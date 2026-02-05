Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

CEO FTSE Russell làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về lộ trình nâng hạng thị trường

Tuệ Lâm

05/02/2026, 17:46

VNX và FTSE Russell rà soát tiến độ hợp tác phát triển chỉ số, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường...

Đoàn công tác FTSE Russell do bà Fiona Bassett – Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) FTSE Russell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chỉ số Ngành (Index Industry Association) làm Trưởng đoàn.
Đoàn công tác FTSE Russell do bà Fiona Bassett – Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) FTSE Russell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chỉ số Ngành (Index Industry Association) làm Trưởng đoàn.

Ngày 5/2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã có buổi làm việc với đoàn công tác FTSE Russell nhằm rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đoàn công tác FTSE Russell do bà Fiona Bassett – Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) FTSE Russell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chỉ số Ngành (Index Industry Association) làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia phụ trách chính sách chỉ số, quản lý sản phẩm, phái sinh và phát triển thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, phản ánh sự quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, cập nhật tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025, tập trung vào quy mô vốn hóa, diễn biến các chỉ số, sự phát triển của thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh, cũng như sự mở rộng của cơ sở nhà đầu tư.

Lãnh đạo VNX chia sẻ những kết quả tích cực đạt được, phản ánh nỗ lực cải cách, nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường và tăng cường minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, hai bên đã rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản Ghi nhớ (MOU) đã ký kết giữa VNX và FTSE Russell, tập trung vào các nguyên tắc phối hợp trong phát triển chỉ số, cơ chế quản trị và định hướng thương mại hóa.

Các nội dung này được trao đổi trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, hài hòa lợi ích, phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ điều kiện pháp lý của thị trường Việt Nam.

Buổi làm việc góp phần khẳng định cam kết của VNX và FTSE Russell trong việc tăng cường hợp tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, đồng thời hỗ trợ lộ trình nâng hạng thị trường theo các chuẩn mực toàn cầu.

Hoàn thành "mảnh ghép cuối" trước đợt đánh giá giữa kỳ nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE Russell

10:55, 05/02/2026

Hoàn thành

VinaCapital: Việt Nam có thể đạt mức xếp hạng tín nhiệm Đầu tư trước mục tiêu năm 2030

15:44, 04/02/2026

VinaCapital: Việt Nam có thể đạt mức xếp hạng tín nhiệm Đầu tư trước mục tiêu năm 2030

Chứng khoán Việt Nam đã "vượt chuẩn" điều kiện nâng hạng của FTSE?

13:54, 04/02/2026

Chứng khoán Việt Nam đã

Từ khóa:

cam kết hợp tác lâu dài chỉ số ngành cơ sở nhà đầu tư FTSE Russell minh bạch thị trường MOU VNX FTSE Russell phát triển bền vững Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tăng hạng thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...

Liên quan đến trái phiếu, hàng loạt công ty bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy