Lộ diện “vùng lực hút” từ những dự án hạ tầng chiến lược của Nghệ An

Thứ Ba, 23/12/2025
Tuấn Sơn
23/12/2025, 08:00
Khu vực lõi đô thị Vinh (tên gọi trước thời điểm sáp nhập) vốn sở hữu nền tảng lợi thế vững chắc, nay tiếp tục được tiếp sức bởi chuỗi dự án hạ tầng quy mô lớn, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới và gia tăng sức lan tỏa đối với toàn vùng.
Thành phố Vinh sau sáp nhập bước vào giai đoạn tăng tốc mới của quá trình đô thị hoá, đúng thời điểm vùng đất Nghệ An chạm mốc 995 năm danh xưng. Lợi thế trung tâm lâu đời của đô thị được củng cố bởi hệ tầng văn hoá, lịch sử đặc trưng: Thành cổ Vinh từng là pháo đài quân sự quan trọng; Bưu điện Vinh ghi dấu kiến trúc Pháp thuộc; Chợ Vinh giữ vai trò đầu mối giao thương lớn nhất khu vực; Đền Ông Hoàng Mười là điểm tựa tín ngưỡng bản địa; Quảng trường Hồ Chí Minh là nơi hội tụ hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội… Trên lớp nền giá trị đó, thành phố đang chứng kiến một chu kỳ đầu tư hạ tầng quy mô lớn, tạo sức bật mới cho thị trường bất động sản, thương mại và dịch vụ đô thị.
Tuyến Lê Mao kéo dài, dài 1,2 km và rộng 48 m, hiện là một trong những dự án có tác động trực tiếp nhất đến cấu trúc giao thông trung tâm. Tuyến đường kết nối từ khu vực ven sông Vinh ra Quốc lộ 1A tránh Vinh, tạo hành lang di chuyển ngắn hơn, giảm tải áp lực giao thông và mở điều kiện để hình thành các tổ hợp thương mại dịch vụ mới.
Cùng với đó, tuyến đường quy hoạch 30 m bắc qua sông Vinh và sông Rào Máng với thiết kế 4 làn xe bổ sung thêm một nhánh kết nối quan trọng, mở khả năng giải phóng các quỹ đất hai bờ vốn chưa khai thác hết tiềm năng. Việc hình thành tuyến kết nối này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là tín hiệu rõ ràng cho vòng tăng trưởng quỹ đất đô thị trung tâm.
Tuyến ven sông Vinh, rộng 36 m, đang trở thành trục cảnh quan, giao thông có giá trị cao tại khu vực, đặc biệt khi tuyến này hưởng lợi trực tiếp từ dự án cải tạo sông Vinh trị giá 194 triệu USD do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ. Việc cải thiện môi trường nước, nâng cấp hệ thống thoát nước và mở rộng không gian công cộng được dự báo sẽ nâng chuẩn chất lượng sống, đồng thời thúc đẩy sự xuất hiện của các cụm dịch vụ, thương mại ven sông.
Ở vị trí trung tâm, tuyến Cao Xuân Huy chuẩn bị tái khởi động với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cầu qua sông Vinh sẽ giúp hoàn chỉnh mạng lưới kết nối liên khu, tạo trục di chuyển ngắn giữa khu trung tâm hành chính, thương mại và các vùng phụ cận. Đây là bước quan trọng để thiết lập mặt bằng đô thị đồng bộ, giảm sự phân mảnh không gian đã tồn tại nhiều năm.
Các dự án mang tầm quốc gia tiếp tục nâng vị thế đô thị trung tâm Bắc Trung Bộ này trên bản đồ giao thương. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam giúp rút ngắn thời gian kết nối với các vùng kinh tế lớn và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn logistics và thương mại. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, với chiều dài 85,5 km đi qua Nghệ An và ga Vinh đặt tại vị trí chiến lược, được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp, công nghệ và dịch vụ. Song song đó, sân bay quốc tế Vinh đang được nâng cấp với tổng vốn 1.000 tỷ đồng, bao gồm mở rộng nhà ga và nâng chuẩn đường băng, hứa hẹn tạo đột phá lớn cho xuất nhập khẩu, FDI và du lịch.
Trong hành trình vươn mình thành đô thị hạt nhân của Bắc Trung Bộ, lõi trung tâm Nghệ An đang cho thấy một chiến lược nhất quán: mở rộng nền tảng hạ tầng quy mô lớn, tiện ích đồng bộ và không gian sống ngày càng hoàn chỉnh. Đây chính là “vùng đất hứa” của những cơ hội bền vững, nơi hội tụ dòng vốn, cư dân và nhịp sống hiện đại để kiến tạo tương lai đô thị mới cho thành phố hơn 995 năm tuổi.
Giữa lòng Hồ Núi Cốc trăm niên tuổi, Flamingo Maison 108 không chỉ là biểu tượng kiến trúc nghỉ dưỡng cao cấp mà còn làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của Flamingo Holdings khi vinh dự nhận chứng nhận EDGE Advanced từ IFC (World Bank Group).
Sự bứt phá của hạ tầng cùng việc mở rộng không gian phát triển của Đồng Nai đang biến Dầu Giây trở thành một “điểm nóng” mới trên thị trường bất động sản. Hiện nay, quy hoạch mang tầm chiến lược và các dự án được phát triển hiện đại đang giúp Dầu Giây thu hút sự chú ý của cả giới đầu tư lẫn những người đang có nhu cầu an cư.
Hải Phòng đề ra mục tiêu tiền sử dụng đất giảm trong cơ cấu thu ngân sách nội địa, tăng cơ cấu thu từ khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh…
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6315/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: