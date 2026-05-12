Bán lẻ Hà Nội tăng tốc nguồn cung, cạnh tranh ngày càng gay gắt

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng trải nghiệm ngày càng rõ nét và thương mại điện tử gia tăng cạnh tranh, thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trong quý 1/2026…

Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, quý 1/2026, thị trường bán lẻ Hà Nội ghi nhận hơn 51.000 m2 nguồn cung mới, nâng tổng diện tích bán lẻ toàn thị trường lên 1,43 triệu m2. Trong đó, trung tâm thương mại tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn, đóng góp 85% tổng nguồn cung. Các dự án mới chủ yếu tập trung tại khu vực ngoài trung tâm, phản ánh xu hướng gia tăng đối với bán lẻ định hướng trải nghiệm.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường đạt khoảng 86,5%, giảm 0,6 điểm phần trăm theo quý, tăng 1,1 điểm phần trăm theo năm. Mức giảm nhẹ theo quý chủ yếu xuất phát từ việc 3 dự án mới hoàn thành, khi một số diện tích chưa chính thức đi vào vận hành do khách thuê đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất.

Theo bà Minh, nhu cầu thuê được dẫn dắt bởi lĩnh vực F&B và giải trí, góp phần hỗ trợ khả năng hấp thụ chung của thị trường. Đồng thời, trong quý, thị trường bán lẻ Hà Nội cũng ghi nhận sự gia nhập của nhiều cửa hàng flagship thuộc đa dạng ngành hàng như: Phúc Long Dragon (trà), Skechers (giày dép, quần áo). Trước bối cảnh đó, các chủ đầu tư đang ngày càng chú trọng tối ưu hóa cơ cấu khách thuê, gia tăng các yếu tố bán lẻ trải nghiệm và phát triển không gian hướng tới cộng đồng, nhằm duy trì lưu lượng khách và củng cố tính ổn định dài hạn của tỷ lệ lấp đầy.

Ở khía cạnh giá thuê, mặt bằng tầng trệt tại Hà Nội trung bình đạt 1,3 triệu/m2/tháng tăng 9,1% theo quý; tăng 10,1% theo năm. Bà Minh cho rằng mức tăng theo quý chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án bán lẻ mới tại khu vực rìa trung tâm, nơi mức giá chào thuê được thiết lập cao hơn so với các dự án hiện hữu. Trong khi nhu cầu thuê tại các khu vực trung tâm vẫn duy trì ổn định, đặc biệt đối với những tài sản được quản lý tốt, có thương hiệu và khả năng nhận diện cao.

“Điều này đã hỗ trợ thúc đẩy hiệu suất giá thuê chung của thị trường, bất chấp áp lực từ nguồn cung gia tăng và nhất là xu hướng dịch chuyển chi tiêu của người tiêu dùng sang thương mại điện tử”, đại diện Cushman & Wakefield Việt Nam nhấn mạnh.

Thực tế, dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho thấy thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong quý 1/2026, tổng doanh số của bốn sàn bán lẻ trực tuyến gồm: Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng 46,60% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt 1.138,6 triệu sản phẩm, tăng 19,76%. Ngoài ra, có 490.900 shop phát sinh đơn hàng, tăng 3,91% so với cùng kỳ năm 2025. Về ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số lớn nhất gồm làm đẹp (24.427,30 tỷ đồng), thời trang nữ (20.953,71 tỷ đồng) và nhà cửa – đời sống (18.246,02 tỷ đồng).

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường bán lẻ Hà Nội thời gian tới sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn, không chỉ về nguồn cung mà còn ở chiến lược thu hút khách thuê và giữ chân người tiêu dùng.

Dự báo từ nay đến năm 2028, thị trường bán lẻ Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, với khoảng 314.000 m2 nguồn cung mới. Việc bổ sung nguồn cung mới dự kiến sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư, đặc biệt tại khu vực ngoài trung tâm. Khi các dự án mới hoàn thành, thời gian lấp đầy kéo dài hơn và chính sách cho thuê linh hoạt hơn có thể gây áp lực lên giá thuê thực tế và tỷ lệ lấp đầy. Ngược lại, các dự án có tệp khách cư dân xung quanh lớn và định vị rõ ràng được kỳ vọng sẽ duy trì hiệu suất tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường.