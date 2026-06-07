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Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/5-6/6/2026: Áp lực tăng lãi suất thấy rõ, thế giới chờ vụ IPO của SpaceX

An Huy

07/06/2026, 09:43

Giữa lúc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có bước tiến cụ thể và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, áp lực tăng lãi suất tiếp tục là một chủ đề lớn trên thị trường tài chính toàn cầu...

Chủ tịch Michael Saylor của Strategy tại một sự kiện. Động thái bán bitcoin của công ty này là một nguyên nhân chính khiến giá bitcoin sụt giảm mạnh trong tuần này - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch Michael Saylor của Strategy tại một sự kiện. Động thái bán bitcoin của công ty này là một nguyên nhân chính khiến giá bitcoin sụt giảm mạnh trong tuần này - Ảnh: Bloomberg.

Trong lúc xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ duy trì, nhà đầu tư ngóng chờ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của SpaceX.

Cũng trong tuần này, chính quyền Tổng thống Donald Trump có những động thái đáng chú ý mới về thuế quan.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 30/5-6/6/2026 do VnEconomy điểm lại:

Áp lực tăng lãi suất hiện rõ ở các nền kinh tế lớn

Trong số các ngân hàng trung ương lớn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay. Khả năng Fed tăng lãi suất được củng cố sau khi Bộ Lao động Mỹ vào ngày 5/6 công bố báo cáo cho thấy nước này có 172.000 việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vượt xa mức kỳ vọng là 85.000 công việc mới. Sau báo cáo này, thị trường đặt cược khả năng 72% Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Cùng với đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều được dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 6 này.

Deutsche Bank: Fed có thể đã kết thúc chu kỳ giảm lãi suất
Ông Powell: Fed đang trải qua “bài kiểm tra sức ép”
Lạm phát ở eurozone đạt đỉnh 3 năm, ECB chuẩn bị tăng lãi suất
ECB có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6

Một số thị trường chứng khoán tăng nóng, tiếp tục có những cảnh báo điều chỉnh

Được dẫn dắt bởi xu hướng tăng của cổ phiếu chip trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, một số thị trường chứng khoán như Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới trong tuần này. Tuy nhiên, về cuối tuần, một số dấu hiệu suy yếu đã xuất hiện. Cùng với đó, việc xu hướng tăng tập trung ở một số ít cổ phiếu cũng đã dẫn tới những cảnh báo bong bóng và rủi ro điều chỉnh.

CEO Goldman Sachs: Lòng tham đang lấn át nỗi sợ trên Phố Wall
Hàn Quốc vượt Ấn Độ thành thị trường chứng khoán lớn thứ 6 thế giới
Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu
Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì cổ phiếu chip bị bán tháo, bitcoin mất mốc 60.000 USD, giá dầu đi xuống
SoftBank vượt Toyota thành công ty có vốn hóa lớn nhất Nhật Bản

Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa có bước tiến rõ rệt

Bất chấp những vụ tấn công rải rác của lực lượng hai bên, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục các nỗ lực đàm phán hòa bình trong tuần này. Một diễn biến tích cực là Israel và Lebanon đã nhất trí thực thi một thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, tiến trình đàm phán để kết thúc cuộc chiến ở Vùng Vịnh vẫn chưa có sự đột phá.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng toàn cầu cho thấy sự căng thẳng lớn về nguồn cung. Một số chuyên gia lo ngại rằng ngay cả khi eo biển Hormuz sớm được mở lại, nguồn cung dầu đi qua eo biển này cũng khó hồi phục về mức cũ.

Giao thông ở eo biển Hormuz đang cải thiện nhờ sự hỗ trợ của Mỹ
Xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể sẽ không hồi phục được về mức trước chiến tranh
Giá gạo ở châu Á tăng 20% trong 1 tháng
Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản giảm một nửa do chiến tranh
OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài
Tỷ phú vận tải biển Hy Lạp: “Thà phải đóng phí để đi qua eo biển Hormuz”
Chiến tranh Iran có khiến thế giới sớm chạm đỉnh nhu cầu dầu?

