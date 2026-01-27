Thứ Ba, 27/01/2026

CEO Goldman Sachs được trả 47 triệu USD trong năm 2025

Bình Minh

27/01/2026, 09:25

Việc tăng thù lao cho CEO Solomon phản ánh mức tăng trưởng lợi nhuận 20% của Goldman Sachs trong năm 2025...

CEO David Solomon của Bloomberg - Ảnh: Bloomberg.
CEO David Solomon của Bloomberg - Ảnh: Bloomberg.

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cách đây ít ngày công bố mức thù lao trả cho CEO David Solomon trong năm 2025 là 47 triệu USD, tăng 21% so với năm trước đó.

Theo tờ báo Financial Times, đây là mức thù lao cao nhất mà ông Solomon nhận được kể từ khi ông đảm nhận vị trí nhà điều hành cao nhất tại Goldman Sachs vào năm 2018.

Trong một công bố thông tin hôm 22/1 của nhà băng này cho biết ông Solomon nhận mức lương cơ bản 2 triệu USD, cộng với 10,1 triệu USD tiền thưởng bằng tiền mặt, 31,5 triệu USD thưởng dưới dạng cổ phiếu và 3,4 triệu USD từ lợi nhuận đầu tư của các quỹ mà Goldman Sachs quản lý. Phần lợi nhuận đầu tư này mới được thêm vào gói thù lao của ông Solomon từ năm 2024.

Việc tăng thù lao cho CEO Solomon phản ánh mức tăng trưởng lợi nhuận 20% của Goldman Sachs trong năm 2025, mặc dù tổng mức chi cho lương và phúc lợi của ngân hàng này chỉ tăng 13% trong cùng kỳ.

Cả năm 2025, Goldman Sachs đạt doanh thu ròng 58,28 tỷ USD và lợi nhuận ròng 17,18 tỷ USD.

Hội đồng lương thưởng của Goldman đã xem xét việc nâng thù lao cho vị CEO dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất tài chính của công ty, cả về mặt tuyệt đối và so với các đối thủ, cũng như trong bối cảnh môi trường hoạt động năm 2025 và kết quả dài hạn.

Đáng chú ý, mức thù lao của ông Solomon vượt qua con số 43 triệu USD mà CEO của JPMorgan Chase là Jamie Dimon nhận được trong năm 2025. Năm 2024, cả hai vị CEO nổi tiếng ở Phố Wall này đều nhận mức lương 39 triệu USD.

So sánh thù lao hàng năm của CEO của Goldman Sachs, ông David Sololom, và CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon. Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: FT.
So sánh thù lao hàng năm của CEO của Goldman Sachs, ông David Sololom, và CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon. Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: FT.

Tương quan thù lao này cho thấy vị thế vững chắc của ông Solomon tại Goldman Sachs sau khi ông vượt qua những chỉ trích nặng nề trong các năm 2022 và 2023 về chiến lược kinh doanh thua lỗ ở bộ phận ngân hàng tiêu dùng.

Việc trả lương bằng lợi nhuận đầu tư cũng cho thấy Goldman Sachs đã bắt đầu áp dụng cách thức trả lương cho các lãnh đạo cấp cao tương tự như ở các công ty quản lý tài sản lớn. Goldman Sachs cho biết họ cần thay đổi khung thù lao để giữ chân nhân tài hàng đầu.

Cổ phiếu của Goldman đã tăng hơn 50% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng các quy định giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump và triển vọng sáng sủa hơn ở mảng ngân hàng đầu tư.

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

10:25, 22/12/2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

CEO ngân hàng lớn nhất Mỹ được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025

18:01, 23/01/2026

18:01, 23/01/2026

CEO ngân hàng lớn nhất Mỹ được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

09:41, 07/11/2025

09:41, 07/11/2025

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

EU mở điều tra chatbot Grok của Elon Musk vì nguy cơ phát tán nội dung bất hợp pháp

EU mở điều tra chatbot Grok của Elon Musk vì nguy cơ phát tán nội dung bất hợp pháp

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức mở cuộc điều tra đối với chatbot trí tuệ nhân tạo Grok của công ty xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập, nhằm làm rõ nguy cơ vi phạm các quy định nghiêm ngặt của EU về kiểm soát nội dung bất hợp pháp, đặc biệt là các hình ảnh khiêu dâm bị thao túng liên quan đến phụ nữ và trẻ vị thành niên...

Saudi Arabia giảm mạnh quy mô siêu dự án Neom

Saudi Arabia giảm mạnh quy mô siêu dự án Neom

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Riyadh đang cố gắng quản lý nền tài chính công của mình sau một thập kỷ chi tiêu mạnh tay, nhằm thích ứng với tình trạng suy giảm của giá dầu...

Đằng sau vụ kiện của Tổng thống Trump nhằm vào ngân hàng lớn nhất Mỹ

Đằng sau vụ kiện của Tổng thống Trump nhằm vào ngân hàng lớn nhất Mỹ

Những năm gần đây, “debanking” - tức việc ngân hàng bất ngờ ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng - trở thành chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ...

Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn tại Mỹ cao nhất trong hơn 3 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn tại Mỹ cao nhất trong hơn 3 năm qua

Trong bối cảnh thị trường lao động hạ nhiệt, nhiều người tìm việc tại Mỹ đang phải chờ hàng tháng mới có việc. Điều này làm dấy lên lo ngại tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ suy yếu...

Lạm phát ở Zimbabwe lần đầu về mức một con số sau 29 năm

Lạm phát ở Zimbabwe lần đầu về mức một con số sau 29 năm

Lạm phát hàng năm của Zimbabwe, đo bằng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước, đã giảm về một chữ số trong tháng 1/2026 - lần đầu tiên kể từ năm 1997...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

