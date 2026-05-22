Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Phan Nam

22/05/2026, 15:32

Năm 2026, Cen Land đặt mục tiêu: doanh thu thuần đạt 3.420 tỷ đồng, tăng 158%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 196% so với kết quả thực hiện của năm 2025...

Ngày 22/05/2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE: HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Cen Land cho biết trong 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.323,48 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng. Năm 2026, Cen Land đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng...

Hiện, doanh nghiệp đang tập trung thực hiện chiến lược tái cấu trúc toàn diện, nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng và tạo động lực bứt phá cho các chỉ tiêu tài chính đề ra.

"Cen Land sẽ chuyển sang vận hành theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đẩy mạnh tính chuyên môn hóa và hiệu quả thông qua 3 trụ cột chiến lược cốt lõi: Phát triển và khai thác vận hành bất động sản; Dịch vụ bất động sản và nền tảng công nghệ; Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề", ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, cho biết. 

Cụ thể, trong phát triển và khai thác vận hành bất động sản, để kiến tạo hướng đi riêng, Cen Land quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển bất động sản Cen Land (Cen Phát) quy mô vốn 2.000 t đồng nhằm chủ động nguồn hàng, khai thác triệt để thế mạnh số 1 về phân phối, tự bán hàng cho chính mình. Công ty sẽ phát triển theo hướng an toàn, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, kiểm soát tốt dòng tiền và có khả năng thanh khoản cao. Trước mắt, Công ty sẽ tập trung phát triển các dự án sẵn có trong hệ sinh thái như: Quảng Yên Centro, Lilaha Complex và Paradise Đại Lải.

Cùng với đó, mảng quản lý, vận hành và khai thác bất động sản (Cen Cuckoo) sẽ tham gia tối ưu hóa tài sản tại các dự án do Cen Land phát triển ở nhiều tỉnh thành, đồng thời, bắt tay với các đối tác quốc tế để phát triển chuỗi khách sạn 4-5 sao; giải quyết tình trạng nhà bỏ trống thông qua khai thác, vận hành các dịch vụ lưu trú, các mô hình dịch vụ đặc thù như du lịch y tế, Cộng đồng tuổi bạc, Làng trải nghiệm

Với dịch vụ bất động sản và nền tảng công nghệ, bên cạnh đội ngũ môi giới truyền thống và phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo, Cen Land tập trung nâng cấp dịch vụ phân phối, phát triển thêm Brand marketing, nổi bật là chương trình truyền hình thực tế "Săn nhà thông minh", đồng thời, đẩy mạnh nền tảng công nghệ kết nối dữ liệu tập trung.

"Cen Land chủ trương bán hàng qua hệ thống mạng lưới kết nối bằng việc hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn như BIDV, MB, VietinBank, thông qua nền tảng cenhomes.vn cho phép nhân sự từ các định chế tài chính cùng tham gia trực tiếp vào mạng lưới chia sẻ và phân phối sản phẩm. Qua đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp đa dạng khách hàng có nhu cầu nhà ở mà không tốn nhiều chi phí…", Phạm Đức Hùng, Tổng giám đốc Cen Land, chia sẻ.

Cen Land cũng thông báo kế hoạch ra mắt Trung tâm hỗ trợ tái định cư vào tháng 6/2026, hướng tới việc cung cấp các giải pháp an cư toàn diện, hỗ trợ tư vấn các gói dịch vụ và phương án tài chính tối ưu cho nhóm khách hàng thuộc tệp giải tỏa và có nhu cầu thực về nhà ở. 

Với mảng Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề (Cen Edu), thông qua hệ thống trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Cen EcoTech, Cen Edu hướng tới mô hình đào tạo kỹ thuật thực chiến và chuẩn hóa năng lực cho người lao động. Song song với việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại các thị trường lớn như Đức, Nhật Bản..., thì Cen Edu còn hợp tác với các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh... để tuyển dụng, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đặc thù ngược lại cho thị trường Việt Nam.

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…

Bất động sản Việt Nam có thêm động lực khi lọt vào Top tăng trưởng APAC

Việt Nam vào Top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh nhất APAC đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, thúc đẩy nhu cầu mở rộng văn phòng, nâng chuẩn vận hành và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế…

Gỡ "nút thắt" lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

Tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư. Vì vậy, hoàn thiện các tiêu chí, quy trình liên quan được đánh giá là giải pháp quan trọng, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ cải tạo và chỉnh trang đô thị...

Bất động sản thương hiệu góp phần nâng cao vị thế đô thị đẳng cấp của TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh định hướng xây dựng một đô thị không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn nâng cao về chất lượng; nơi mỗi công trình, mỗi không gian đều góp phần tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và bất động sản thương hiệu góp phần nâng tầm vị thế Thành phố trên trường quốc tế…

Bán lẻ Hà Nội tăng tốc nguồn cung, cạnh tranh ngày càng gay gắt

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng trải nghiệm ngày càng rõ nét và thương mại điện tử gia tăng cạnh tranh, thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trong quý 1/2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Thâm hụt cán cân thương mại chạm mốc 14 tỷ USD

Các hệ thống bảo mật truyền thống có nguy cơ mất an toàn trong kỷ nguyên lượng tử

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy