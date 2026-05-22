Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động. Thời gian để thực hiện việc này là trước ngày 28/5.

Đối với trường hợp chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, các đơn vị phải thực hiện các thủ tục bao gồm: người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tương ứng.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động để được cấp phép. Theo Sở Xây dựng, quy định này giúp cơ quan quản lý thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch trên địa bàn.

Các sàn giao dịch cũng phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải có quy trình rõ ràng, minh bạch. Đây là giải pháp giúp hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất động sản phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng, đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch, nhằm chấm dứt tình trạng “sàn ảo”, văn phòng hoạt động tạm thời, hoặc kinh doanh chủ yếu trên mạng nhưng không có địa chỉ pháp lý cụ thể.

Việc tăng cường quản lý sàn giao dịch bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa hoạt động môi giới, nâng cao tính công khai và bảo vệ quyền lợi của khách hàng tham gia thị trường.

Theo quy định hiện hành, sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và điều kiện đưa vào kinh doanh đối với các bất động sản đưa vào giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc niêm yết, cung cấp thông tin bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; thực hiện dịch vụ, hỗ trợ, cung cấp thông tin để khách hàng tìm kiếm, lựa chọn bất động sản.

Đồng thời, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, hỗ trợ các bên đàm phán, thương thảo giao dịch bất động sản; hỗ trợ các bên lập và ký kết hợp đồng giao dịch bất động sản; hỗ trợ các bên thanh toán, bàn giao hồ sơ, giấy tờ và bàn giao bất động sản (nếu có) đối với giao dịch phát sinh thông qua sàn giao dịch bất động sản; lưu trữ thông tin, hồ sơ, giấy tờ về các bất động sản và giao dịch bất động sản thực hiện thông sàn giao dịch bất động sản.

Song song với các hoạt động trên, sàn giao dịch còn thực hiện xác nhận giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; cung cấp thông tin giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh.

Liên quan đến công tác quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành một số văn bản cấp phép và xử lý hoạt động của các đơn vị trên địa bàn. Cụ thể, Sở Xây dựng TP.Hà Nội đã cấp Giấy phép hoạt động cho Sàn giao dịch bất động sản Công ty cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Điền Phát Property theo Văn bản số 01/SXD-ĐKHĐ ngày 27/1/2026. Trước đó, Sàn giao dịch bất động sản Xuân Lộc Thọ cũng được cấp phép hoạt động theo Văn bản số 15/SXD-ĐKHĐ ngày 24/12/2025.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời đã ban hành Văn bản số 18831/SXD-QLN về việc tạm ngừng hoạt động đối với sàn giao dịch bất động sản Everest Land, do Công ty đề nghị tạm ngừng kinh doanh dịch vụ này.