Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Đồng loạt nhóm Vin lẫn các trụ ngân hàng giảm cực mạnh sáng nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index. Chỉ số bốc hơi 2,25% dù độ rộng vẫn cho thấy có sự phân hóa tích cực trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Khối ngoại cũng có một phiên sáng bán ròng kỷ lục 12 tuần với trên 1300 tỷ, trong đó riêng HoSE tới 1.255,7 tỷ đồng.

Sự “đồng thuận” bất ngờ giữa các cổ phiếu dẫn dắt lớn nhất đã tạo sức ép tâm lý khổng lồ. Đây có thể xem là “bài kiểm tra” khắc nghiệt, với mức giảm 42,71 điểm của VN-Index, vốn thường chỉ xuất hiện trong những phiên bán tháo hoảng loạn.

Nếu nhìn qua độ rộng chỉ số, thị trường sáng nay không quá tệ. HoSE kết phiên với 143 mã tăng/160 mã giảm. Trong nhóm xanh có 76 mã tăng vượt 1% và trong nhóm giảm có 85 mã giảm quá 1%. Như vậy các thái cực dao động cũng không chênh lệch nhiều tương tự hôm qua.

Tuy nhiên phân bổ vốn đã khác đáng kể: Thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất chiếm tới 50,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi ở nhóm tăng tốt nhất chỉ chiếm 14,3%. Tổng thanh khoản nhóm tăng cũng chỉ chiếm 30,1% sàn nhưng tổng nhóm giảm chiếm 67,1%.

Nguyên nhân của sư thay đổi này là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có khả năng đề kháng khá tốt trước sức ép từ trụ và điểm số và sự phân hóa nhìn thấy được chủ yếu ở nhóm này. Tuy nhiên thanh khoản các mã vừa và nhỏ thường không lớn.

Trái lại VN30 sáng nay chiếm tới gần 64% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE. Cả nhóm Vin lẫn ngân hàng đều giao dịch rất lớn, giá lại giảm cực sâu: VHM giảm 6,89% khớp 1460 tỷ; VIC giảm 5,37% với 797,8 tỷ; BID giảm 6,42% với 713,6 tỷ; VCB giảm 4,08% với 676,4 tỷ; CTG giảm 3,74% với 660,5 tỷ; TCB giảm 2,6% với 570 tỷ; VPB giảm 2,03% với 418,1 tỷ… Chỉ tính riêng 7 cổ phiếu cực lớn này đã lấy đi gần 37 điểm trong tổng mức giảm 42,71 điểm của VN-Index.

Đó là chưa kể đến khá nhiều blue-chips khác cũng giảm khá mạnh dù ảnh hưởng vốn hóa hạn chế hơn: GAS giảm 2,8%, MCH giảm 1,79%, VPL giảm 1,62%, HDB giảm 2,53%, MWG giảm 1,51%, TCX giảm 5,3%...

Rổ VN30 khép lại phiên sáng tệ hại với 7 mã tăng/22 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 1,96%. Số ít mã đi ngược dòng ở nhóm này có sức ảnh hưởng hạn chế: VNM tăng 4,73%, GVR tăng 3,99%, BCM tăng 1,09%, STB tăng 0,92%, HPG tăng 0,55%, DGC tăng 0,31%, VIB tăng 0,28%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có sức đề kháng khá hơn trong sức ép khổng lồ từ điểm số chung. Cũng có khá nhiều mã trong 2 nhóm này “đỏ đậm” và thanh khoản lớn như VND giảm 1,21%, BSR giảm 3,27%, VCI giảm 2,11%, PVD giảm 2,86%, POW giảm 1,71%. Các mã này đều khớp vượt trăm tỷ đồng trong buổi sáng. Tuy vậy tổng thể cổ phiếu vừa và nhỏ cũng còn khá hơn blue-chips. Trong 76 cổ phiếu đang tăng ngược dòng quá 1% thì VN30 chỉ đóng góp 3 mã.

Các cổ phiếu tầm trung đang duy trì được sức mạnh với nền thanh khoản khá cao là CII tăng 1,89% khớp 181,5 tỷ; KDH tăng 2,24% với 160,9 tỷ; GEE tăng 4,78% với 149,8 tỷ; BVH tăng 6,86% với 140,8 tỷ; VTP tăng 1,63% với 119,4 tỷ; HVN tăng 3,2% với 103,4 tỷ. Tính chung cả nhóm khỏe nhất thị trường thì cũng chỉ có 27 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng mà thôi.

Một diễn biến bất ngờ khác – nhưng không phải nguyên nhân của sức ép bán ra – là nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng tổng hợp toàn bộ 3 sàn tới trên 1.300 tỷ đồng trong đó riêng HoSE là -1.255,7 tỷ. Đây là mức bán ròng buổi sáng cao kỷ lục trong 12 tuần.

Nguyên nhân của mức bán ròng lớn này không phải do khối ngoại xả hàng đột biến mà là do giảm mua đột ngột. Cụ thể, khối này thậm chí giảm bán hơn 7% so với sáng hôm qua, còn 2.629 tỷ đồng, nhưng lại giảm mua tới 31% còn 1.373 tỷ. Đây là mức giải ngân thấp nhất 7 phiên sáng.

Các cổ phiếu bị xả trọng điểm là MSN -170,7 tỷ, SSI -128,8 tỷ, FPT -85 tỷ, VIX -82,8 tỷ, VCI -72,7 tỷ, VNM -57,9 tỷ, CTG -57,3 tỷ… Phía mua ròng có VCB +64,6 tỷ, TCX +34 tỷ.

Hiện sức ép ở nhóm blue-chips vẫn đang duy trì rất nặng. Rổ VN30 đang có 18 cổ phiếu phải chốt giá thấp nhất hoặc chỉ nhích qua giá thấp nhất nhờ 1 lệnh mua kỹ thuật. Trong khi đó thanh khoản rổ này tăng gần 15% so với sáng hôm qua, xác nhận có áp lực hạ giá mạnh. Tuy nhiên ở phần còn lại thì không quá tệ, khoảng 33% số cổ phiếu có giao dịch đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Trong bối cảnh tâm lý chịu sức ép lớn từ điểm số, dòng tiền bắt đáy nếu tạo được phân hóa tốt hơn, kéo giá hồi lên tốt hơn thì sẽ là điểm nhấn đáng chú ý.