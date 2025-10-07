CDC chia cổ phiếu thưởng, góp bổ sung 150 tỷ đồng vào Chương Dương Homeland

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ hơn 439,8 tỷ đồng lên hơn 527,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, ngày 17/10/2025 tới đây, CDC sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 8.795.486 cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:20 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 88 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2024, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (73,6 tỷ) và thặng dư vốn cổ phần (14,32 tỷ).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ hơn 439,8 tỷ đồng lên hơn 527,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HĐQT CDC thông qua việc góp bổ sung 150 tỷ đồng cho Chương Dương Homeland. Tổng giá trị và tỷ lệ vốn sau khi Chương Dương góp vốn bổ sung là 381,34 tỷ đồng, tương đương 56,24% vốn điều lệ Chương Dương Homeland. Thời gian thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 03/10/2025.

Chương Dương Homeland được thành lập vào tháng 3/2024 với mục đích đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân và các dự án bất động sản khác. Riêng dự án Long Bình Tân nằm tại tỉnh Đồng Nai, có diện tích sử dụng đất 1,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.387 tỷ đồng, đã khởi công từ năm 2024.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục giao dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư thuộc khu tái định cư phường Long Bình cho liên danh Chương Dương, Chương Dương HomeLand và CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh. Trong đó, Chương Dương là chủ đầu tư chính.

Dự án được thực hiện trên khu đất hơn 2,4ha, là một phần trong dự án phát triển nhà ở khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, rộng 14,3ha được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương từ năm 2011. Dự án cung cấp khoảng 1.248 căn hộ chung cư, diện tích từ 25 - 70m2 và dân số gần 2.500 người.

Được biết, quyền kế toán trưởng là ông Huỳnh Hoàng Hoài Hân vừa đăng ký bán hết 218.000 cổ phiếu, chiếm 0,496% theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 8/10-31/10.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán tăng 681 triệu đồng- tương đương tăng 18% so với trước kiểm toán phần lớn là do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 761 triệu đồng. Nguyên nhân là do CDC đã bổ sung khoản kết chuyển lỗ hoạt động kinh doanh của năm 2024 chuyển sang cho thu nhập chịu thuế 6 tháng đầu năm 2025

Còn lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên 2025 giảm so với cùng kỳ năm trước là 772 triệu đồng tương ứng giảm 15%, chủ yếu là do 6 tháng đầu năm 2024 Công ty đã thực hiện quyết toán 05 khối block chung cư Al; A2; B; C1; C2 thuộc dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home” góp phần làm tăng thêm lợi nhuận cho CDC hơn 32 tỷ đồng;

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu về chi phí tăng tương ứng với doanh thu, do đó, việc tăng này đã cân đối với khoản giảm giá vốn đáng kể trong 6 tháng năm 2024 điều này làm cho sự biến động về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp không đáng kể.