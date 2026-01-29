Cầu bắt đáy kéo giá phục hồi tích cực

Độ rộng thay đổi đáng kể trong phiên chiều nay, sắc xanh phủ rộng hơn trên bảng điện nhờ nỗ lực kéo giá lên của dòng tiền bắt đáy. Các trụ có công không nhỏ, nhưng ấn tượng vượt trội vẫn là các cổ phiếu blue-chips tầm trung.

VN-Index đóng cửa tăng 0,67% tương đương +12,07 điểm, tốt hơn nhiều mức giảm 0,96 điểm trong buổi sáng. Đặc biệt là độ rộng, từ chỗ giằng co 142 mã tăng/149 mã giảm buổi sáng, kết phiên đã là 188 mã tăng/125 mã giảm.

Đóng góp của các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đáng chú ý, nhưng không nhiều mã gây ấn tượng. VHM thay đổi rõ nét nhất chiều nay nhưng mang tính “giật cục”. Cụ thể, chốt phiên sáng trụ này tăng yếu 0,29% và gần hết phiên chiều giá vẫn dập dình không thay đổi. Đột nhiên trong 3 phút cuối đợt liên tục VHM được kéo lên rất nhanh và đợt đóng cửa tiếp tục đẩy. Chốt phiên VHM tăng vọt 2,59% so với tham chiếu, tương đương tăng 2,29% so với phiên sáng, nhưng giao dịch trong thời gian rất ngắn. GAS cũng có nét tương tự khi giá duy trì giảm sâu đến tận 2h20 rồi mới được kéo vọt trở lại. Cổ phiếu này đóng cửa chỉ còn giảm 1,02%, tức là riêng chiều nay đã phục hồi tới 4,01% so với mức chốt buổi sáng.

Ở nhóm ngân hàng, VCB và TCB là hai mã duy nhất đáng chú ý khi cải thiện rõ nét buổi chiều. TCB cũng chỉ được kéo khoảng 15 phút cuối cùng, đóng cửa tăng 1,16%. VCB trong 3/4 thời gian của phiên chiều hồi giá cực tốt, có lúc tăng 1,72% so với tham chiếu nhưng đến cuối co lại chỉ còn +0,29%. Dù vậy so với mức chốt buổi sáng VCB cũng đã cải thiện +1,31%.

Sức mạnh thực sự của VN-Index cũng như VN30-Index nằm ở nhóm cổ phiếu blue-chips tầm trung. Nhiều mã đã mạnh từ sáng, chiều nay vẫn có thể mạnh thêm. GVR chốt phiên sáng đã tăng 3,14%, ngay khi vào phiên chiều lại tiếp tục được đẩy lên dữ dội. GVR chạm tới giá trần khoảng 2h05, sau đó lùi lại một chút nhưng đóng cửa vẫn được quét sạch dư bán giá trần. MSN buổi sáng đã là trụ mạnh nhất, chiều nay tăng tiếp 1,33% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 5,79%. MWG mạnh không kém, riêng chiều nay tăng thêm 3,47% và đóng cửa tăng tổng cộng 4,68%. VNM tăng thêm xấp xỉ 1%, chốt tăng 5,02%.

VN30-Index có được sức mạnh từ nhóm trung bình này và đóng cửa tăng 1,09%, vượt trội VN-Index. Độ rộng rổ này ghi nhận 14 mã tăng/12 mã giảm, không khác biệt nhiều so với buổi sáng. Tuy nhiên thống kê thay đổi giá thì có 18 mã tăng so với giá chốt buổi sáng, 11 mã tụt giá. Nói cách khác mặt bằng giá đã được nâng lên, dù số có thể đổi màu thì không nhiều. Điểm bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 chiều nay lại giảm nhẹ 1,5% so với phiên sáng, đồng nghĩa với áp lực bán là tương đối thụ động.

Các cổ phiếu hút dòng tiền tốt nhất hôm nay đều tăng giá mạnh.

Tổng thể sàn HoSE chiều nay cũng nâng cao mặt bằng giá lên, tín hiệu rõ nhất là ở độ rộng thay đổi. Ngoài ra số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% từ 71 mã buổi sáng cũng lên 103 mã buổi chiều. Thanh khoản nhóm này chiếm xấp xỉ 48% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Như vậy xác suất để danh mục của nhà đầu tư được cải thiện là khá cao.

Những blue-chips tầm trung kéo điểm tốt nhất hôm nay cũng là những mã thanh khoản ấn tượng nhất thị trường: MSN khớp 2.056,8 tỷ đồng, FPT khớp 1.505,2 tỷ, MWG khớp 1.394,6 tỷ. Ngoài ra HPG, VNM, VHM, GVR, TCB cũng đều giao dịch quanh 300 tỷ đồng trở lên.

Nhóm midcap xuất hiện VHC tăng 6,56%, DGW tăng 6,93%, KHG tăng 2,69%, FRT tăng 2,93%, GEX tăng 1,39%, ANV tăng 5,55%, PC1 tăng 4,8%, DCM tăng 2,78%... đều là các cổ phiếu rất mạnh và thanh khoản cỡ trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhóm giảm giá sâu nhất chiều nay hầu như không tăng thêm thanh khoản bao nhiêu. Về mặt số lượng vẫn là 73 mã giảm quá 1% như buổi sáng và chỉ chiếm 13,1% thanh khoản sàn HoSE, thấp hơn phiên sáng (17,4%) do những cổ phiếu có thanh khoản tốt đã đảo chiều. VCB giảm 1,01%, PLX giảm 3,23%, GAS giảm 4,83%, BSR giảm 2,05%, DGC giảm 1,32%, HDB giảm 1,23%, VJC giảm 3,27% là những mã khớp vượt trăm tỷ đồng.

Hiện tượng đảo chiều ở nhiều cổ phiếu, trong đó nhóm blue-chips phục hồi tốt đã tạo lực kéo mới cho VN-Index giúp chỉ số này thoát xa hơn mốc 1800 điểm. Nhóm trụ thực ra vẫn chưa đồng thuận, chỉ là phân hóa hoặc giữ giá. Vai trò nhường cho nhóm vốn hóa trung bình (kể cả trong rổ VN30). Thanh khoản nhóm ngân hàng trong rổ này đã giảm mạnh xuống còn 30% trong khi trung bình 20 phiên liền trước chiếm tới gần 48%.