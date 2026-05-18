Gỡ “nút thắt” lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

Thanh Xuân

18/05/2026, 15:54

Tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư. Vì vậy, hoàn thiện các tiêu chí, quy trình liên quan được đánh giá là giải pháp quan trọng, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ cải tạo và chỉnh trang đô thị...

Ảnh minh họa.

Giá nhà tại Hà Nội thời gian gần đây liên tục duy trì ở mức cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người lao động và người có nhu cầu ở thực. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ chung cư – vốn được nhiều người dân đô thị quan tâm nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực, cũng ghi nhận mặt bằng giá tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

GIẢI PHÁP BỔ SUNG NGUỒN CUNG NHÀ Ở PHÙ HỢP 

Theo Bộ Xây dựng, trong quý 1/2026, giá căn hộ chung cư mở bán mới tiếp tục duy trì xu hướng tăng và neo ở mức cao, chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu, tài chính và đầu vào phát triển dự án gia tăng. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m2. Ở thị trường thứ cấp, mặt bằng giá nhìn chung ổn định và vẫn ở mức cao; một số khu vực xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm nhưng biên độ không đáng kể.

Dữ liệu của Bộ Xây dựng cho thấy dự án The Sapphire – Vinhomes Smart City được rao bán khoảng 85–93 triệu đồng/m2; Vihacomplex 107 Nguyễn Tuân từ 98–115 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) từ 108–118 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) từ 88–97 triệu đồng/m2; Imperia Sola Park từ 83–96 triệu đồng/m2; Grand SunLake từ 64–82 triệu đồng/m2; Lumi Hanoi từ 92–100 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án ghi nhận mức giá vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2 như: Vinhomes Metropolis 192–258 triệu đồng/m2; D’. Le Roi Soleil 170–223 triệu đồng/m2; Vinhomes Skylake 140–178 triệu đồng/m2; Hoàng Thành Tower 180–212 triệu đồng/m2; Sun Feliza Suites phổ biến ở mức 160–210 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xem là giải pháp đáng chú ý, nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện hữu trong khu vực nội đô.

Hiện, Hà Nội có khoảng 2.160 chung cư, nhà tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ giai đoạn 1960–1980. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, cần được cải tạo hoặc phá dỡ. Tuy nhiên, tiến độ nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn tồn tại nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, từ lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế bồi thường, tái định cư đến việc hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan…

Từ yêu cầu thực tiễn, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể về nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Đây kỳ vọng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp tháo gỡ dần khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trong thời gian tới.

 BỔ SUNG TIÊU CHÍ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NĂNG LỰC

Phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức đối với Dự thảo Nghị quyết này, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề then chốt vẫn là lựa chọn nhà đầu tư - khâu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ cũng như hiệu quả của toàn bộ dự án cải tạo chung cư cũ. Vì vậy, để bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện cần rà soát lại quy định về hồ sơ mời nhà đầu tư. Đặc biệt, phần văn bản đề xuất của nhà đầu tư tại khoản 2 Điều 4 của Dự thảo mới chỉ nêu ở mức khái quát do đó nên biên soạn chi tiết hơn.

Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư, theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Thành phố cũng phải xem xét thành lập tổ chức đánh giá liên ngành trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời bổ sung đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các chuyên gia chuyên ngành. Ông đề xuất quy định rõ hơn về trách nhiệm của tổ đánh giá. Trong đó, Điều 6 của Dự thảo nghiên cứu bổ sung nội dung hủy kết quả lựa chọn nếu phát hiện việc đánh giá thiếu minh bạch hoặc không bảo đảm cơ sở khoa học.

Đáng chú ý, đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đề nghị bổ sung quy định thu hồi dự án trong trường hợp nhà đầu tư chậm tiến độ quá 24 tháng. Theo ông, đây là giải pháp cần thiết, tránh tình trạng dự án kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và diện mạo đô thị.

Liên quan đến nội dung này, PGS, TS. Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), đánh giá Chương II của Dự thảo, đặc biệt là Điều 4 quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là phần quan trọng của nghị quyết. Ông lưu ý sự thành công của dự án cải tạo chung cư cũ phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của nhà đầu tư. Dự thảo cần bổ sung đầy đủ các yêu cầu nhằm tuyển chọn được những doanh nghiệp thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng tổ chức thực hiện dự án.

Dẫn quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công 2024 về phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, ông cho rằng tùy theo tổng mức đầu tư của từng dự án cải tạo chung cư cũ, ngay từ đầu phải xác định rõ tiêu chí năng lực tương ứng để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Cụ thể, đối với các dự án nhóm A, thực hiện tuyển chọn nhà đầu tư theo quy trình hai bước nhằm sàng lọc kỹ năng lực tài chính, kinh nghiệm và phương án triển khai. Trong khi đó, các dự án nhóm B và C có thể áp dụng quy trình một bước để rút ngắn thời gian thực hiện.

Nhấn mạnh đến việc quy định chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, theo PGS. TS. Doãn Minh Tâm nhận định cần được thể chế hóa bằng những quy định đầy đủ, khoa học và chặt chẽ trong hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thay vì chỉ quy định khái quát trong nghị quyết.

Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện được cơ chế lựa chọn nhà đầu tư minh bạch, khoa học và khả thi, Hà Nội sẽ có cơ hội tháo gỡ được “điểm nghẽn” trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Từ đó, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn tới.

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Suất vốn đầu tư cao nhất của công trình chung cư đến 50 tầng là gần 20 triệu đồng/m2

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về việc triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đô thị…

Chiến lược Tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 định hướng nâng cao mức độ hài hòa của tiêu chuẩn Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tập đoàn Flamingo ra mắt chính sách “Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%”, áp dụng từ 18/5 đến 18/6/2026 tại các dự án bất động đang triển khai bán hàng, giúp khách hàng giảm áp lực trước biến động lãi suất trong 3 năm đầu.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành không chỉ là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, mà còn được xem là cú hích chiến lược tái định vị bản đồ kinh tế và bất động sản khu vực Bắc TP.HCM. Với tổng chiều dài gần 70 km, tuyến đường này đóng vai trò trục kết nối huyết mạch giữa trung tâm kinh tế TP.HCM với các cực tăng trưởng công nghiệp mới tại Bình Dương và Bình Phước.

Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mục tiêu đến năm 2050, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ USD...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

