Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026

Các tỉnh thành đang cho thấy quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng cho kinh tế...

Để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, trong năm 2026, Nhà nước dự kiến dành khoảng 95.000 tỷ đồng từ ngân sách cho lĩnh vực này.

Cùng với đó, thời gian qua, nhiều tỉnh thành cũng đã công bố kế hoạch phân bổ ngân sách cụ thể để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm nay.

Trong đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên bố trí tới 4% tổng chi ngân sách (khoảng 9.000 tỷ đồng/năm) cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đặt ra mục tiêu giải ngân 100% cho các nhiệm vụ được phê duyệt. Thành phố coi đây là cực tăng trưởng quan trọng trong mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57 năm 2026, các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Thủ đô được tổ chức theo chuỗi bốn bước khép kín, từ xác định bài toán đến mời doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ tham gia giải quyết.

Thành phố đặt mục tiêu tái cấu trúc đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ; triển khai chương trình 1.000 tiến sĩ gắn với giải quyết bài toán thực tiễn của Thủ đô, cùng ba trung tâm thử nghiệm - chuẩn hóa công nghệ trọng điểm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giữa tháng 1 vừa qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cũng cho biết Thành phố đã bố trí 12.705 tỷ đồng cho khoa học công nghệ trong dự toán ngân sách năm 2026, chiếm 4,16% tổng chi ngân sách thành phố.

Thành phố đề xuất ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: hình thành sàn giao dịch công nghệ nhằm kết nối nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp với viện – trường; xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, trong đó thí điểm chính sách cho vay bằng tài sản trí tuệ; và thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có sự tham gia của ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất hai nhiệm vụ bổ sung là thí điểm thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu và triển khai cơ chế sandbox quản lý tài sản số, tiền số tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Mới đây nhất, ngày 10/2, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035” trên địa bàn thành phố năm 2026.

Kinh phí thực hiện đề án trong năm 2026 hơn 132,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước và lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, đề án của các đơn vị, cùng với nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.