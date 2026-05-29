Giới trẻ đang “làm giàu” cho thị trường chứng chỉ kỹ năng
Hải Yến
29/05/2026, 15:32
Kỷ nguyên số đang đặt ra những yêu cầu mới cho thị trường lao động, vượt xa tốc độ cập nhật của mô hình giáo dục truyền thống. Trong bối cảnh đó, các chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn (micro-credentials) bùng nổ như một giải pháp để người lao động bổ sung năng lực kịp thời...
Sự
bùng nổ của AI, dữ liệu lớn và tự động hóa đang làm thay đổi cấu trúc việc làm và tuyển dụng toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Theo báo cáo “Tương lai Việc làm 2025” của Diễn
đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ
thay đổi trước năm 2030.
Đồng thời, 50% lực lượng lao động toàn cầu đã tham gia
các chương trình đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng như một phần trong chiến lược
học tập dài hạn của doanh nghiệp. Báo
cáo nhấn mạnh “tinh thần hiếu kỳ và học tập suốt đời” đã trở thành những kỹ
năng cốt lõi được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu.
Theo bà Saadia Zahidi,
Giám đốc điều hành WEF, sự bùng nổ của AI và công nghệ đang tái định hình mọi
lĩnh vực ngành nghề. Thực tế này đang đặt giáo dục đại học trước một thách thức
lớn về tính thời điểm: một chương trình cử nhân thường kéo dài tới 4 năm, trong
khi công nghệ có thể thay đổi chỉ sau vài tháng.
Sự
lệch pha về tốc độ này khiến khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực
tế của thị trường ngày càng bị nới rộng. Trong khi đó, tiêu chí tuyển dụng đang
dịch chuyển mạnh mẽ sang tư duy dựa trên kỹ năng thực tế và khả năng học tập
liên tục.
DOANH
NGHIỆP TOÀN CẦU ĐANG TUYỂN NGƯỜI DỰA TRÊN KỸ NĂNG
Sự
thay đổi mang tính bước ngoặt hiện nay bắt nguồn từ chính tư duy của nhà tuyển
dụng. Trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, dữ liệu, marketing số hay an ninh mạng,
doanh nghiệp đang có xu hướng ưu tiên năng lực thực tế thay vì bằng cấp thuần
túy.
Một
nghiên cứu trên nền tảng arXiv cho thấy nhu cầu tuyển dụng các vị trí AI tại
Anh tăng 21% giai đoạn 2018 - 2024, trong khi yêu cầu về bằng đại học trong các
tin tuyển dụng lại giảm 15%. Đáng chú ý, các kỹ năng về AI còn mang lại mức cộng
hưởng thu nhập (wage premium) lên tới 23%, vượt trội so với nhiều bằng cấp phổ
thông khác.
Xu
hướng tuyển dụng ưu tiên kỹ năng này cũng được Tổ chức OECD khẳng định trong
báo cáo “Bridging Talent Shortages in Tech” (2024), trong đó nhấn mạnh chứng chỉ
kỹ năng ngắn hạn, khóa đào tạo thực chiến cấp tốc và các khóa học trực tuyến mở
đang là những công cụ then chốt giúp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực
công nghệ toàn cầu.
Trong
bối cảnh đó, sức hút của các chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn không chỉ đến từ sự tiện
lợi, mà còn được thúc đẩy bởi áp lực chi phí giáo dục. Tại Mỹ và châu Âu, học
phí đại học tăng vọt đang khiến người học tìm kiếm những lựa chọn kinh tế hơn.
Chính vì vậy, các chương trình đào tạo trực tuyến chỉ kéo dài vài tuần với mức
phí thấp nhưng lại sở hữu mô hình “job ready skills” (kỹ năng sẵn sàng cho công
việc), cho phép người học gia nhập thị trường lao động ngay lập tức trở thành lựa
chọn phù hợp hơn với nhiều người.
Điển
hình có thể kể đến Chứng chỉ Nghề nghiệp Google trên Coursera, tập trung vào
các lĩnh vực "nóng" như Phân tích dữ liệu, Thiết kế UX hay An ninh mạng,...
đã thu hút hơn 148 triệu người học toàn cầu. Ông Rav Ahuja, Giám đốc Chương
trình Toàn cầu của IBM Skills Network, nhận định rằng việc tích hợp chứng chỉ
ngắn hạn vào hệ thống tín chỉ chính quy là một "bước chuyển đổi mang tính
nền tảng" của giáo dục hiện đại.
