Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026

Thứ Năm, 12/02/2026
Ngô Huyền
12/02/2026, 07:14
Các tỉnh thành đang cho thấy quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng cho kinh tế...
Để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, trong năm 2026, Nhà nước dự kiến dành khoảng 95.000 tỷ đồng từ ngân sách cho lĩnh vực này.
Cùng với đó, thời gian qua, nhiều tỉnh thành cũng đã công bố kế hoạch phân bổ ngân sách cụ thể để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm nay.
Trong đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên bố trí tới 4% tổng chi ngân sách (khoảng 9.000 tỷ đồng/năm) cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đặt ra mục tiêu giải ngân 100% cho các nhiệm vụ được phê duyệt. Thành phố coi đây là cực tăng trưởng quan trọng trong mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số.
Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57 năm 2026, các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Thủ đô được tổ chức theo chuỗi bốn bước khép kín, từ xác định bài toán đến mời doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ tham gia giải quyết.
Thành phố đặt mục tiêu tái cấu trúc đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ; triển khai chương trình 1.000 tiến sĩ gắn với giải quyết bài toán thực tiễn của Thủ đô, cùng ba trung tâm thử nghiệm - chuẩn hóa công nghệ trọng điểm.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giữa tháng 1 vừa qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cũng cho biết Thành phố đã bố trí 12.705 tỷ đồng cho khoa học công nghệ trong dự toán ngân sách năm 2026, chiếm 4,16% tổng chi ngân sách thành phố.
Thành phố đề xuất ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: hình thành sàn giao dịch công nghệ nhằm kết nối nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp với viện – trường; xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, trong đó thí điểm chính sách cho vay bằng tài sản trí tuệ; và thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có sự tham gia của ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất hai nhiệm vụ bổ sung là thí điểm thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu và triển khai cơ chế sandbox quản lý tài sản số, tiền số tại Trung tâm Tài chính quốc tế.
Mới đây nhất, ngày 10/2, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035” trên địa bàn thành phố năm 2026.
Kinh phí thực hiện đề án trong năm 2026 hơn 132,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước và lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, đề án của các đơn vị, cùng với nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Sau nhịp hồi trở lại trên 70.000 USD, sau đợt giảm giá mạnh ngày 5/2, Bitcoin không thể giữ được đà tăng và chủ yếu dao động trong biên độ 66.000–72.000 USD. Tính đến thứ Năm, giá vẫn thấp hơn khoảng 47% so với đỉnh kỷ lục...
Hệ thống trí tuệ nhân tạo phải có sự kiểm soát của con người, phải duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người; con người có thể giám sát, tạm dừng hoặc vô hiệu hóa hệ thống khi có nguy cơ gây hại...
Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định của con người…
Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…
VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: