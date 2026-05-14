Bất động sản thương hiệu góp phần nâng cao vị thế đô thị đẳng cấp của TP. Hồ Chí Minh
Minh Hà
14/05/2026, 10:22
TP. Hồ Chí Minh định hướng xây dựng một đô thị không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn nâng cao về chất lượng; nơi mỗi công trình, mỗi không gian đều góp phần tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và bất động sản thương hiệu góp phần nâng tầm vị thế Thành phố trên trường quốc tế…
Nghị quyết 80/2026 đã được Chính phủ ban hành không chỉ cập nhật chương trình phát triển đô thị, mà còn đặt ra tham vọng lớn với tỷ lệ đô thị hóa vượt 50% vào năm 2030. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực.
Trong tiến trình đó, TP. Hồ Chí Minh đã xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2045: trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ và công nghệ hàng đầu châu Á, nằm trong nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, đồng thời, hướng tới mô hình đô thị văn hóa toàn cầu, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Phát biểu tại Lễ ra mắt dự án Bến Thành - Masterise Group ngày 13/5, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Ngành du lịch Thành phố ngày càng giữ vai trò quan trọng, không chỉ là một ngành kinh tế dịch vụ, mà còn là cầu nối quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc đô thị đến với bạn bè quốc tế. Mỗi điểm đến, mỗi không gian đô thị, mỗi công trình kiến trúc đều góp phần phản ánh diện mạo và sức sống của Thành phố.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, TP. Hồ Chí Minh xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển không gian văn hóa sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm đô thị là những định hướng trọng tâm. Đây cũng là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái du lịch đô thị đa dạng, nơi các yếu tố văn hóa, thương mại, dịch vụ và giao lưu quốc tế được kết nối hài hòa.
Theo ông Bình, lịch sử đô thị toàn cầu từng được ghi dấu bởi những công trình vượt lên trên giá trị bất động sản để trở thành biểu tượng cho tầm vóc và khát vọng của cả một quốc gia như IFC Hong Kong, Marina Bay Sands, Petronas Twin Towers hay Burj Khalifa…
Trong hành trình phát triển sắp tới, TP. Hồ Chí Minh định hướng xây dựng một đô thị không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn nâng cao về chất lượng, nơi mỗi công trình, mỗi không gian đều góp phần tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và nâng tầm vị thế Thành phố trên trường quốc tế.
Theo bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối marketing của Masterise Group, thị trường bất động sản lưu trú có thương hiệu (branded residence) tăng 55% trong 5 năm, và Việt Nam được C9 Hotelworks xác định là nguồn cung tương lai quan trọng nhất khu vực.
Với Masterise Group, One Central Saigon tiếp nối danh mục bất động sản hàng hiệu quốc tế như Grand Marina Saigon (Marriott, JW Marriott) và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand… là biểu tượng nhận diện cao cho phân khúc bất động sản xa xỉ tại địa danh lịch sử đắt giá của TP. Hồ Chí Minh.
Nằm tại vị trí đắc địa đối diện chợ Bến Thành, One Central Saigon không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của TP. Hồ Chí Minh. Dự án này bao gồm hai tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam, với sự hiện diện của thương hiệu khách sạn xa xỉ The Ritz-Carlton, không chỉ tạo ra một không gian sống và làm việc đẳng cấp mà còn là một "tọa độ" để Việt Nam đối thoại cùng thế giới. Đặc biệt, hệ thống tầng hầm liên thông trực tiếp với ga trung tâm metro số 1 và số 2, dự án này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến không thể bỏ qua tại trung tâm Sài Gòn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: