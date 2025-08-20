Cắt giảm, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1757/QĐ-TTg về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng…

Theo Quyết định, Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 15 lĩnh vực gồm: đường sắt, đường bộ, hàng hải và đường thủy nội địa, hàng không, đăng kiểm, xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám định tư pháp xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Đồng thời, phương án cũng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong 5 lĩnh vực: đường bộ, hàng hải và đường thủy, phát triển đô thị, đường sắt và hàng không.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong 9 lĩnh vực: đường sắt, đường bộ, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa, đăng kiểm, nhà ở, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, giám định và hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong đó, một số TTHC được bãi bỏ như: tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn; công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố; công bố đóng cảng, bến thủy nội địa; công bố đóng khu neo đậu; mở cảng hàng không, sân bay; công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; thẩm định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; cấp giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Một số thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết như: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; công bố mở cảng cạn; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung; cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Đối với thủ tục cấp và cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, giảm 04/09 đối tượng phải thực hiện cấp phép, tương ứng với 4 loại dịch vụ được bãi bỏ khỏi nhóm dịch vụ hàng không phải tuân thủ điều kiện kinh doanh tại Điều 15 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, gồm: dịch vụ khai thác khu bay; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; dịch vụ kỹ thuật hàng không; dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Quyết định cũng phê duyệt giảm lệ phí: cấp và cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP, đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi từ 90.000 đồng xuống 40.000 đồng; giảm 70% lệ phí cấp mới, cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, từ 300.000 đồng xuống 90.000 đồng; giảm 75% lệ phí cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, từ 2.000.000 đồng xuống 500.000 đồng.

Một số thủ tục hành chính được phân cấp từ Bộ Xây dựng về UBND cấp tỉnh như: cấp và cấp lại chứng chỉ kiểm định viên; cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Với thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công, thẩm quyền giải quyết được phân cấp từ Chính phủ, Bộ Xây dựng về UBND cấp tỉnh; thời gian xử lý giảm từ 60 ngày và 45 ngày xuống 30 ngày.

Đối với thủ tục cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, thời gian giải quyết giảm từ 45 ngày xuống 20 ngày và phân cấp về UBND cấp tỉnh; trường hợp do UBND tỉnh quyết định đầu tư, thời gian giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày.

Đồng thời, thành phần hồ sơ thay thế Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng dữ liệu điện tử thông qua mã số doanh nghiệp.

Các điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải được đơn giản hóa theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gồm: xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình lái xe; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và xe bốn bánh có gắn động cơ phải đáp ứng niên hạn sử dụng và quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong lĩnh vực hàng không, một số điều kiện kinh doanh được bãi bỏ như: doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề chính là vận chuyển hàng không; yêu cầu có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không chi tiết cho 5 năm đầu; có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại Việt Nam.