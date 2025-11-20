Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

CEO Google: Gemini 3 Pro sẽ là “kỷ nguyên mới” của AI

Như Quỳnh

20/11/2025, 09:17

Google chính thức giới thiệu phiên bản AI tiên tiến nhất của hãng với Gemini 3 Pro được mô tả với khả năng giải toán ở “trình độ tiến sĩ” và tích hợp AI vào chức năng tìm kiếm…

Lần đầu tiên Google tích hợp Gemini 3 với chế độ AI trực tiếp vào Google Tìm kiếm, mang đến trải nghiệm tạo sinh hoàn toàn mới, với giao diện trực quan và công cụ tương tác nâng cao ngay từ ngày đầu ra mắt.
Lần đầu tiên Google tích hợp Gemini 3 với chế độ AI trực tiếp vào Google Tìm kiếm, mang đến trải nghiệm tạo sinh hoàn toàn mới, với giao diện trực quan và công cụ tương tác nâng cao ngay từ ngày đầu ra mắt.

Hôm nay, Google chính thức ra mắt Gemini 3, phiên bản AI tiên tiến nhất của hãng, mở ra một kỷ nguyên mới trong trí tuệ nhân tạo, với khả năng giải toán của Gemini 3 Pro ở “cấp tiến sĩ” và biến bất kỳ ý tưởng nào thành hiện thực. Điểm đáng chú ý, lần đầu tiên Google tích hợp Gemini 3 với chế độ AI trực tiếp vào Google Tìm kiếm (Google Search), mang đến trải nghiệm tạo sinh hoàn toàn mới, với giao diện trực quan và công cụ tương tác nâng cao ngay từ ngày đầu ra mắt.

Theo ông Sundar Pichai, CEO của Google và Alphabet, Gemini 3 không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là bước nhảy vọt về khả năng ứng dụng AI được thiết kế riêng cho ba nhóm đối tượng là người dùng cá nhân, doanh nghiệp và lập trình viên trên toàn thế giới.

Kể từ khi dự án Gemini khởi động gần hai năm trước, Google đã chứng kiến sự đón nhận mạnh mẽ từ cộng đồng: AI Overviews hiện có 2 tỷ người dùng hàng tháng, ứng dụng Gemini đạt 650 triệu người dùng hàng tháng, hơn 70% khách hàng Cloud sử dụng AI, và 13 triệu lập trình viên phát triển sản phẩm dựa trên các mô hình tạo sinh của Google. Những con số này phản ánh phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và tốc độ triển khai ấn tượng của Gemini trên toàn cầu.

Ông Pichai nhấn mạnh rằng sự thành công này đến từ một cách tiếp cận toàn diện đối với AI, kết hợp giữa cơ sở hạ tầng dẫn đầu, đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, các mô hình tiên tiến, công cụ chất lượng cao và các sản phẩm được thiết kế để tiếp cận hàng tỷ người dùng.

So sánh các thế hệ Gemini, sự khác biệt về chuẩn mực AI rất rõ ràng: Gemini 1 mở rộng tính đa phương thức nguyên bản và khả năng xử lý ngữ cảnh dài, giúp mô hình tiếp nhận và xử lý lượng lớn dữ liệu đa dạng; Gemini 2 ra mắt các tính năng tác nhân (agentic capabilities), nâng cao khả năng lập luận và tư duy, hỗ trợ xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn; trước đó 2.5 Pro dẫn đầu bảng xếp hạng chuyên đánh giá hiệu suất AI (LMArena) trong hơn sáu tháng.

Bảng đo chỉ số mới nhất của Gemini 3. Ảnh: Google.
Bảng đo chỉ số mới nhất của Gemini 3. Ảnh: Google.

Với Gemini 3, Google tích hợp toàn bộ năng lực của các thế hệ trước, tạo ra mô hình AI “thông minh nhất từ trước đến nay”, có khả năng lập luận tối tân, hiểu sâu sắc ý nghĩa và tinh tế trong từng yêu cầu, thậm chí nhận diện các gợi ý nhỏ trong các ý tưởng sáng tạo hay phân tích vấn đề phức tạp nhiều lớp. Phiên bản cao cấp Gemini 3 Pro, hướng tới trải nghiệm cá nhân và lập trình, vượt trội so với 2.5 Pro về khả năng lập luận, tư duy đa phương thức và hiệu quả xử lý các nhiệm vụ phức tạp.

