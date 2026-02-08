Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 9 dấu ấn tiêu biểu năm 2025

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 10 đạo luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thể chế cho phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước...

Ngày 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả bình chọn các thành tựu, sự kiện tiêu biểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ghi dấu những bước tiến quan trọng mang tầm chiến lược đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

1. Quốc hội thông qua 10 đạo luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thể chế cho phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

2. Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945 - 02/9/2025); và phát hành đặc biệt các bộ tem quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025); Kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Công an nhân dân (1945 - 2025); Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

3. Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận - Trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia.

4. Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo sản phẩm xe thiết giáp bằng công nghệ trong nước (xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC 02)

5. Làm chủ và áp dụng thành công quy trình công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP trong giám định hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.

6. Phủ sóng mạng 5G toàn quốc, phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

7. Nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa quốc tế vắc-xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE.

8. Làm chủ và thương mại hóa 2 dòng sản phẩm nhiên liệu đặc chủng Jet A 1K và DO L- 62

9. Công ước Hà Nội - Dấu mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.