Bên
cạnh yếu tố tài chính, chu kỳ kỹ năng ngày càng ngắn là nguyên nhân then chốt
thứ hai. Trong nền kinh tế số, vòng đời của một kỹ năng chuyên môn không còn
kéo dài hàng thập kỷ mà có thể lỗi thời chỉ sau vài năm.
Sự phát triển của AI
buộc nhân sự phải chuyển sang mô hình học đúng lúc, đúng nhu cầu. Thị trường chứng
chỉ ngắn hạn chính là mảnh ghép hoàn hảo cho nhu cầu này: học nhanh, cập nhật
liên tục và tối ưu hóa chi phí đào tạo ngay trong quá trình làm việc.
SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA GIÁO DỤC VIỆT
NAM
Theo
Báo cáo Thị trường Tuyển dụng 2025 - 2026
của TopCV - được tổng hợp từ dữ liệu của gần 300.000 tin tuyển dụng, khảo sát từ
hơn 3.000 doanh nghiệp và người lao động toàn quốc - các tổ chức hiện nay đang
đặt ưu tiên hàng đầu vào nhóm năng lực thực chiến. Trong đó, kỹ năng ứng dụng
AI, phân tích dữ liệu, tiếp thị số (digital marketing) và năng lực triển khai dự
án thực tế là những điểm cộng lớn.
Thực
tế này lý giải vì sao một bộ phận lớn sinh viên Việt Nam đang chủ động lựa chọn
mô hình "học song song". Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều
bạn trẻ đã tìm kiếm các chứng chỉ chuyên nghiệp như Google Data Analytics (Phân
tích dữ liệu của Google), Meta Social Media Marketing (Tiếp thị mạng xã hội của
Meta), AWS Cloud Practitioner (Điện toán đám mây của Amazon) hay các chứng chỉ
về tối ưu câu lệnh AI (AI prompting),... để bổ khuyết cho chương trình đại học
chính quy.
Đón
đầu xu hướng này, nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng bắt đầu dịch chuyển theo hướng
tích hợp. Trong đó, bằng cách tích hợp trực tiếp các chứng chỉ ngắn hạn vào chương
trình giảng dạy, Trường Đại học FPT đã được Coursera vinh danh với giải thưởng
“Thành tựu xuất sắc về đổi mới sáng tạo AI” tại hội nghị thường niên năm 2025 ở
Las Vegas.
Xu hướng nâng cao năng lực kỹ năng cũng lan tỏa mạnh mẽ trong đội
ngũ giảng viên và nhân sự, với hơn 1.200 người hoàn thành ít nhất một khóa học
AI trên Coursera chỉ trong năm học 2024 - 2025.
Dù
vậy, sự lên ngôi của các chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn không đồng nghĩa với việc bằng
đại học đang mất đi giá trị vốn có. Trong các lĩnh vực đặc thù như nghiên cứu
khoa học, tài chính, luật hay y khoa, bằng cấp chính quy vẫn là bộ lọc và là điều
kiện hành nghề bắt buộc.
Sự dịch chuyển này chỉ đơn giản phản ánh một quy luật
thích nghi tất yếu của cả doanh nghiệp và người lao động trước một thị trường
mà tốc độ đổi mới công nghệ luôn vượt trước chu kỳ đào tạo truyền thống.
Khi
khoảng cách giữa “nhu cầu kỹ năng” và “khả năng cung ứng của giáo dục” ngày
càng thu hẹp, chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn chính là một cơ chế trung gian quan trọng,
giúp kết nối linh hoạt giữa đào tạo học thuật và thực tiễn nghề nghiệp trong nền
kinh tế số.
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026: Cơ hội để F&B Việt bước sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 27/5/2026, THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 – triển lãm thương mại thực phẩm và đồ uống toàn diện hàng đầu châu Á – đã chính thức khai mạc tại IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok...
Sáng ngày 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục dự thi lớp 10 năm 2026, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên…
Không phải ngẫu nhiên mà vải thiều trở thành một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Với người tiêu dùng trong nước, mùa vải gợi cảm giác rất riêng của mùa hè Bắc Bộ cùng vị ngọt thanh đặc trưng khó thay thế…
Việc siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng nhái không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn tạo “dư địa” mới cho doanh nghiệp sản xuất. Những thương hiệu định vị rõ về chất lượng như hay chuyên phát triển dòng sản phẩm đồ chơi tư duy đang dần củng cố được vị thế...
Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người, trên 50% là dân số trẻ, tổng mức tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 70% tỷ trọng GDP. Dự báo đến năm 2045 Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới…
