Chế độ ăn keto giúp bệnh nhân động kinh kháng thuốc giảm cơn giật

Hội Chống động kinh Việt Nam vừa qua đã tổ chức Hội nghị khoa học cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị động kinh tại Nghệ An, với sự tham dự của 200 cán bộ y tế, các bác sĩ, chuyên gia thần kinh và dinh dưỡng đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước và quốc tế.

Sự kiện có sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS.BS Phan Việt Nga – Chủ tịch Hội Chống động kinh Việt Nam và GS. Lim Kheng Seang – đại diện Liên đoàn Quốc tế Chống Động kinh khu vực châu Á – châu Đại Dương.

TIẾN BỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÔNG DÙNG THUỐC MANG LẠI HIỆU QUẢ RÕ RỆT

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ những cập nhật mới trong chẩn đoán cũng như các phương pháp điều trị động kinh hiện nay. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, các hướng tiếp cận không dùng thuốc tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto).

Theo các báo cáo khoa học, chế độ ăn keto đã được ứng dụng trong điều trị động kinh hơn 100 năm, nhất là đối với bệnh nhân kháng thuốc. Phương pháp này được thiết kế với hàm lượng chất béo cao, protein vừa phải và rất ít carbohydrate, giúp cơ thể chuyển sang trạng thái sinh ceton (ketosis), từ đó tác động tích cực đến hoạt động điện học của não.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận, chế độ ăn này có thể giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật ở một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân, trong đó có những trường hợp kiểm soát hoàn toàn cơn động kinh. Ở người trưởng thành, hiệu quả giảm cơn cũng được ghi nhận với tỷ lệ khác nhau tùy theo từng mô hình áp dụng.

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Không chỉ góp phần kiểm soát cơn co giật, phương pháp này còn mở ra khả năng giảm liều thuốc hoặc hạn chế tác dụng phụ trong quá trình điều trị lâu dài, qua đó giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh.

Dẫn các nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng của 40 bệnh nhi động kinh kháng thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Doãn Ngọc Ánh - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết ghi nhận 19,2% bệnh nhân hết cơn, 38,5% giảm 90-100% số cơn sau 12 tuần. Ngoài kiểm soát cơn, tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi cũng được cải thiện sau can thiệp.

Thực đơn chế độ ăn keto cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc.

Hội nghị không chỉ là dịp cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến vào thực tiễn tại Việt Nam. Việc kết hợp giữa điều trị y khoa và dinh dưỡng đang dần trở thành xu hướng trong quản lý bệnh động kinh, đặc biệt với các trường hợp kháng thuốc. Các chuyên gia kỳ vọng, với sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực, người bệnh sẽ có thêm cơ hội kiểm soát bệnh tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tương lai.

DINH DƯỠNG Y HỌC HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TUÂN THỦ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Song song với các tiến bộ chuyên môn, việc hỗ trợ người bệnh tiếp cận và duy trì chế độ ăn keto cũng được nhấn mạnh. Các chuyên gia cho rằng, để đạt hiệu quả, người bệnh cần được hướng dẫn bài bản và theo dõi chặt chẽ từ đội ngũ y tế.

Trong thực tế, việc xây dựng thực đơn phù hợp, dễ áp dụng và đảm bảo khẩu vị đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh duy trì chế độ ăn lâu dài. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn keto có thể được thực hiện theo 3 hình thức: chế độ ăn từ thực phẩm; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (food for special dietary uses) hoặc thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) dạng uống liền. Hiện nay trên thị trường có sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 - hương vani dạng uống liền do Công ty Ajinomoto Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương vani.

Với hơn 100 năm kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng "Khoa học về axit amin" (AminoScience), cùng sự am hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng và Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 phát triển bộ thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đảm bảo đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Đây là tài liệu tham khảo quan trọng cho bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kinh, chuyên gia dinh dưỡng, cũng như bệnh nhân và người nhà, giúp hình dung rõ hơn về chế độ ăn, đồng thời nắm được công thức và giải pháp chuẩn bị bữa ăn, từ đó hỗ trợ người bệnh duy trì chế độ keto dễ dàng và thuận tiện hơn.

Công ty cũng tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà mắc động kinh kháng thuốc. Đăng ký tham gia tại: Fanpage: KetoVie - Đồng hành kiểm soát động kinh. Điện thoại: 024 3640 6688.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang triển khai nhiều sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng, tiêu biểu như chương trình Bữa ăn học đường (cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho hơn 4.400 trường tiểu học với 2,5 triệu học sinh mỗi năm) và chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em với hơn 22.000 cán bộ y tế tham gia, hơn 2 triệu bà mẹ truy cập và ứng dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Thông qua những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".