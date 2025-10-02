Chân dung tỷ phú George Soros, người bị ông Trump dọa điều tra

Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích ông Soros, thậm chí vào tuần trước còn đề xuất rằng ông và con trai ông là Alex Soros nên bị điều tra...

Ông George Soros, một trong những nhà đầu tư - tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi chính trị và xã hội trong nhiều năm qua, bao gồm sự chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Với sự nghiệp đầu tư thành công và các hoạt động tài trợ rộng lớn, Soros không chỉ nổi bật trong giới tài chính mà còn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong các phong trào xã hội và chính trị. Tuy nhiên, ông cũng là đối tượng của nhiều sự công kích và các thuyết âm mưu, đặc biệt từ phía các chính trị gia cánh hữu như ông Trump.

Ông Soros, sinh năm 1930 tại Hungary, đã trải qua thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã trước khi chuyển đến London và sau đó là Mỹ. Ông tốt nghiệp Trường Kinh tế London vào năm 1952 và bắt đầu sự nghiệp tài chính của mình tại Mỹ vào năm 1956. Năm 1970, ông thành lập quỹ đầu tư Soros Fund Management, nơi ông đã xây dựng phần lớn tài sản của mình. Đặc biệt, ông nổi tiếng với sự kiện "Thứ Tư Đen" vào năm 1992, khi ông kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ việc đặt cược chống lại đồng bảng Anh.

Theo hãng tin CNN, Soros không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp đầu tư mà còn với các hoạt động từ thiện và tài trợ tích cực. Ông đã thành lập Open Society Foundations, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với mục tiêu thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và cải cách xã hội. Tính đến nay, tổ chức này đã chi hơn 24 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có 1,2 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2024. Các khoản tài trợ của Soros thường tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công bằng chủng tộc, cải cách chính sách chống ma túy và chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các hoạt động của Soros không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực. Ông thường xuyên bị chỉ trích bởi các chính trị gia cánh hữu, những người cho rằng ông là một "nhà thao túng cực tả" và là "bậc thầy giật dây" trong các phong trào chính trị.

Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích ông Soros, thậm chí vào tuần trước còn đề xuất rằng ông và con trai ông là Alex Soros nên bị điều tra vì các hoạt động tài trợ của họ. Ông Trump cáo buộc ông Soros tài trợ cho các cuộc biểu tình bạo lực và vi phạm Rico - một đạo luật thường được sử dụng để chống tội phạm có tổ chức.

Các cáo buộc này thường dựa trên các báo cáo từ các nhóm giám sát bảo thủ, như Capital Research Center, cho rằng Open Society Foundations đã tài trợ cho các nhóm ủng hộ khủng bố. Tuy nhiên, tổ chức của ông Soros đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này, khẳng định rằng các hoạt động của họ hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền.

Ông Soros cũng là một nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân chủ tại Mỹ. Ông đã đóng góp 125 triệu USD cho một siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) theo trường phái tự do vào năm 2021, và trước đó đã tài trợ cho nhiều chiến dịch và tổ chức chính trị khác. Mặc dù bị chỉ trích là "đại diện của phe cực tả", Soros từng thừa nhận rằng ông không hoàn toàn không có thiên kiến chính trị, nhưng cũng cho rằng chính phủ cần hoạt động hiệu quả hơn.

Một trong những trường hợp thú vị liên quan đến ông Soros là ông Scott Bessent, người từng là đối tác quản lý tại văn phòng London của Soros Fund Management và sau đó là giám đốc đầu tư chính của công ty này. Ông Bessent đã rời Soros Fund Management vào năm 2015 để thành lập quỹ đầu tư riêng của mình, Key Square Group, với số vốn đầu tư 2 tỷ USD từ Soros. Ông Bessent từng so sánh ông Trump với ông Soros, cho rằng cả hai có những đặc điểm và hành vi tương tự.

Hiện nay, ông Bessent đang là Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính quyền của ông Trump.

Ông Soros cũng thường xuyên bị chỉ trích bởi các nhân vật nổi tiếng khác, như tỷ phú Elon Musk, người đã so sánh ông với nhân vật phản diện Magneto trong truyện tranh. Ông Musk, người đã vận động cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, cho rằng ông Soros muốn phá hoại nền văn minh và ghét nhân loại. Những chỉ trích này thường mang tính chất bài Do Thái, khi ông Soros bị gán cho biệt danh là một "nhà toàn cầu hóa" bí mật thao túng tài chính quốc tế.

Dù bị chỉ trích, ông Soros vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện và tài trợ của mình. Ông đã đóng góp 18 tỷ USD cho Open Society Foundations vào năm 2017, nâng tổng số tiền tài trợ của ông từ năm 1984 lên 32 tỷ USD. Ông từng chia sẻ rằng thành công trong thị trường tài chính đã cho ông sự độc lập hơn hầu hết mọi người, và điều này buộc ông phải đứng lên cho các vấn đề gây tranh cãi khi người khác không thể.