CEO Goldman Sachs được trả 47 triệu USD trong năm 2025

Thứ Ba, 27/01/2026
Bình Minh
27/01/2026, 09:25
Việc tăng thù lao cho CEO Solomon phản ánh mức tăng trưởng lợi nhuận 20% của Goldman Sachs trong năm 2025...
Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cách đây ít ngày công bố mức thù lao trả cho CEO David Solomon trong năm 2025 là 47 triệu USD, tăng 21% so với năm trước đó.
Theo tờ báo Financial Times, đây là mức thù lao cao nhất mà ông Solomon nhận được kể từ khi ông đảm nhận vị trí nhà điều hành cao nhất tại Goldman Sachs vào năm 2018.
Trong một công bố thông tin hôm 22/1 của nhà băng này cho biết ông Solomon nhận mức lương cơ bản 2 triệu USD, cộng với 10,1 triệu USD tiền thưởng bằng tiền mặt, 31,5 triệu USD thưởng dưới dạng cổ phiếu và 3,4 triệu USD từ lợi nhuận đầu tư của các quỹ mà Goldman Sachs quản lý. Phần lợi nhuận đầu tư này mới được thêm vào gói thù lao của ông Solomon từ năm 2024.
Việc tăng thù lao cho CEO Solomon phản ánh mức tăng trưởng lợi nhuận 20% của Goldman Sachs trong năm 2025, mặc dù tổng mức chi cho lương và phúc lợi của ngân hàng này chỉ tăng 13% trong cùng kỳ.
Cả năm 2025, Goldman Sachs đạt doanh thu ròng 58,28 tỷ USD và lợi nhuận ròng 17,18 tỷ USD.
Hội đồng lương thưởng của Goldman đã xem xét việc nâng thù lao cho vị CEO dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất tài chính của công ty, cả về mặt tuyệt đối và so với các đối thủ, cũng như trong bối cảnh môi trường hoạt động năm 2025 và kết quả dài hạn.
Đáng chú ý, mức thù lao của ông Solomon vượt qua con số 43 triệu USD mà CEO của JPMorgan Chase là Jamie Dimon nhận được trong năm 2025. Năm 2024, cả hai vị CEO nổi tiếng ở Phố Wall này đều nhận mức lương 39 triệu USD.
Tương quan thù lao này cho thấy vị thế vững chắc của ông Solomon tại Goldman Sachs sau khi ông vượt qua những chỉ trích nặng nề trong các năm 2022 và 2023 về chiến lược kinh doanh thua lỗ ở bộ phận ngân hàng tiêu dùng.
Việc trả lương bằng lợi nhuận đầu tư cũng cho thấy Goldman Sachs đã bắt đầu áp dụng cách thức trả lương cho các lãnh đạo cấp cao tương tự như ở các công ty quản lý tài sản lớn. Goldman Sachs cho biết họ cần thay đổi khung thù lao để giữ chân nhân tài hàng đầu.
Cổ phiếu của Goldman đã tăng hơn 50% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng các quy định giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump và triển vọng sáng sủa hơn ở mảng ngân hàng đầu tư.
