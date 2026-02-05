CEO FTSE Russell làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về lộ trình nâng hạng thị trường

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
05/02/2026, 17:46
Ngày 5/2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã có buổi làm việc với đoàn công tác FTSE Russell nhằm rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đoàn công tác FTSE Russell do bà Fiona Bassett – Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) FTSE Russell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chỉ số Ngành (Index Industry Association) làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia phụ trách chính sách chỉ số, quản lý sản phẩm, phái sinh và phát triển thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, phản ánh sự quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, cập nhật tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025, tập trung vào quy mô vốn hóa, diễn biến các chỉ số, sự phát triển của thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh, cũng như sự mở rộng của cơ sở nhà đầu tư.
Lãnh đạo VNX chia sẻ những kết quả tích cực đạt được, phản ánh nỗ lực cải cách, nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường và tăng cường minh bạch theo thông lệ quốc tế.
Đặc biệt, hai bên đã rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản Ghi nhớ (MOU) đã ký kết giữa VNX và FTSE Russell, tập trung vào các nguyên tắc phối hợp trong phát triển chỉ số, cơ chế quản trị và định hướng thương mại hóa.
Các nội dung này được trao đổi trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, hài hòa lợi ích, phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ điều kiện pháp lý của thị trường Việt Nam.
Buổi làm việc góp phần khẳng định cam kết của VNX và FTSE Russell trong việc tăng cường hợp tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, đồng thời hỗ trợ lộ trình nâng hạng thị trường theo các chuẩn mực toàn cầu.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...
Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: