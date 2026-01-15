Cầu bắt đáy kéo giá hồi, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thị trường chiều nay đã tích cực hơn hẳn so với phiên sáng khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh và kéo giá phục hồi trên diện khá rộng. Cho đến lúc đóng cửa số cổ phiếu xanh đã nhiều hơn hẳn số đỏ, kết hợp với thanh khoản duy trì mức cao. VN-Index tuy vẫn bị “đè” bởi các trụ nhưng nhà đầu tư dường như không còn quan tâm nhiều.

Thay đổi tích cực nhất cuối phiên là độ rộng, VN-Index tuy vẫn giảm sốc 1,56% (-29,64 điểm) nhưng đã có 177 mã tăng/147 mã giảm. Chốt phiên sáng tình hình không được tốt như vậy với 143 mã tăng/160 mã giảm (chỉ số giảm 2,25%). Tín hiệu thứ hai là biên độ phục hồi giá hơn hẳn: HoSE đóng cửa với 55,5% số cổ phiếu có giao dịch đã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Buổi sáng tỷ lên này vào khoảng 33%.

Nói đơn giản thì tiền đã vào mua và kéo giá hồi dần lên ở diện rộng hơn và rõ nét hơn phiên sáng. Ngay rổ VN30 cũng có cải thiện tích cực: Thống kê có tới 21 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã tụt giá. Ngày cả VIC, VHM, CTG, TCB, VPB cũng hồi lại một chút. Diễn biến này giúp VN30-Index chốt phiên co hẹp mức giảm lại còn -0,95% với 13 mã tăng/17 mã giảm (phiên sáng giảm 1,96% với 7 mã tăng/22 mã giảm).

VN-Index phục hồi chưa rõ rệt chiều nay là do các trụ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng. VIC có nhích lên 0,92% so với phiên sáng nhưng vẫn là giảm mạnh 4,49%. VHM lấy lại được 2,04% nhưng còn giảm 4,99%. CTG vẫn lao dốc 3,5%, TCB giảm 2,47%. Đặc biệt hai trụ lớn nhất của nhóm ngân hàng là VCB và BID rất kém. BID sụp đổ xuống giá sàn trong khi VCB giảm thêm 1,37% chiều nay và đóng cửa mất 5,39%.

Như vậy ngay trong nhóm ngân hàng khả năng phục hồi cũng không giống nhau. Nhóm ngân hàng quốc doanh vừa có đợt tăng bùng nổ vẫn chịu áp lực chốt lời vượt trội so với các ngân hàng tư nhân. HDB có màn đảo chiều ngoạn mục, từ mức giảm 2,53% bay thẳng lên kịch trần. STB riêng chiều nay cũng tăng thêm 5,86% để lên hết biên độ. VIB tăng thêm 1,1%, đóng cửa tăng chung cuộc 1,38%. ACB cũng vượt tham chiếu thành công, tăng 1,01%...

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn còn rất yếu.

Ở phần còn lại của thị trường, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng bùng nổ. 12 cổ phiếu nhóm này đóng cửa giá kịch trần, bên cạnh STB và HDB của rổ VN30: GEE thanh khoản tới 322,7 tỷ đồng; PHR khớp 150,7 tỷ. Ngoài ra VPG, PGV, MIG, DLG, CMG, ELC… cũng giao dịch khá sôi động.

Thống kê cuối ngày sàn HoSE có tới 99 cổ phiếu tăng giá vượt 1%, tập trung 34,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. 24 mã trong số này xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng, là nhóm thu hút dòng tiền tốt nhất. Tất cả đều có biên độ giá phục hồi mạnh mẽ so với mức thấp buổi sáng, thể hiện hiệu ứng đẩy giá phù hợp.

Ở phía giảm, 88 mã giảm quá 1% cũng ghi nhận tới 27 mã giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng. Nhóm này chiếm xấp xỉ 50% thanh khoản sàn HoSE. Sở dĩ giao dịch lớn trong số này vì bao gồm nhiều cổ phiếu ngân hàng cùng với nhóm Vin. VHM và VCB giao dịch cực lớn, tương ứng 2.280 tỷ và 1.696,8 tỷ. Ngoài ra SHB, BID, VIC, CTG, VPB cũng khớp cả ngàn tỷ đồng mỗi mã.

Như vậy diễn biến thị trường khá giống với phiên hôm qua khi cổ phiếu phân hóa rất cực đoan, mã tăng được thì thường tăng rất mạnh và ngược lại. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm nhẹ 7,8% so với hôm qua nhưng vẫn đạt 41.550 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Như vậy đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp của tuần này giao dịch vượt ngưỡng 40.000 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng lặp lại giao dịch hôm qua khi quay đầu mua ròng. Phiên sáng khối này bán ròng cực mạnh hơn 1.255 tỷ đồng không phải do quy mô xả hàng tăng đột biến mà là do giảm mua. Đến chiều quy mô giải ngân đã tăng trở lại 71% so với phiên sáng trong khi bán lại giảm 27%. Vị thế ròng đạt +416,7 tỷ đồng. Dù vậy mức mua ròng này chưa đủ để đảo ngược vị thế, tính chung cả ngày khối ngoại vẫn bán ròng 839 tỷ.