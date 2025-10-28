Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giám đốc AI của Meta: Mô hình ngôn ngữ lớn sẽ lỗi thời trong 5 năm

Hạ Chi

28/10/2025, 09:32

"Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sẽ trở nên lỗi thời trong 5 năm tới. Nếu muốn đưa AI tiến gần đến cấp độ con người, chúng ta phải nghiên cứu mô hình vượt qua những điều mà LLM đang làm được"...

Ông Yann LeCun hiện là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Courant (Đại học New York) và là chủ nhân của Giải thưởng Turing năm 2018 - được ví như “Nobel của ngành khoa học máy tính”.
Ông Yann LeCun hiện là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Courant (Đại học New York) và là chủ nhân của Giải thưởng Turing năm 2018 - được ví như “Nobel của ngành khoa học máy tính”.

Ông Yann LeCun, Giám đốc khoa học AI của Meta và là một trong những học giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về Biên giới AI 2025, tuyên bố tại diễn ra tại Hàn Quốc mới đây. 

Ông Yann LeCun nhấn mạnh để đạt đến trí thông minh như con người, AI cần có thêm những bước tiến mang tính đột phá.

Ông hiện là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học Courant (Đại học New York) và là chủ nhân của Giải thưởng Turing năm 2018 - được ví như “Nobel của ngành khoa học máy tính”. Ông cũng đồng thời làm giám đốc Phòng thí nghiệm Biên giới AI Toàn cầu, trung tâm nghiên cứu chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Trong bài phát biểu với chủ đề “Học tập theo mô hình thế giới”, Yann LeCun đã giới thiệu một hướng phát triển mới cho AI, gọi là mô hình thế giới (world model). Đây là công nghệ giúp AI hiểu được các quy luật vận hành của thế giới thực, từ đó dự đoán và chuẩn bị cho những tình huống sắp xảy ra giống như cách con người suy nghĩ và hành động.

Khác với mô hình LLM chỉ học từ văn bản và tạo ra câu chữ, mô hình thế giới học từ các tín hiệu cảm giác như hình ảnh, chuyển động và âm thanh trong môi trường thực để đưa ra dự đoán. Những “ông lớn” như Meta, OpenAI hay Google đều đang theo đuổi hướng đi này nhằm vượt qua giới hạn của LLM.

Ông Yann LeCun nhận định: “Chúng ta cần những hệ thống có thể xử lý các chuỗi hành động phức tạp, lập luận logic qua nhiều bước, và quan trọng nhất là có khả năng tự kiểm soát, hoạt động an toàn. Kiến trúc AI hiện nay về cơ bản thiếu hoàn toàn hoặc chỉ đáp ứng ở mức rất hạn chế những yếu tố đó”. 

Theo ông, chỉ dựa vào văn bản là không đủ để tạo ra trí tuệ nhân tạo cấp độ con người. AI phải có khả năng hiểu và học từ thế giới vật chất thông qua các giác quan nhân tạo, đặc biệt là hình ảnh và video, để có thể suy nghĩ và hành động như con người thật sự.

Để hướng đến điều đó, ông Yann LeCun đề xuất JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture – Kiến trúc dự đoán nhúng chung) như một mô hình thế giới mới thay thế cho LLM. JEPA không hoạt động theo kiểu “tạo sinh” (generative) mà tập trung vào khả năng hiểu và dự đoán thế giới từ dữ liệu hình ảnh, video.

“Khi các kiến trúc kiểu JEPA được áp dụng rộng rãi, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chuyển đổi từ suy luận sang tối ưu hóa. Đây là nền tảng cho AI thật sự hiểu và tương tác với thế giới”, Giám đốc khoa học AI của Meta nhấn mạnh.

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

22:53, 27/10/2025

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

18:43, 27/10/2025

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

15:39, 27/10/2025

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

Từ khóa:

AI công nghệ học máy kinh tế số meta mô hình thế giới trí tuệ nhân tạo Vneconomy Yann LeCun

Đọc thêm

Bitcoin vượt 115.000 USD nhờ tín hiệu “hạ nhiệt” trong thương mại Mỹ - Trung

Bitcoin vượt 115.000 USD nhờ tín hiệu “hạ nhiệt” trong thương mại Mỹ - Trung

Tín hiệu “hạ nhiệt” từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạm thời hỗ trợ đà phục hồi của thị trường tiền điện tử, giúp tháng 10 không trở thành giai đoạn tệ nhất của Bitcoin kể từ năm 2015...

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

Thành công ứng dụng AI và 5G của Việt Nam được thể hiện qua bước nhảy vọt về tốc độ Internet di động, nhờ cung cấp đủ phổ tần (100 MHz băng trung và 700 MHz băng thấp), đồng thời duy trì chi phí phổ tần ở mức hợp lý, chỉ chiếm khoảng 6% doanh thu nhà mạng...

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã cập nhật các vấn đề mới trong bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thế giới phù hợp với chính sách và trình độ phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong đó bổ sung quy định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo để xử lý vấn đề phát sinh từ xu hướng mới…

Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

Việt Nam xác định phát triển AI bền vững dựa trên bốn trụ cột chính gồm thể chế AI, sơ sở hạ tầng AI, nhân tài AI và nền văn hóa AI…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thế giới

2

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Bất động sản

3

Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Chứng khoán

4

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Dân sinh

5

Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm làm sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy