiếp nối thành công tại Sycamore, CLD VN đặt dấu ấn mới tại thị trường miền Bắc với “di sản” The Fullton, dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CLD VN tại phía Đông Thủ đô.

Tọa lạc tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3, The Fullton sở hữu vị trí chiến lược tại Hưng Yên, khu vực đang tái định vị mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản phía Bắc. Nơi đây không chỉ hưởng lợi nhờ giáp ranh tuyến đường Vành đai 4 mà còn thừa hưởng toàn bộ ưu thế của hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm qua Quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng và trục đường Trần Hưng Đạo dự kiến khởi công trong năm 2025.

The Fullton kế thừa hệ giá trị cốt lõi trong triết lý phát triển của CLD bao gồm hệ thống an ninh đa lớp, bộ sưu tập tiện ích “đo ni đóng giày” cho giới tinh hoa; thiết kế mặt bằng được tinh chỉnh tối ưu không gian sống và định hướng phát triển bền vững. Mỗi giá trị được gìn giữ và thể hiện tinh tế qua từng chi tiết, nhằm nâng tầm chất lượng sống và tạo nên những chuẩn mực mới cho không gian đô thị.

Phân khu đầu tiên The Fullton Edition sở hữu hệ tiện ích nội khu được phát triển theo mô hình khép kín (compound) độc bản. Nổi bật là quần thể tiện ích thời thượng tại The Fullhaus Clubhouse dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, được thiết kế như một biểu tượng sống thượng lưu, vừa đảm bảo tính riêng tư vừa mang khả năng gắn kết cộng đồng trong từng điểm chạm.

Tâm điểm của trải nghiệm sống tại đây chính là công viên trung tâm rộng gần 2ha kết nối liên hoàn với The Fullhaus Clubhouse, được ví như “lá phổi xanh”, ôm trọn mọi cung bậc cuộc sống tại phân khu The Fullton Edition. Tại nơi đây, mỗi thế hệ đều tìm thấy một góc trời cho riêng mình. Người trẻ mang nhịp sống năng động, thỏa sức lướt đi trên đường trượt ván hay khuấy động những trận pickleball đầy hứng khởi. Người lớn tuổi thong dong dạo bước dưới tán cây xanh mát, lắng nghe câu chuyện đời chậm rãi trôi cùng tiếng lá xào xạc. Còn những thiên thần nhỏ hồn nhiên khám phá thế giới trong 4 khu sân chơi được thiết kế theo từng độ tuổi và chủ đề riêng biệt. Tất cả hòa quyện, vẽ nên bức tranh sống trọn vẹn, nơi từng khoảnh khắc đều trở thành ký ức đáng giá với mỗi nhịp sống được chăm chút cho mọi thế hệ.

Từ trên cao nhìn xuống, công viên trung tâm như một tấm thảm xanh trải dài, đan xen những mảng màu rực rỡ của hoa lá, dẫn lối từng góc vui chơi và thư giãn. Ảnh: CapitaLand.

Sự cộng hưởng từ những bàn tay tài hoa của các đơn vị tư vấn danh tiếng quốc tế về thiết kế kiến trúc và cảnh quan như studioMilou, thiết kế nội thất Clubhouse - SuMisura, hay thiết kế biệt thự mẫu ITH đã biến mỗi không gian không chỉ đơn thuần là tổ ấm an cư, mà còn là sự tiếp nối của triết lý “di sản sống”, nơi thiên nhiên, kiến trúc và đời sống hòa quyện thành một tổng thể hài hòa.

The Fullton không chỉ tiếp nối hành trình phát triển của CLD VN trong phân khúc nhà ở thấp tầng hạng sang, mà còn là minh chứng khẳng định năng lực kiến tạo những không gian sống đẳng cấp để nuôi dưỡng giá trị sống hôm nay và truyền lại “di sản sống” cho mai sau.

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.

