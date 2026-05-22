Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Năm 2026, Cen Land đặt mục tiêu: doanh thu thuần đạt 3.420 tỷ đồng, tăng 158%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 196% so với kết quả thực hiện của năm 2025...

Ngày 22/05/2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE: HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Cen Land cho biết trong 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.323,48 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng. Năm 2026, Cen Land đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng...

Hiện, doanh nghiệp đang tập trung thực hiện chiến lược tái cấu trúc toàn diện, nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng và tạo động lực bứt phá cho các chỉ tiêu tài chính đề ra.

"Cen Land sẽ chuyển sang vận hành theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đẩy mạnh tính chuyên môn hóa và hiệu quả thông qua 3 trụ cột chiến lược cốt lõi: Phát triển và khai thác vận hành bất động sản; Dịch vụ bất động sản và nền tảng công nghệ; Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề", ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, cho biết.

Cụ thể, trong phát triển và khai thác vận hành bất động sản, để kiến tạo hướng đi riêng, Cen Land quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển bất động sản Cen Land (Cen Phát) quy mô vốn 2.000 tỷ đồng nhằm chủ động nguồn hàng, khai thác triệt để thế mạnh số 1 về phân phối, tự bán hàng cho chính mình. Công ty sẽ phát triển theo hướng an toàn, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, kiểm soát tốt dòng tiền và có khả năng thanh khoản cao. Trước mắt, Công ty sẽ tập trung phát triển các dự án sẵn có trong hệ sinh thái như: Quảng Yên Centro, Lilaha Complex và Paradise Đại Lải.

Cùng với đó, mảng quản lý, vận hành và khai thác bất động sản (Cen Cuckoo) sẽ tham gia tối ưu hóa tài sản tại các dự án do Cen Land phát triển ở nhiều tỉnh thành, đồng thời, bắt tay với các đối tác quốc tế để phát triển chuỗi khách sạn 4-5 sao; giải quyết tình trạng nhà bỏ trống thông qua khai thác, vận hành các dịch vụ lưu trú, các mô hình dịch vụ đặc thù như du lịch y tế, Cộng đồng tuổi bạc, Làng trải nghiệm…

Với dịch vụ bất động sản và nền tảng công nghệ, bên cạnh đội ngũ môi giới truyền thống và phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo, Cen Land tập trung nâng cấp dịch vụ phân phối, phát triển thêm Brand marketing, nổi bật là chương trình truyền hình thực tế "Săn nhà thông minh", đồng thời, đẩy mạnh nền tảng công nghệ kết nối dữ liệu tập trung.

"Cen Land chủ trương bán hàng qua hệ thống mạng lưới kết nối bằng việc hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn như BIDV, MB, VietinBank, thông qua nền tảng cenhomes.vn cho phép nhân sự từ các định chế tài chính cùng tham gia trực tiếp vào mạng lưới chia sẻ và phân phối sản phẩm. Qua đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp đa dạng khách hàng có nhu cầu nhà ở mà không tốn nhiều chi phí…", Phạm Đức Hùng, Tổng giám đốc Cen Land, chia sẻ.

Cen Land cũng thông báo kế hoạch ra mắt Trung tâm hỗ trợ tái định cư vào tháng 6/2026, hướng tới việc cung cấp các giải pháp an cư toàn diện, hỗ trợ tư vấn các gói dịch vụ và phương án tài chính tối ưu cho nhóm khách hàng thuộc tệp giải tỏa và có nhu cầu thực về nhà ở.

Với mảng Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật và có tay nghề (Cen Edu), thông qua hệ thống trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Cen EcoTech, Cen Edu hướng tới mô hình đào tạo kỹ thuật thực chiến và chuẩn hóa năng lực cho người lao động. Song song với việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc tại các thị trường lớn như Đức, Nhật Bản..., thì Cen Edu còn hợp tác với các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh... để tuyển dụng, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đặc thù ngược lại cho thị trường Việt Nam.