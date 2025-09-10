Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

“Chạy đua” triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số

Nam Anh

10/09/2025, 09:31

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung, trình Chính phủ trước ngày 30/9/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 9/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số (Kế hoạch).

Theo Kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng hai Nghị định, gồm (1)- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số; (2)- Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 01 Nghị định, là Nghị định quy định thẩm quyền, nội dung quản lý đối với tài sản số trong lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính cũng chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn các Luật khác trong đó bao gồm các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Công nghiệp công nghệ số. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng 01 Nghị định; Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 04 Nghị định. Trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng 05 Thông tư hướng dẫn chi tiết. Thời gian trình: Trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. Thời điểm có hiệu lực: Ngày 1/1/2026.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố rà soát, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong Luật Công nghiệp công nghệ số theo lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số (khoản 1 Điều 9 của Luật Công nghiệp công nghệ số), trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Đối với phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số (khoản 5 Điều 18 của Luật Công nghiệp công nghệ số), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghiệp công nghệ số về chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số trong cơ sở giáo dục. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Công nghiệp công nghệ số về chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Về Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số (Điều 34 của Luật Công nghiệp công nghệ số), Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê để xây dựng, duy trì, quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số, cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số theo quy định của pháp luật về giá. Tối đa 01 năm sau khi Hệ thống thông tin quốc gia về Công nghiệp công nghệ số S đi vào hoạt động, ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số, cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số.

Về công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn (khoản 3 Điều 37 của Luật Công nghiệp công nghệ số).

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất cập nhật Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn 2050 phù hợp yêu cầu quản lý theo từng thời kỳ.

Về dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm chất lượng dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số theo quy định của pháp luật về dữ liệu.