Trên bảng xếp hạng AI LMArena, Gemini 3 Pro đạt 1.501 điểm, bỏ xa 1.470 điểm của phiên bản 2.5 Pro. Khả năng lập luận của AI trên Gemini 3 Pro được Google đánh giá ở “trình độ tiến sĩ” khi thực hiện bài kiểm tra Humanity’s Last Exam, với 37,5% câu hỏi được trả lời mà không cần công cụ hỗ trợ.

Con số này tuy nghe có vẻ khiêm tốn nhưng trên thực tế đây là bài kiểm tra này có độ khó cao, đòi hỏi AI tư duy độc lập, kết hợp nhiều lĩnh vực kiến thức như logic, toán học, khoa học tự nhiên, triết học, lập luận ngôn ngữ và kỹ năng phân tích trừu tượng. Nhiều câu hỏi không có đáp án đúng duy nhất, buộc AI phải lập luận tương tự nghiên cứu “cấp tiến sĩ”.

Đối với chế độ Gemini 3 Deep Think có thể đạt tới 41% khi thực hiện bài kiểm tra được đánh giá với khả năng giải quyết vấn đề mới ở mức xuất sắc. Với chế độ này, Google sẽ tiếp tục thu thập phản hồi và hoàn thiện đánh giá an toàn trước khi cung cấp rộng rãi cho người dùng đăng ký Google AI Ultra.

Ngoài ra, Gemini 3 cho phép người dùng học tập theo cách cá nhân hóa, tổng hợp thông tin từ nhiều loại dữ liệu khác nhau: văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và mã lập trình. Với cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token, mô hình có thể xử lý lượng thông tin khổng lồ và cung cấp các bài học trực quan, được Google đưa ra ba ví dụ như: chuyển đổi công thức nấu ăn gia truyền thành sổ tay đa ngôn ngữ; chuyển đổi bài giảng học thuật thành thẻ học (flashcard) hoặc hình ảnh trực quan; phân tích video thể thao cá nhân, từ đó lập kế hoạch để cải thiện kỹ năng.

Tiếp nối thành công của 2.5 Pro, Gemini 3 thực hiện cam kết giúp các nhà lập trình hiện thực hóa mọi ý tưởng. Cụ thể, mô hình lập trình tác nhân (agentic coding) và “lập trình theo cảm tính” (vibe coding) của Gemini giúp sản phẩm tự động hóa tốt hơn và tăng mạnh năng suất của các nhà lập trình. Cụ thể, đây là mô hình vượt trội trong khả năng tạo sinh không cần ví dụ (zero-shot) và xử lý các câu lệnh phức tạp để dựng lên giao diện web tương tác đầy phong phú và sinh động.

Gemini 3 hỗ trợ các nhà lập trình hiện thực hóa ý tưởng với khả năng lập trình dựa trên Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI và nền tảng tác nhân mới Google Antigravity. Ngoài ra, Gemini 3 hỗ trợ các nhà thiết kế trong các dự án web sáng tạo với các mô hình thiết kế 3D đi kèm bộ xử lý đồ hoạ.

Hiện Gemini 3 đã có sẵn cho người dùng cá nhân (ứng dụng Gemini và AI trên Tìm kiếm với gói Google AI Pro và Ultra), nhà lập trình (Gemini API, AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI) và doanh nghiệp (Vertex AI, Gemini Enterprise). Nhiều mô hình Gemini 3 mới dự kiến ra mắt trong thời gian tới, mở rộng khả năng học tập, sáng tạo và lập kế hoạch cho mọi người.

AI Overviews công nghệ mới Gemini 3 Google AI Google Tìm kiếm khả năng lập luận mô hình AI Sundar Pichai trí tuệ nhân tạo ứng dụng Gemini

VnEconomy