Đồng yên vẫn đương đầu áp lực giảm giá, bất chấp nỗ lực can thiệp của Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với USD kết thúc tuần ở mức hơn 160 yên đổi 1 USD, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và xóa sạch thành quả tăng sau đợt can thiệp tỷ giá của Chính phủ Nhật Bản hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5. Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn là một nguồn áp lực mất giá chính đối với yên. Thị trường đang kỳ vọng một đợt tăng lãi suất của BOJ trong tháng 6 có thể giúp yên hồi phục, đồng thời cũng dự báo Tokyo có thể triển khai thêm một đợt can thiệp mới.

Bất chấp nỗ lực can thiệp của Nhật Bản, đồng yên vẫn suy yếu
Nhật Bản bơm kỷ lục gần 74 tỷ USD để hỗ trợ đồng yên

CEO mới của Berkshire Hathaway bắt đầu có những thương vụ lớn

Sau khi chính thức tiếp quản cương vị CEO của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vào đầu năm nay, ông Greg Abel bắt đầu có những thương vụ đầu tư lớn. Tuần vừa rồi, Berkshire tuyên bố mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD, đồng thời quyết định rót 10 tỷ USD mua cổ phiếu Alphabet.

Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới
Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Trái chiều hoạt động sản xuất tại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới

Các số liệu thống kê công bố trong tuần này cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc có những dấu hiệu của sự suy yếu, trong khi sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất 4 năm - một dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang trụ vững dưới sức ép của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Sản xuất tại Trung Quốc giảm tốc, xuất khẩu vẫn là điểm sáng
Hoạt động sản xuất của Mỹ tăng mạnh nhất 4 năm

Vàng bị bán tháo dù vị thế dài hạn của vàng tiếp tục đi lên

Giá vàng giảm mạnh trong tuần này do mối lo lạm phát cao sẽ dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn. Tuy nhiên, theo ECB, vàng đã trở thành tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ.

ECB: Vàng vượt trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu
Giá vàng lao dốc sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust ồ ạt xả hàng

Một số động thái thuế quan mới của Mỹ

Dù bận rộn với cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, chính quyền ông Trump vẫn có những động thái liên quan tới thuế quan trong tuần này, cho thấy thuế quan tiếp tục là một ưu tiên chính sách trong chương trình nghị sự của vị Tổng thống đến từ Đảng Cộng hòa. Với thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ, Washington đang đẩy mạnh các phương án thay thế để áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu.

Mỹ tính áp thuế quan trừng phạt 25% với Brazil
Tổng thống Trump điều chỉnh thuế quan với nhôm, thép và đồng
Mỹ áp thuế quan 10-12,5% lên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ
Sau thuế đối ứng, chính quyền Trump đang âm thầm xây dựng lại cỗ máy thuế quan

Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất 3 năm rưỡi

Trong phiên ngày 5/6, giá bitcoin có lúc giảm dưới mức 60.000 USD/bitcoin, thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Trong vòng 7 ngày tính đến ngày 7/6, giá bitcoin đã giảm hơn 18%. Một nguyên nhân quan trọng được cho là việc công ty “kho bạc bitcoin” Strategy có động thái bán ra.

Giá bitcoin giảm sâu sau động thái bán ra của Strategy
Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì cổ phiếu chip bị bán tháo, bitcoin mất mốc 60.000 USD, giá dầu đi xuống

Thế giới chờ vụ IPO lịch sử của SpaceX

Cổ phiếu SpaceX - công ty khai phá vũ trụ do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk sáng lập và điều hành - sẽ chính thức được niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ vào tuần tới. Theo dự kiến, vụ phát hành này sẽ thu về 75 tỷ USD, trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử thế giới.

IPO của SpaceX: Định giá công ty gần 1,8 nghìn tỷ USD, tài sản của Elon Musk sẽ vượt 1 nghìn tỷ USD
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