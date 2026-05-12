Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bán lẻ Hà Nội tăng tốc nguồn cung, cạnh tranh ngày càng gay gắt

Thanh Xuân

12/05/2026, 15:33

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng trải nghiệm ngày càng rõ nét và thương mại điện tử gia tăng cạnh tranh, thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trong quý 1/2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, quý 1/2026, thị trường bán lẻ Hà Nội ghi nhận hơn 51.000 m2 nguồn cung mới, nâng tổng diện tích bán lẻ toàn thị trường lên 1,43 triệu m2. Trong đó, trung tâm thương mại tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn, đóng góp 85% tổng nguồn cung. Các dự án mới chủ yếu tập trung tại khu vực ngoài trung tâm, phản ánh xu hướng gia tăng đối với bán lẻ định hướng trải nghiệm.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường đạt khoảng 86,5%, giảm 0,6 điểm phần trăm theo quý, tăng 1,1 điểm phần trăm theo năm. Mức giảm nhẹ theo quý chủ yếu xuất phát từ việc 3 dự án mới hoàn thành, khi một số diện tích chưa chính thức đi vào vận hành do khách thuê đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. 

Theo bà Minh, nhu cầu thuê được dẫn dắt bởi lĩnh vực F&B và giải trí, góp phần hỗ trợ khả năng hấp thụ chung của thị trường. Đồng thời, trong quý, thị trường bán lẻ Hà Nội cũng ghi nhận sự gia nhập của nhiều cửa hàng flagship thuộc đa dạng ngành hàng như: Phúc Long Dragon (trà), Skechers (giày dép, quần áo). Trước bối cảnh đó, các chủ đầu tư đang ngày càng chú trọng tối ưu hóa cơ cấu khách thuê, gia tăng các yếu tố bán lẻ trải nghiệm và phát triển không gian hướng tới cộng đồng, nhằm duy trì lưu lượng khách và củng cố tính ổn định dài hạn của tỷ lệ lấp đầy. 

Ở khía cạnh giá thuê, mặt bằng tầng trệt tại Hà Nội trung bình đạt 1,3 triệu/m2/tháng tăng 9,1% theo quý; tăng 10,1% theo năm. Bà Minh cho rằng mức tăng theo quý chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án bán lẻ mới tại khu vực rìa trung tâm, nơi mức giá chào thuê được thiết lập cao hơn so với các dự án hiện hữu. Trong khi nhu cầu thuê tại các khu vực trung tâm vẫn duy trì ổn định, đặc biệt đối với những tài sản được quản lý tốt, có thương hiệu và khả năng nhận diện cao.

“Điều này đã hỗ trợ thúc đẩy hiệu suất giá thuê chung của thị trường, bất chấp áp lực từ nguồn cung gia tăng và nhất là xu hướng dịch chuyển chi tiêu của người tiêu dùng sang thương mại điện tử”, đại diện Cushman & Wakefield Việt Nam nhấn mạnh.

Thực tế, dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho thấy thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong quý 1/2026, tổng doanh số của bốn sàn bán lẻ trực tuyến gồm: Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng 46,60% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt 1.138,6 triệu sản phẩm, tăng 19,76%. Ngoài ra, có 490.900 shop phát sinh đơn hàng, tăng 3,91% so với cùng kỳ năm 2025. Về ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số lớn nhất gồm làm đẹp (24.427,30 tỷ đồng), thời trang nữ (20.953,71 tỷ đồng) và nhà cửa – đời sống (18.246,02 tỷ đồng).

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường bán lẻ Hà Nội thời gian tới sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn, không chỉ về nguồn cung mà còn ở chiến lược thu hút khách thuê và giữ chân người tiêu dùng.

Dự báo từ nay đến năm 2028, thị trường bán lẻ Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, với khoảng 314.000 m2 nguồn cung mới. Việc bổ sung nguồn cung mới dự kiến sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư, đặc biệt tại khu vực ngoài trung tâm. Khi các dự án mới hoàn thành, thời gian lấp đầy kéo dài hơn và chính sách cho thuê linh hoạt hơn có thể gây áp lực lên giá thuê thực tế và tỷ lệ lấp đầy. Ngược lại, các dự án có tệp khách cư dân xung quanh lớn và định vị rõ ràng được kỳ vọng sẽ duy trì hiệu suất tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

12,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026, chủ yếu ở nhóm Bất động sản

09:31, 11/05/2026

12,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026, chủ yếu ở nhóm Bất động sản

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

12:34, 06/05/2026

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

11:25, 05/05/2026

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Từ khóa:

Hà Nội mặt bằng bán lẻ

Đọc thêm

Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động

Chính sách mở đường giúp ngành vật liệu xanh dần chuyển động

Thời gian qua, việc phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường tại Việt Nam đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, từ hoàn thiện chính sách đến thúc đẩy sản xuất và ứng dụng thực tiễn…

TP.HCM: Giá căn hộ tại trung tâm đạt 102 triệu/m2, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực

TP.HCM: Giá căn hộ tại trung tâm đạt 102 triệu/m2, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực

Thị trường bất động sản tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một giai đoạn ổn định đáng chú ý khi trong quý 1/2026, giá căn hộ trung bình duy trì ở mức 102 triệu đồng/m2, tương đương với thời điểm cuối năm 2025…

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý 1/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, thị trường đang dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững…

Dòng tiền vào bất động sản cải thiện nhưng vẫn còn thận trọng

Dòng tiền vào bất động sản cải thiện nhưng vẫn còn thận trọng

Các dòng vốn trên thị trường bất động sản đang ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý, phản ánh bức tranh phục hồi nhưng theo hướng phân hóa và thận trọng. Từ tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp đến dòng vốn FDI, dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đồng đều…

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) của tỉnh Ninh Bình tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục – y tế, đô thị – nhà ở, thương mại – dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực đô thị, nhà ở được chú ý với loạt dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ hợp đô thị – thương mại…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy