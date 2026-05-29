Giải đua xe F1 trở thành lựa chọn hấp dẫn của các thương hiệu

An Minh

29/05/2026, 15:59

Formula 1 (F1) - giải đua xe thu hút hơn 1,5 tỷ người xem mỗi mùa - đang nổi lên như một nền tảng tiếp thị không thể bỏ qua của các thương hiệu.

F1 trở thành đấu trường thương hiệu mới của ngành xa xỉ.

Trước áp lực doanh số kéo dài, các thương hiệu xa xỉ đang tìm đến những sân chơi mới để duy trì độ hiện diện và khơi dậy sức hút với người tiêu dùng. Trong số đó, F1 nổi lên như một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất - không chỉ vì quy mô khán giả khổng lồ, mà còn vì tệp người xem đang trẻ hóa nhanh chóng và ngày càng có tỷ lệ nữ giới - nhóm người tiêu dùng chủ chốt - cao hơn.

KHI NHÀ MỐT LẦN ĐẦU TIÊN LÊN ĐƯỜNG ĐUA

Gucci vừa xác nhận sẽ trở thành đối tác tài trợ của đội đua Alpine Formula One - thuộc tập đoàn Renault - kể từ mùa giải 2027. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử F1 một nhà mốt cao cấp gắn tên mình trực tiếp lên một đội đua, với tên gọi chính thức sẽ là Gucci Racing Alpine Formula One Team. Giá trị tài chính của thỏa thuận Gucci với Alpine không được công bố.

Thỏa thuận này là bước đi mới nhất trong chuỗi động thái tái định vị thương hiệu của Gucci sau nhiều năm doanh số sa sút. Trước đó, thương hiệu Italy vừa tổ chức một show diễn quy mô lớn ngay tại Quảng trường Times Square - New York để thu hút sự chú ý trên toàn cầu. 

Show diễn quy mô lớn của Gucci tại Quảng trường Times Square - New York.

Theo Gucci, Gucci Racing sẽ là "nền tảng kinh doanh và trải nghiệm mới, được xây dựng xung quanh các giá trị hiệu suất, độ chính xác, kỷ luật và sự xuất sắc tại giao điểm giữa xa xỉ và thể thao."

Thỏa thuận cũng gắn Gucci chặt hơn với thế giới của Luca de Meo - CEO của Kering, công ty mẹ người Pháp của Gucci, người từng giữ chức Tổng giám đốc Renault. Đội đua Alpine hiện do doanh nhân người Italy Flavio Briatore điều hành, một người bạn lâu năm của ông Luca de Meo, với dày dạn kinh nghiệm trong F1 từ thời Benetton năm 1990. Đội đua này từng vô địch với Michael Schumacher năm 1994 và 1995 dưới màu áo Benetton, và với Fernando Alonso năm 2005 và 2006 dưới màu áo Renault.

Đội đua Alpine hiện do doanh nhân người Italy Flavio Briatore điều hành, một người bạn lâu năm của CEO Kering - ông Luca de Meo.

“Đội đua tại Enstone từ lâu đã nổi tiếng với cách làm khác biệt và từng chứng minh rằng thời trang cũng có thể giành vị trí dẫn đầu trong Formula One,” ông Flavio Briatore chia sẻ, nhắc đến đại bản doanh của đội Alpine F1 tại Oxfordshire, Vương quốc Anh.

Mùa 2025, đội đua Alpine xếp cuối bảng - nhưng đã bắt đầu mùa 2026 khởi sắc hơn, đang đứng thứ năm sau năm vòng đua.

"Formula 1 đã vượt xa khuôn khổ một môn thể thao để trở thành một trong những nền tảng nội dung cao cấp quyền lực nhất thế giới, tiếp cận hơn 1,5 tỷ người mỗi mùa giải và thu hút lượng khán giả trẻ hơn, ngày càng nhiều nữ giới hơn," ông Luca de Meo phát biểu. "Chúng tôi xem đây là nền tảng độc đáo để một thương hiệu xa xỉ mở rộng giới hạn, tạo ra kết nối có ý nghĩa và xây dựng giá trị thương hiệu lâu dài."

THAM VỌNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ SẢN XUẤT XE ĐIỆN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Trong bối cảnh Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) bắt đầu ra thay đổi luật đua F1, yêu cầu các đội đua phải sử dụng động cơ hybrid kết hợp giữa xăng và điện từ năm nay, thương hiệu ô tô điện BYD đang thể hiện tham vọng dấn thân vào thị trường “béo bở” này.

Theo tờ Financial Times, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán với Christian Horner - cựu lãnh đạo đội đua Red Bull Racing - tại Cannes. Phó Chủ tịch điều hành BYD, bà Stella Li, đã gặp ông Christian Horner trước các cuộc họp dự kiến tiếp theo với lãnh đạo cấp cao của F1 và FIA. Tất cả vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có thỏa thuận nào được xác nhận.

 Thương hiệu ô tô điện BYD đang thể hiện tham vọng dấn thân vào F1.

Các phương án gia nhập F1 đang được BYD xem xét bao gồm: tự sản xuất động cơ riêng, trở thành khách hàng của một nhà cung cấp động cơ hiện có, mua cổ phần trong một đội đua đang hoạt động, hoặc thành lập đội thứ 12 trên lưới xuất phát - một lựa chọn đòi hỏi khoản phí lên tới vài trăm triệu USD trả cho các đội hiện tại.

Tham vọng F1 của BYD nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu toàn cầu thông qua thể thao cơ giới, song song với việc tham gia Giải vô địch Endurance Thế giới (WEC). BYD đã vượt Tesla trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới trong năm ngoái. Sự hiện diện thành công tại F1 sẽ đưa họ trở thành nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giải đua danh giá này.

BYD đã vượt Tesla trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới trong năm ngoái.

Trung Quốc đã là thị trường trọng điểm của F1: Grand Prix Trung Quốc 2026 tại Thượng Hải thu hút hơn 230.000 khán giả, tăng so với con số 220.000 của năm trước, theo Jing Daily. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của BYD trên đường đua sẽ không chỉ có giá trị biểu tượng - mà còn là đòn bẩy thương mại có tính toán kỹ lưỡng trên một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của F1.

Formula 1 đang chứng minh rằng mình không chỉ là một giải đua - mà là một nền tảng truyền thông và tiếp thị hạng nhất với lượng tiếp cận toàn cầu mà ít sự kiện thể thao nào sánh kịp. Với các thương hiệu xa xỉ đang tìm cách tái kết nối với thế hệ người tiêu dùng trẻ, và các tập đoàn công nghiệp như BYD đang muốn nâng tầm hình ảnh quốc tế, đường đua F1 đang trở thành một trong những khoản đầu tư thương hiệu hấp dẫn nhất thập kỷ này.

Từ khóa:

BYD Formula 1 Gucci Racing Alpine Formula One Team tiêu dùng xa xỉ xe điện

