Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 kêu gọi truy tố tỷ phú George Soros - một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ - về tội tống tiền và tham nhũng, cáo buộc ông Soros hỗ trợ “các cuộc biểu tình bạo lực” trên khắp nước Mỹ - tờ báo Financial Times đưa tin.

Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng ông Soros, 95 tuổi, và người con trai “theo phái cực tả” của ông Soros là ông Alex - người đứng đầu tổ chức từ thiện của gia đình Soros - “nên bị buộc tội theo đạo luật Rico”. Đây là một đạo luật thường được sử dụng để chống tội phạm có tổ chức.

“Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ điên rồ này xé nát nước Mỹ nữa. Soros và nhóm của ông ta đã gây ra thiệt hại lớn cho đất nước chúng ta!” ông Trump nói thêm. Lời công kích này được đưa ra sau khi các trang tin tức cánh hữu gần đây nói rằng Open Society Foundations (OSF) - tổ chức từ thiện của ông Soros vì các mục đích tiến bộ - đang tài trợ cho các cuộc biểu tình, đặc biệt là biểu tình chống lại việc chính quyền ông Trump triển khai quân đội ở Washington DC.

Một phát ngôn viên của OSF phản hồi những bình luận của ông Trump: “Những cáo buộc này là thái quá và sai sự thật. OSF không ủng hộ hoặc tài trợ cho các cuộc biểu tình bạo lực”.

Sự công kích chống lại ông Soros - một người Do Thái là mục tiêu thường xuyên của phong trào cánh hữu Maga (Make America Great Again, khẩu hiệu “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump) - là động mới nhất của vị Tổng thống nhằm vào các đối thủ chính trị bằng các hành động pháp lý.

Trong vài tháng qua, ông Trump đã nhiều lần đe dọa truy tố hoặc bỏ tù các chính trị gia, bao gồm cả đối thủ tranh cử tổng thống trước đây với ông, bà Kamala Harris, và ứng cử viên thị trưởng New York của đảng Dân chủ - ông Zohran Mamdani. Ông Trump đã ra lệnh mở một cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Joe Biden và các trợ lý của ông, đồng thời đề xuất một cuộc điều tra hình sự đối với ông Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey và là đồng minh một thời.

Tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám nhà ông John Bolton, một cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, người đã trở thành một nhà phê bình mạnh mẽ các chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng.

Ông Trump từ lâu đã có những lời lẽ gay gắt đối với gia đình Soros, những người nằm trong số các nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của bà Harris, với số tiền tài trợ 85 triệu USD. Trong phiên tòa hình xét xử ông Trump ở bang New York vào năm ngoái, ông Trump liên tục nhấn mạnh rằng công tố viên Alvin Bragg đã được ông Soros hậu thuẫn.

Bản thân ông Trump đã phải đối mặt với các cáo buộc Rico từ các công tố viên tiểu bang ở Georgia về những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vụ án bị đình trệ sau khi công tố viên đầu tiên trong vụ này bị một tòa án cấp cao hơn loại bỏ.

Lời đe dọa mới nhất của ông Trump nhằm vào ông Soros đã nhận được sự ủng hộ từ tỷ phú Elon Musk, người đã viết trên mạng xã hội rằng “đã đến lúc phải hành động trực tiếp chống lại Soros”.

Ông Musk trước đây đã đổ lỗi cho ông Soros về các cuộc biểu tình bên ngoài các đại lý Tesla vào thời điểm ông tham gia công tác trong chính quyền ông Trump.