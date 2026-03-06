Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản duy trì đà tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2026

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong hai tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong khi sản xuất trồng trọt có một số điều chỉnh về diện tích và tiến độ gieo trồng, chăn nuôi lợn và gia cầm phục hồi tích cực, nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá nhờ giá bán thuận lợi.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 2/2026, sản xuất nông nghiệp trên cả nước chủ yếu tập trung vào gieo trồng và chăm sóc lúa đông xuân cùng các loại cây hoa màu. Tính đến ngày 20/2/2026, cả nước gieo cấy được 2,73 triệu ha lúa đông xuân, giảm 58 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước.

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA ĐÔNG XUÂN GIẢM

Trong đó, miền Bắc gieo cấy khoảng 854 nghìn ha, giảm hơn 24 nghìn ha. Tiến độ gieo cấy chậm hơn do nhiều địa phương tập trung vào trà xuân muộn nhằm hạn chế thiệt hại cho mạ và lúa mới cấy trước thời tiết rét đậm, rét hại đầu vụ. Ngoài ra, tháng 2/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên một số diện tích chưa kịp gieo cấy đúng kế hoạch. Một số địa phương có diện tích giảm đáng kể như Bắc Ninh giảm 19,1 nghìn ha, Ninh Bình giảm 5,9 nghìn ha và Hải Phòng giảm 1,6 nghìn ha.

Tại miền Nam, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 1,88 triệu ha, giảm 33,9 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1,23 triệu ha, giảm 32,2 nghìn ha. Việc giảm diện tích chủ yếu do các địa phương chuyển đổi một phần đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Ở các tỉnh phía Nam, một số diện tích lúa đông xuân sớm đã bắt đầu thu hoạch với khoảng 253,1 nghìn ha, giảm 15,6 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Tiến độ thu hoạch chậm hơn do thời tiết mưa nhiều và lịch xuống giống muộn.

Đối với vụ lúa mùa 2025-2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo trồng ước đạt 171,7 nghìn ha, giảm 20,1 nghìn ha so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết đầu vụ mưa nhiều và quá trình cơ cấu lại mùa vụ tại các địa phương. Trong đó, Cần Thơ giảm 10,6 nghìn ha do chuyển sang các vụ thu đông và đông xuân có năng suất cao hơn; An Giang giảm 7,4 nghìn ha do chuyển sang nuôi tôm và xây dựng hồ trữ nước ngọt; Cà Mau giảm 4,8 nghìn ha vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tính đến ngày 20/2, các tỉnh trong vùng đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa mùa với diện tích 168,1 nghìn ha, giảm 23,7 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất toàn vùng ước đạt 54,1 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ trước, nhưng sản lượng vẫn giảm còn khoảng 909,6 nghìn tấn do diện tích gieo trồng thu hẹp.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn trâu bò tiếp tục xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế thấp, giá tiêu thụ thiếu ổn định trong khi chi phí thức ăn, con giống và công chăm sóc vẫn ở mức cao. Việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại nhiều địa phương và tốc độ tái đàn chậm cũng góp phần làm giảm quy mô đàn.

Ngược lại, chăn nuôi lợn tiếp tục xu hướng phục hồi sau giai đoạn khó khăn trước đây. Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tái đàn và phát triển mô hình chăn nuôi trang trại gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, đàn lợn tại một số địa phương tăng khá so với cùng kỳ năm trước như Gia Lai tăng 9,4%, Lâm Đồng tăng 7,5%, Lào Cai tăng 6,8%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,8%, Đắk Lắk tăng 2,8% và Đồng Nai tăng 2,4%.

Chăn nuôi gia cầm duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ chu kỳ nuôi ngắn và khả năng quay vòng vốn nhanh. Nhu cầu tiêu dùng thịt và trứng gia cầm tăng cao trong dịp Tết cũng thúc đẩy các cơ sở chăn nuôi mở rộng quy mô sản xuất. Một số địa phương ghi nhận mức tăng khá về đàn gia cầm như Nghệ An tăng 7,4%, Thanh Hóa tăng 5,8%, Tây Ninh tăng 3,6% và Đồng Nai tăng 2,8%.

LÂM NGHIỆP TĂNG KHAI THÁC GỖ, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hoạt động trồng rừng và khai thác gỗ diễn ra thuận lợi nhờ thời tiết khô ráo. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng 2/2026 ước đạt 11,8 nghìn ha, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm 2025. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt khoảng 7 triệu cây, giảm 5,8%.

Ngược lại, sản lượng gỗ khai thác tăng khá, đạt khoảng 1,38 triệu m³, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp người dân tăng cường thu hoạch các diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, diện tích rừng trồng mới cả nước ước đạt 21,7 nghìn ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 2,63 triệu m³, tăng 0,9%. Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại trong hai tháng đầu năm là 48,4 ha, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 1,28 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 946,9 nghìn tấn, tăng 2,7%; tôm đạt 132,6 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với ngành thuỷ sản, Cục Thống kê cho hay sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 2/2026 ước đạt 665,4 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 489,3 nghìn tấn, tôm đạt 73,3 nghìn tấn và các loại thủy sản khác đạt 102,8 nghìn tấn.

Nuôi trồng thủy sản là động lực chính của tăng trưởng với sản lượng đạt 381,4 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 271,8 nghìn tấn, tăng 5,1%; tôm đạt 62,3 nghìn tấn, tăng 7,4%.

Sản lượng cá tra đạt khoảng 128,6 nghìn tấn, tăng 5,7% nhờ giá cá tra nguyên liệu tăng và thị trường tiêu thụ thuận lợi, khuyến khích người dân mở rộng thả nuôi. Sản lượng tôm đạt khoảng 62,3 nghìn tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước do giá tôm nguyên liệu tăng và nhu cầu chế biến, xuất khẩu trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt 39,6 nghìn tấn, tăng 8,5%; tôm sú đạt 17,7 nghìn tấn, tăng 6%.

Ngược lại, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng giảm nhẹ, đạt khoảng 284 nghìn tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động khai thác bị gián đoạn trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.